Хин в центральном круге руками уложил на газон Паулинью.

Колашинац на фланге толкнул в спину Эдвардса.

Эдвардс справа со штрафного навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Скамакка.

"Спортинг" покатал мяч на своей половине поля.

У Миранчука по центру не прошёл заброс в штрафную площадь на Скуамакку.

Эдвардс на чужой половине поля сбил Эдерсона и получил жёлтую карточку.

Коатес не позволил Лукману слева прорваться в штрафную площадь.

Прострел Миранчука справа к воротам сумел перехватить Куарежма и выбил мяч за боковую линию поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! СКАМАККА!!! Миранчук у чужой штрафной площади сыграл на подборе, сделал пас на Скамакку, который с пятнадцати метров пробил в правый угол ворот.

Миранчук от углового флага навесил на Скамакку, который головой пробил в дальний угол. Израэль в невероятном прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

Скамакка справа с двадцати четырёх метров пробил в левую штангу.

Сработал прессинг итальянцев. Скамакка в чужой штрафной площади перехватил мяч справа и выдал пас в центр на Эдерсона, у которого в ногах смог забрать сферу руками Израэль.

Миранчук исполнил угловой удар. Мяч выбит на Де Рона, который с двадцати одного метра пробил под перекладину. Израэль в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

Следующая подача Миранчука от углового флага опасной не получилась. Мяч также оказался в Де Рона, но на этот раз удар у Мартена не получился.

Эдвардс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Эдерсон.

Хольм попытался справа убежать вперёд, но его настиг Тринкан и аккуратно выбил мяч.

25' Хольм справа прорвался к воротам и с семи метров пробил в дальнюю штангу.

24' "Спортинг" стал чаще разыгрывать мяч подолгу на своей половине поля. Итальянцам приходится подниматься высоко в прессинг.

23' Подачу Руджери слева к воротам заблокировал Куарежма.

22' Куарежма у центрального круга руками придержал Лукмана. Немного мелких фолов в центре поля с обеих сторон.

20' Де Рон в центре поля руками остановил Катаму.

19' Эдерсон в центре поля руками остановил Кобу.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ПАУЛИНЬЮ!!! Тринкан выдал отличный пас налево на ход Паулинью, который прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и точно пробил в дальний угол мимо Муссо.

16' Эдвардс у чужой штрафной площади сыграл рукой.

15' Хин в центре поля руками остановил Паулинью и получил первую жёлтую карточку в матче.

14' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Мяч вынесен на Эдерсона, который справа с двадцати трёх метров с лёта пробил левее ворот.

13' Подачу Колашинаца слева к воротам заблокировал Морита.

12' Хин в центре поля подтолкнул в спину Паулинью.

11' Де Рон на чужой половине поля сбил Эдвардса.

10' Миранчук уже несколько раз удачно сыграл в отборе и отдал несколько хороших передач вперёд. Остро впереди Алексею пока сыграть не удаётся.

9' Хольм со Скамаккой справа продвинулись вперёд, но под прессингом соперников мяч к воротам доставить не смогли.

8' Эдвардс справа по линии поля подошёл к воротам и прострелил в центр, где партнёров не оказалось. Первая попытка создать голевой момент остаётся за хозяевами.

7' Оба вратаря поучаствовали в комбинациях, но мяч до них доходил пока только от партнёров.

6' В первые минуты встречи командам не удаётся даже приблизиться к чужой штрафной площади, не говоря об ударах по воротам. Очень плотно играет оборона с обеих сторон.

5' Коатес на чужой половине поля ударил по ногам Скамакку.

4' Лукман на левом фланге пасом пяткой попытался отправить вперёд Руджери, но соперники передачу перехватили и мяч выбили за боковую линию поля.

3' Хозяева начали матч с контроля мяча, но далеко за центральную линию поля им продвинуться не удалось.

2' "Спортинг" играет в полосатых бело-зелёных футболках и белых трусах, "Аталанта" - в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах. У хозяев полоски на футболках горизонтальные, у гостей - вертикальные.