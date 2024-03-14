Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' ПАОК совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Команда ПАОК забила решающий гол в последние минуты игры!

88' Г О О О О О Л - Живкович Андрия из команды ПАОК забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Иван Невистич прыгнул не в ту сторону.

87' Мишич Йосип получил желтую карточку от судьи

86' Батурина Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Мишич Йосип пробует нанести удар издали, но Доминик Котарски держит все под контролем

85' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

85' ПАОК совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Оооо... вот это был удар! Мург Томас должен был забить с этой позиции.

83' Мург Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Оздоев Магомед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' ПАОК идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Арбер Ходжа уходит с поля и его заменяет Видович Габриэль

79' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Живкович Андрия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Матч возобновлен

77' Виейринья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Г О О О О О Л - Кулиеракис Костас из команды ПАОК легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

72' Живкович Андрия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Мейте Суалихо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' ПАОК совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Виейринья из команды ПАОК своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

67' ПАОК совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

66' Тайсон Фреда на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Арбер Ходжа. Удар в створ, но вратарь начеку

64' Динамо Загреб идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Тайсон Фреда навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' ПАОК совершает вбрасывание на половине поля противника

61' ПАОК совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет ПАОК

60' Мишич Йосип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Кулиеракис Костас получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' Батурина Мартин не смог попасть в створ ударом издали

59' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

57' ПАОК совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет ПАОК

56' Сучич Петар не смог попасть в створ ударом издали

56' Батурина Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Невистич Иван взял и забрал мяч на выходе

55' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Оооо... вот это был удар! Шпикич Дарио должен был забить с этой позиции.

53' Хорошую попытку сделал Шпикич Дарио . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Динамо Загреб идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Батурина Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Арбер Ходжа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Динамо Загреб идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

50' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Динамо Загреб будет все-таки засчитан.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Динамо Загреб

49' Кедзёра Томаш плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

49' Забив гол, Динамо Загреб сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

49' Г О О О О Л - Арбер Ходжа забивает ударом с левой ноги!

49' Динамо Загреб идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Живкович Андрия навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' ПАОК совершает вбрасывание на половине поля противника