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Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Маккаби Тель-Авив
 
Позже
Олимпиакос
Прогнозы 123
Маккаби Тель-Авив 55.3% (68)
X 28.5% (35)
Олимпиакос 16.3% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Маккаби Тель-Авив
Ничья
Олимпиакос
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Машпати
Рои
36
Шахар
Идо
5
Нахмиас
Идан
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
77
Давида
Ошер
7
Захави
Эран
17
Милсон
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
5
Орта
Андре
6
Шикинью
Франциску
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
7
Фортунис
Костас
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Олимпиакос
4-3-3

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
1:4
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 12 (2) 0.92
Перец Дор 7 0.54
Битон Дан 3 0.23
Каничовски Габи 2 0.15
Масон Иван 1 0.08
Коэн Йонатан 1 0.08
Тургеман Дор 1 0.08
Люккассен Деррик 1 0.08
Шахар Идо 1 0.08
Гуагон Парфэйт 1 0.08
Милсон 0 0
Ван Оверем Йорис 0 0
Голаса Эйял 0 0
Саборит Энрик 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Ревиво Рой 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 3 (1) 1
Фортунис Костас 0 0
Марсело Родиней 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 4 0
Люккассен Деррик 3 0
Битон Дан 3 0
Ревиво Рой 3 0
Саборит Энрик 2 0
Каничовски Габи 2 0
Масон Иван 2 0
Машпати Рои 2 0
Битон Нир 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Коэн Авишай 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Шахар Идо 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иборра Висенте 1 0
Карму Давид 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
0
Маккаби Тель-Авив
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

13
1
Маккаби Тель-Авив
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

13
1

Голы по времени матча

Забито

17
1
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
100%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 1
3
23%
1
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
29%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

30
3
15 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
11 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
6
20%
1
33%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
4
13%
1
33%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
20%
1
33%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 1
2
15%
2
50%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Кабилио Яффа 3:1
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хадера 1:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:4 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Бейтар 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос

Точный счет

3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
1.5
7
6
2.5
2
11
3.5

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос

Исход игры
Маккаби Тель-Авив
54.8% (68)
Ничья
28.2% (35)
Олимпиакос
16.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
49.14% (57)
Меньше
50.86% (59)
Обе команды забьют
Да
75.86% (88)
Нет
24.14% (28)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
34.7% (43)
1:1 Ничья
25.8% (32)
1:0 Маккаби Тель-Авив
11.3% (14)
1:2 Олимпиакос
8.1% (10)
0:1 Олимпиакос
4.8% (6)
2:0 Маккаби Тель-Авив
4% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Олимпиакос
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