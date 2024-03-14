Стадион: ТСК Арена. Главный судья: Мариани Маурицио
1:6
Итог доп. времени
0'
0:1
10' ГолПоденсе Даниэл
0:2
36' ГолФортунис Костас
0:3
45' ГолЭль-Кааби Аюб
1:3
57' ПенальтиЗахави Эран
1:4
65' ГолЭль-Кааби Аюб
70' Желтая карточкаДавида Ошер
82' Желтая карточкаФортунис Костас
1:5
93' ГолЙоветич Стеван
97' Желтая карточкаПоденсе Даниэл
97' Желтая карточкаДавидзаде Офир
1:6
103' ГолЭль-Араби Юссеф
Ход матча
10'
36'
45'
0:3
57'
1:3
65'
70'
82'
91'
93'
97'
97'
103'
108'
108'
113'
Статистика матча
-
1 Голы 6
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 8
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
651 Количество передач 699
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.70 Ничья
-
-
9.50 Точный счёт — 0:1
90
Машпати
Рои
36
Шахар
Идо
42
Перец
Дор
77
Давида
Ошер
17
Милсон
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
-
36 Шахар ИдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Давида ОшерНападающий
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
70 Бондосо КикоПолузащитник
-
72 Карзев ЭденПолузащитник
- Нападающий
-
10 Битон ДанНападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
Главный тренер: Робби Кин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|13 (3)
|0.93
|Перец Дор
|7
|0.5
|Битон Дан
|3
|0.21
|Каничовски Габи
|2
|0.14
|Масон Иван
|1
|0.07
|Коэн Йонатан
|1
|0.07
|Тургеман Дор
|1
|0.07
|Люккассен Деррик
|1
|0.07
|Шахар Идо
|1
|0.07
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.07
|Милсон
|0
|0
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Голаса Эйял
|0
|0
|Саборит Энрик
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|5 (1)
|1.25
|Фортунис Костас
|1
|0.25
|Поденсе Даниэл
|1
|0.25
|Йоветич Стеван
|1
|0.25
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.25
|Масурас Гиоргос
|0
|0
|Рецос Панайотис
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|4
|0
|Люккассен Деррик
|3
|0
|Битон Дан
|3
|0
|Ревиво Рой
|3
|0
|Саборит Энрик
|2
|0
|Давидзаде Офир
|2
|0
|Каничовски Габи
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Машпати Рои
|2
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Коэн Авишай
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Шахар Идо
|1
|0
|Давида Ошер
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иборра Висенте
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
0
Маккаби Тель-Авив
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
13
1
Маккаби Тель-Авив
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
14
1
Голы по времени матча
Забито
18
7
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
3
17%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
43%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
12
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
100%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
2
17%
0
0%
91-120
Забито
13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 2
3
23%
1
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
29%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
31
9
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
6
19%
2
22%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
3
33%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
1
11%
61-75
6
19%
1
11%
76-90
0
0%
2
22%
91-120
Пропущено
19
5
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 2
3
16%
2
40%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
4
21%
1
20%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
2
11%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Кабилио Яффа 3:1
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хадера 1:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:4 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Бейтар 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос
Точный счет
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
3:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
3 раза 75%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
11
25
11
16
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
13
77
13
212
13
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3