Вот и все. Прозвучал финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Второй тайм

97' Фортунис Костас из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

97' Фортунис Костас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

96' Ортега Франсиско из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

96' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

96' Поденсе Даниэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

96' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Нахмиас Идан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Йоветич Стеван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Эль-Араби Юссеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Марсело Родиней выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Цолакис Костас взял и забрал мяч на выходе

91' Удар от ворот произведет Олимпиакос

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Фортунис Костас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Эль-Кааби Аюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Машпати Рои взял и забрал мяч на выходе

80' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Олимпиакос

78' Перец Дор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Битон Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Машпати Рои взял и забрал мяч на выходе

74' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Матч возобновлен

72' Цолакис Костас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Давида Ошер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

69' Поденсе Даниэл из команды Олимпиакос наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

68' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Олимпиакос будет все-таки засчитан.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Олимпиакос

66' Отличная индивидуальная работа от Эль-Кааби Аюб , гол забит с изяществом.

65' Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

65' Ортега Франсиско создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Ортега Франсиско из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Перец Дор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Цолакис Костас взял и забрал мяч на выходе

64' Ортега Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Олимпиакос

62' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Рецос Панайотис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

58' Забив гол, Маккаби Тель-Авив сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

57' Г О О О О О Л - Захави Эран из команды Маккаби Тель-Авив забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Константинос Дзолакис прыгнул не в ту сторону.

57' Матч возобновлен

57' Рецос Панайотис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Фортунис Костас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Эссе Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Машпати Рои взял и забрал мяч на выходе

49' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Шахар Идо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.