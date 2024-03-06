Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Зиберт Даниэль
1:1
Перерыв
0'
14' Желтая карточкаХин Исак
1:0
17' ГолПаулинью Жуан
36' Желтая карточкаЭдвардс Маркус
1:1
39' ГолСкамакка Джанлука
Ход матча
14'
17'
36'
39'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
253 Количество передач 232
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
1.62 Обе забьют — да
-
-
-
-
21
Катаму
Жени
4
Хин
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Аталанта
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|0.56
|Инасиу Гонсалу
|3
|0.33
|Поте
|2 (2)
|0.22
|Коатес Себастьян
|1
|0.11
|Эдвардс Маркус
|1
|0.11
|Паулинью Жуан
|1
|0.11
|Диоманде Усман
|1
|0.11
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|4 (1)
|0.57
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.29
|Руджери Маттео
|1
|0.14
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.14
|Джимсити Берат
|1
|0.14
|Скамакка Джанлука
|1
|0.14
|Скальвини Джорджио
|1
|0.14
|Джованни Бонфанти
|1
|0.14
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Де Нипоти Томмазо
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|2
|0
|Инасиу Гонсалу
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|0
|1
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Эдвардс Маркус
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Поте
|1
|0
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0
Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2
Результаты матчей
Спортинг Л
Аталанта
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
42
26
15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Рома
|Н'Дика Эван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
1.62 Обе забьют — да
-
-
-
-
Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Аталанта
Исход игры
Спортинг Л
67.5% (110)
Ничья
20.9% (34)
Аталанта
11.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
70.34% (83)
Меньше
29.66% (35)
Обе команды забьют
Да
88.14% (104)
Нет
11.86% (14)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
39.3% (64)
1:1 Ничья
12.9% (21)
1:0 Спортинг Л
6.7% (11)
1:2 Аталанта
4.3% (7)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:1 Спортинг Л
2.5% (4)
2:0 Спортинг Л
1.2% (2)
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