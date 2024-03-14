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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Маккаби Тель-Авив
1:6
Итог доп. времени
Олимпиакос
0'
0:1
10' Гол
Поденсе Даниэл
0:2
36' Гол
Фортунис Костас
0:3
45' Гол
Эль-Кааби Аюб
1:3
57' Пенальти
Захави Эран
1:4
65' Гол
Эль-Кааби Аюб
70' Желтая карточка
Давида Ошер
82' Желтая карточка
Фортунис Костас
1:5
93' Гол
Йоветич Стеван
97' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
97' Желтая карточка
Давидзаде Офир
1:6
103' Гол
Эль-Араби Юссеф

Ход матча

10'
0:1
Поденсе Даниэл
(Фортунис Костас)
14'
Битон Дан
Милсон
 
36'
0:2
Фортунис Костас
(Поденсе Даниэл)
45'
0:3
Эль-Кааби Аюб
(Поденсе Даниэл)
57'
Захави Эран
1:3
65'
1:4
Эль-Кааби Аюб
(Ортега Франсиско)
70'
Давида Ошер
 
74'
Тургеман Дор
Ван Оверем Йорис
 
82'
 
Фортунис Костас
82'
 
Йоветич Стеван
Орта Андре
88'
 
Эль-Араби Юссеф
Эль-Кааби Аюб
91'
Коэн Авишай
Шахар Идо
 
93'
1:5
Йоветич Стеван
(Рецос Панайотис)
95'
 
Масурас Гиоргос
Фортунис Костас
97'
 
Поденсе Даниэл
97'
Давидзаде Офир
 
103'
 
Иборра Висенте
Поденсе Даниэл
103'
1:6
Эль-Араби Юссеф
(Масурас Гиоргос)
106'
 
Кини Марин
Марсело Родиней
108'
Коэн Йонатан
Битон Дан
 
108'
Бондосо Кико
Давида Ошер
 
113'
Давидзаде Офир
Ревиво Рой
 

Статистика матча

  • 1 Голы 6
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 651 Количество передач 699
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Маккаби Тель-Авив 54.3% (69)
X 28.3% (36)
Олимпиакос 17.3% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Машпати
Рои
36
Шахар
Идо
5
Нахмиас
Идан
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
77
Давида
Ошер
7
Захави
Эран
17
Милсон
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
5
Орта
Андре
6
Шикинью
Франциску
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
56
Поденсе
Даниэл
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Олимпиакос
4-3-3

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
1:4
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 13 (3) 0.93
Перец Дор 7 0.5
Битон Дан 3 0.21
Каничовски Габи 2 0.14
Масон Иван 1 0.07
Коэн Йонатан 1 0.07
Тургеман Дор 1 0.07
Люккассен Деррик 1 0.07
Шахар Идо 1 0.07
Гуагон Парфэйт 1 0.07
Милсон 0 0
Ван Оверем Йорис 0 0
Голаса Эйял 0 0
Саборит Энрик 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Ревиво Рой 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 1.25
Фортунис Костас 1 0.25
Поденсе Даниэл 1 0.25
Йоветич Стеван 1 0.25
Эль-Араби Юссеф 1 0.25
Масурас Гиоргос 0 0
Рецос Панайотис 0 0
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 4 0
Люккассен Деррик 3 0
Битон Дан 3 0
Ревиво Рой 3 0
Саборит Энрик 2 0
Давидзаде Офир 2 0
Каничовски Габи 2 0
Масон Иван 2 0
Машпати Рои 2 0
Битон Нир 1 0
Коэн Авишай 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Шахар Идо 1 0
Давида Ошер 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Карму Давид 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
0
Маккаби Тель-Авив
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

13
1
Маккаби Тель-Авив
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

14
1

Голы по времени матча

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
3
17%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
43%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

12
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
100%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
2
17%
0
0%
91-120

Забито

13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 2
3
23%
1
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
29%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

31
9
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
6
19%
2
22%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
3
33%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
1
11%
61-75
6
19%
1
11%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

19
5
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 2
3
16%
2
40%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
4
21%
1
20%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
2
11%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Кабилио Яффа 3:1
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хадера 1:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:4 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Бейтар 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос

Точный счет

3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

3:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
3 раза 75%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
1
1
2
5
2.5
1
1
1
6
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
1.5
1
3
7
7
2.5
1
3
2
12
3.5
1
3

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
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Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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