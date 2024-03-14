Стадион: Тумба. Главный судья: Осмерс Харм
5:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБатурина Мартин
1:0
27' ГолБаба Абдул-Рахман
2:0
34' Гол в свои воротаСучич Петар
3:0
42' ГолБрэндон Льямас
3:1
49' ГолХоджа Арбер
60' Желтая карточкаКулиеракис Костас
4:1
73' ГолКулиеракис Костас
87' Желтая карточкаМишич Йосип
5:1
88' ПенальтиЖивкович Андрия
90' Желтая карточкаОгивара Такуя
90'+7
Ход матча
14'
27'
34'
2:0
42'
3:0
49'
3:1
73'
87'
88'
5:1
90'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
350 Количество передач 360
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
25
Сучич
Петар
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
20
Ходжа
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ходжа АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Цветко ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Якирович Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
ПАОК
Динамо Загреб
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|6 (1)
|0.43
|Брэндон Льямас
|4
|0.29
|Тайсон Фреда
|3
|0.21
|Кулиеракис Костас
|3
|0.21
|Константелиас Янис
|3
|0.21
|Шваб Штефан
|3 (3)
|0.21
|Десподов Кирилл
|2
|0.14
|Мург Томас
|1
|0.07
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0.07
|Оздоев Магомед
|1
|0.07
|Виейринья
|1
|0.07
|Кедзёра Томаш
|1
|0.07
|Саматта Мбвана
|1
|0.07
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|7 (4)
|0.7
|Канеко Такуро
|2
|0.2
|Перич Дино
|1
|0.1
|Ходжа Арбер
|1
|0.1
|Марин Антонио
|1
|0.1
|Халилович Тибор
|1
|0.1
|Булат Марко
|1
|0.1
|Видович Габриэль
|1
|0.1
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
|Батурина Мартин
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэндон Льямас
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Циггарас Теохарис
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Мейте Суалихо
|1
|1
|Шваб Штефан
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петкович Бруно
|2
|0
|Перич Дино
|2
|0
|Мишич Йосип
|2
|0
|Эмрели Махир
|2
|0
|Батурина Мартин
|2
|0
|Сергей Якирович
|2
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Загорац Даниэль
|1
|0
|Куленович Сандро
|1
|0
|Огивара Такуя
|1
|0
|Шпикич Дарио
|1
|0
|Канеко Такуро
|1
|0
|Шутало Бошко
|1
|0
|Перкович Мауро
|1
|0
|Видович Габриэль
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Динамо Загреб
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
2
ПАОК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Динамо Загреб
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
12
11
ПАОК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
18
5
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
2
11%
2
40%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
12
11
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Забито
30
16
10 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
3
10%
3
19%
31-45
4
13%
5
31%
46-60
6
20%
4
25%
61-75
10
33%
4
25%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
21%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
21%
4
40%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
3
16%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2
Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Загреб - Славен 5:2 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:0
Динамо Загреб - Риека 1:0 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Динамо Загреб - Вараждин 1:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 0:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Динамо Загреб - Македония Джёрче Петров 4:1 Динамо Загреб - Целе 2:0 Динамо Загреб - Триглав Крань 7:0 Динамо Загреб - Рогашка 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - ФК Балкани 3:0 Динамо Загреб - Рудеш 1:0
Результаты матчей
ПАОК
Динамо Загреб
Точный счет
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Динамо Загреб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
61
32
43
23
34
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
52
14
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
73
113
46
77
28
410
19
113
19
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПАОК 5:1 Динамо Загреб
Исход игры
ПАОК
51.6% (64)
Ничья
35.5% (44)
Динамо Загреб
12.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
36.13% (43)
Меньше
63.87% (76)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (42)
2:1 ПАОК
22.6% (28)
1:0 ПАОК
18.5% (23)
1:2 Динамо Загреб
8.1% (10)
2:0 ПАОК
4.8% (6)
0:1 Динамо Загреб
2.4% (3)
1:3 Динамо Загреб
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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