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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
ПАОК
5:1
Конец матча
Динамо Загреб
0'
14' Желтая карточка
Батурина Мартин
1:0
27' Гол
Баба Абдул-Рахман
2:0
34' Гол в свои ворота
Сучич Петар
3:0
42' Гол
Брэндон Льямас
3:1
49' Гол
Ходжа Арбер
60' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
4:1
73' Гол
Кулиеракис Костас
87' Желтая карточка
Мишич Йосип
5:1
88' Пенальти
Живкович Андрия
90' Желтая карточка
Огивара Такуя
90'+7

Ход матча

14'
 
Батурина Мартин
27'
Баба Абдул-Рахман
(Кулиеракис Костас)
1:0
34'
Сучич Петар
2:0
42'
Брэндон Льямас
(Тайсон Фреда)
3:0
49'
3:1
Ходжа Арбер
60'
Кулиеракис Костас
 
67'
Десподов Кирилл
Тайсон Фреда
 
73'
Кулиеракис Костас
4:1
74'
 
Канеко Такуро
Шпикич Дарио
77'
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
 
77'
Мург Томас
Константелиас Янис
 
78'
Хонни Кастро
Виейринья
 
80'
 
Огивара Такуя
Перкович Мауро
80'
 
Куленович Сандро
Сучич Петар
80'
 
Видович Габриэль
Ходжа Арбер
81'
Оздоев Магомед
Шваб Штефан
 
87'
 
Мишич Йосип
88'
Живкович Андрия
5:1
90'
 
Огивара Такуя

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 350 Количество передач 360
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
ПАОК 51.6% (64)
X 35.5% (44)
Динамо Загреб 12.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
22
Шваб
Штефан
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
33
Невистич
Иван
13
Ристовски
Стефан
6
Берноэр
Максим
28
Теофил-Катерин
Кевин
39
Перкович
Мауро
25
Сучич
Петар
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
10
Батурина
Мартин
20
Ходжа
Арбер
9
Петкович
Бруно
ПАОК
4-2-3-1
Динамо Загреб
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Динамо Загреб

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 6 (1) 0.43
Брэндон Льямас 4 0.29
Тайсон Фреда 3 0.21
Кулиеракис Костас 3 0.21
Константелиас Янис 3 0.21
Шваб Штефан 3 (3) 0.21
Десподов Кирилл 2 0.14
Мург Томас 1 0.07
Баба Абдул-Рахман 1 0.07
Оздоев Магомед 1 0.07
Виейринья 1 0.07
Кедзёра Томаш 1 0.07
Саматта Мбвана 1 0.07
Мейте Суалихо 0 0
Трост-Эконг Виллиам 0 0
Циггарас Теохарис 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 7 (4) 0.7
Канеко Такуро 2 0.2
Перич Дино 1 0.1
Ходжа Арбер 1 0.1
Марин Антонио 1 0.1
Халилович Тибор 1 0.1
Булат Марко 1 0.1
Видович Габриэль 1 0.1
Михайличенко Богдан 0 0
Мишич Йосип 0 0
Батурина Мартин 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэндон Льямас 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Циггарас Теохарис 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Мейте Суалихо 1 1
Шваб Штефан 2 0
Мург Томас 2 0
Баба Абдул-Рахман 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Оздоев Магомед 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Константелиас Янис 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петкович Бруно 2 0
Перич Дино 2 0
Мишич Йосип 2 0
Эмрели Махир 2 0
Батурина Мартин 2 0
Сергей Якирович 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Загорац Даниэль 1 0
Куленович Сандро 1 0
Огивара Такуя 1 0
Шпикич Дарио 1 0
Канеко Такуро 1 0
Шутало Бошко 1 0
Перкович Мауро 1 0
Видович Габриэль 1 0
Сучич Петар 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Динамо Загреб
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
2
ПАОК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Динамо Загреб
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
11
ПАОК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

18
5
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
2
11%
2
40%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

12
11
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Забито

30
16
10 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
3
10%
3
19%
31-45
4
13%
5
31%
46-60
6
20%
4
25%
61-75
10
33%
4
25%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
21%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
21%
4
40%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2
Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Загреб - Славен 5:2 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:0
Динамо Загреб - Риека 1:0 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Динамо Загреб - Вараждин 1:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 0:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Динамо Загреб - Македония Джёрче Петров 4:1 Динамо Загреб - Целе 2:0 Динамо Загреб - Триглав Крань 7:0 Динамо Загреб - Рогашка 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - ФК Балкани 3:0 Динамо Загреб - Рудеш 1:0

Результаты матчей

ПАОК
Динамо Загреб

Точный счет

0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
6
1
1.5
3
2
4
3
2.5
2
3
3
4
3.5
1
4
1
6
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
5
2
1.5
1
4
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
3
11
3
1.5
4
6
7
7
2.5
2
8
4
10
3.5
1
9
1
13
4.5
1
9

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Живкович Андрия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Огивара Такуя получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Безумный фол. Огивара Такуя грубо играет против соперника. Пострадал Живкович Андрия
    • 91'
      Кедзёра Томаш из команды ПАОК перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Динамо Загреб пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Динамо Загреб
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    ПАОК 51.6% (64)
    X 35.5% (44)
    Динамо Загреб 12.9% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПАОК 5:1 Динамо Загреб

    Исход игры
    ПАОК
    51.6% (64)
    Ничья
    35.5% (44)
    Динамо Загреб
    12.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.13% (43)
    Меньше
    63.87% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (84)
    Нет
    29.41% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (42)
    2:1 ПАОК
    22.6% (28)
    1:0 ПАОК
    18.5% (23)
    1:2 Динамо Загреб
    8.1% (10)
    2:0 ПАОК
    4.8% (6)
    0:1 Динамо Загреб
    2.4% (3)
    1:3 Динамо Загреб
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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