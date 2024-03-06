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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Спортинг Л
1:1
Перерыв
Аталанта
0'
14' Желтая карточка
Хин Исак
1:0
17' Гол
Паулинью Жуан
36' Желтая карточка
Эдвардс Маркус
1:1
39' Гол
Скамакка Джанлука

Ход матча

14'
 
Хин Исак
17'
Паулинью Жуан
(Тринкан Франсишку)
1:0
36'
Эдвардс Маркус
 
39'
1:1
Скамакка Джанлука
(Миранчук Алексей)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 253 Количество передач 232
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 163
Спортинг Л 67.5% (110)
X 20.9% (34)
Аталанта 11.7% (19)
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Спортинг Л
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Израэль
Франко
72
Куарежма
Эдуарду
4
Коатес
Себастьян
26
Диоманде
Усман
21
Катаму
Жени
80
Коба
Куандреди
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
17
Тринкан
Франсишку
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
22
Руджери
Маттео
59
Миранчук
Алексей
90
Скамакка
Джанлука
11
Лукман
Адемола
Спортинг Л
3-4-3
Аталанта
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Аталанта

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 5 (2) 0.56
Инасиу Гонсалу 3 0.33
Поте 2 (2) 0.22
Коатес Себастьян 1 0.11
Эдвардс Маркус 1 0.11
Паулинью Жуан 1 0.11
Диоманде Усман 1 0.11
Тринкан Франсишку 0 0
Матеус Рейс 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 4 (1) 0.57
Де Кетеларе Шарль 2 0.29
Руджери Маттео 1 0.14
Эдерсон Хонорато 1 0.14
Джимсити Берат 1 0.14
Скамакка Джанлука 1 0.14
Скальвини Джорджио 1 0.14
Джованни Бонфанти 1 0.14
Дзаппакоста Давиде 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Де Нипоти Томмазо 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Дьёкереш Виктор 0 1
Коатес Себастьян 1 0
Эдвардс Маркус 1 0
Матеус Рейс 1 0
Поте 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Диоманде Усман 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Лукман Адемола 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Джимсити Берат 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Хин Исак 1 0
Джованни Бонфанти 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0
Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Аталанта

