Стадион: ТСК Арена. Главный судья: Мариани Маурицио
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
90
Машпати
Рои
36
Шахар
Идо
42
Перец
Дор
77
Давида
Ошер
17
Милсон
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
-
36 Шахар ИдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Давида ОшерНападающий
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
70 Бондосо КикоПолузащитник
-
72 Карзев ЭденПолузащитник
- Нападающий
-
10 Битон ДанНападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
Главный тренер: Робби Кин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|12 (2)
|0.92
|Перец Дор
|7
|0.54
|Битон Дан
|3
|0.23
|Каничовски Габи
|2
|0.15
|Масон Иван
|1
|0.08
|Коэн Йонатан
|1
|0.08
|Тургеман Дор
|1
|0.08
|Люккассен Деррик
|1
|0.08
|Шахар Идо
|1
|0.08
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.08
|Милсон
|0
|0
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Голаса Эйял
|0
|0
|Саборит Энрик
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|3 (1)
|1
|Фортунис Костас
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|4
|0
|Люккассен Деррик
|3
|0
|Битон Дан
|3
|0
|Ревиво Рой
|3
|0
|Саборит Энрик
|2
|0
|Каничовски Габи
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Машпати Рои
|2
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Коэн Авишай
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Шахар Идо
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иборра Висенте
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
0
Маккаби Тель-Авив
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
13
1
Маккаби Тель-Авив
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
13
1
Голы по времени матча
Забито
17
1
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
100%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 1
3
23%
1
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
29%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
30
3
15 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
11 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
6
20%
1
33%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
4
13%
1
33%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
20%
1
33%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 1
2
15%
2
50%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Кабилио Яффа 3:1
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хадера 1:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:4 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Бейтар 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос
Точный счет
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
76
211
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
54.8% (68)
Ничья
28.2% (35)
Олимпиакос
16.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
49.14% (57)
Меньше
50.86% (59)
Обе команды забьют
Да
75.86% (88)
Нет
24.14% (28)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
34.7% (43)
1:1 Ничья
25.8% (32)
1:0 Маккаби Тель-Авив
11.3% (14)
1:2 Олимпиакос
8.1% (10)
0:1 Олимпиакос
4.8% (6)
2:0 Маккаби Тель-Авив
4% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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