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
2
2
6
2.5
1
5

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
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Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - 1:1.
  • 45'
    "Спортинг" покатал мяч на своей половине поля.
  • 45'
    Эдвардс справа со штрафного навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Скамакка.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Зиберт в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Колашинац на фланге толкнул в спину Эдвардса.
  • Фол, нарушение
    44'
    Хин в центральном круге руками уложил на газон Паулинью.
  • Угловой
    43'
    Следующий угловой удар исполнил Лукман. Хозяева выбили мяч от ворот.
  • Угловой
    42'
    Миранчук от углового флага навесил на Скамакку, который головой пробил в дальний угол. Израэль в невероятном прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
  • 41'
    Подачу Хольма справа к воротам заблокировал Матеус.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    СКАМАККА!!! Миранчук у чужой штрафной площади сыграл на подборе, сделал пас на Скамакку, который с пятнадцати метров пробил в правый угол ворот.
  • 38'
    Прострел Миранчука справа к воротам сумел перехватить Куарежма и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 38'
    Коатес не позволил Лукману слева прорваться в штрафную площадь.
  • 37'
    Скамакка слева забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    37'
    Эдвардс на чужой половине поля сбил Эдерсона и получил жёлтую карточку.
  • 36'
    У Миранчука по центру не прошёл заброс в штрафную площадь на Скуамакку.
  • Бонусы букмекеров
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    • 35'
      Хольм попытался справа убежать вперёд, но его настиг Тринкан и аккуратно выбил мяч.
    • Угловой
      34'
      Эдвардс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Эдерсон.
    • 33'
      Простел Паулинью слева в центр штрафной площади перехватил Колашинац.
    • Угловой
      32'
      Следующая подача Миранчука от углового флага опасной не получилась. Мяч также оказался в Де Рона, но на этот раз удар у Мартена не получился.
    • Угловой
      31'
      Миранчук исполнил угловой удар. Мяч выбит на Де Рона, который с двадцати одного метра пробил под перекладину. Израэль в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
    • 30'
      "Спортинг" комбинирует у центрального круга.
    • 29'
      Сработал прессинг итальянцев. Скамакка в чужой штрафной площади перехватил мяч справа и выдал пас в центр на Эдерсона, у которого в ногах смог забрать сферу руками Израэль.
    • Офсайд
      28'
      Лукман оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      27'
      Джимсити в центре поля сбил Тринкана.
    • Штанга
      26'
      Скамакка справа с двадцати четырёх метров пробил в левую штангу.
    • Штанга
      25'
      Хольм справа прорвался к воротам и с семи метров пробил в дальнюю штангу.
    • 24'
      "Спортинг" стал чаще разыгрывать мяч подолгу на своей половине поля. Итальянцам приходится подниматься высоко в прессинг.
    • 23'
      Подачу Руджери слева к воротам заблокировал Куарежма.
    • 22'
      Куарежма у центрального круга руками придержал Лукмана. Немного мелких фолов в центре поля с обеих сторон.
    • Фол, нарушение
      20'
      Де Рон в центре поля руками остановил Катаму.
    • Фол, нарушение
      19'
      Эдерсон в центре поля руками остановил Кобу.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ПАУЛИНЬЮ!!! Тринкан выдал отличный пас налево на ход Паулинью, который прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и точно пробил в дальний угол мимо Муссо.
    • Фол, нарушение
      16'
      Эдвардс у чужой штрафной площади сыграл рукой.
    • Желтая карточка
      15'
      Хин в центре поля руками остановил Паулинью и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Угловой
      14'
      Гости исполнили первый угловой удар в матче. Мяч вынесен на Эдерсона, который справа с двадцати трёх метров с лёта пробил левее ворот.
    • 13'
      Подачу Колашинаца слева к воротам заблокировал Морита.
    • Фол, нарушение
      12'
      Хин в центре поля подтолкнул в спину Паулинью.
    • Фол, нарушение
      11'
      Де Рон на чужой половине поля сбил Эдвардса.
    • 10'
      Миранчук уже несколько раз удачно сыграл в отборе и отдал несколько хороших передач вперёд. Остро впереди Алексею пока сыграть не удаётся.
    • 9'
      Хольм со Скамаккой справа продвинулись вперёд, но под прессингом соперников мяч к воротам доставить не смогли.
    • 8'
      Эдвардс справа по линии поля подошёл к воротам и прострелил в центр, где партнёров не оказалось. Первая попытка создать голевой момент остаётся за хозяевами.
    • 7'
      Оба вратаря поучаствовали в комбинациях, но мяч до них доходил пока только от партнёров.
    • 6'
      В первые минуты встречи командам не удаётся даже приблизиться к чужой штрафной площади, не говоря об ударах по воротам. Очень плотно играет оборона с обеих сторон.
    • Фол, нарушение
      5'
      Коатес на чужой половине поля ударил по ногам Скамакку.
    • 4'
      Лукман на левом фланге пасом пяткой попытался отправить вперёд Руджери, но соперники передачу перехватили и мяч выбили за боковую линию поля.
    • 3'
      Хозяева начали матч с контроля мяча, но далеко за центральную линию поля им продвинуться не удалось.
    • 2'
      "Спортинг" играет в полосатых бело-зелёных футболках и белых трусах, "Аталанта" - в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах. У хозяев полоски на футболках горизонтальные, у гостей - вертикальные.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Жозе Алваладе"!
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Аталанта

    Исход игры
    Спортинг Л
    67.5% (110)
    Ничья
    20.9% (34)
    Аталанта
    11.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.34% (83)
    Меньше
    29.66% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    88.14% (104)
    Нет
    11.86% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    39.3% (64)
    1:1 Ничья
    12.9% (21)
    1:0 Спортинг Л
    6.7% (11)
    1:2 Аталанта
    4.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.1% (5)
    3:1 Спортинг Л
    2.5% (4)
    2:0 Спортинг Л
    1.2% (2)
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