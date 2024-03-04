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Стадион: .
Спортинг Л
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 59
Спортинг Л 61% (36)
X 27.1% (16)
Аталанта 11.9% (7)
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Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Аталанта
2.20
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3.70
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3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спортинг Л
Аталанта

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 5 (2) 0.63
Инасиу Гонсалу 3 0.38
Поте 2 (2) 0.25
Коатес Себастьян 1 0.13
Эдвардс Маркус 1 0.13
Диоманде Усман 1 0.13
Матеус Рейс 0 0
Тринкан Франсишку 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 4 (1) 0.67
Де Кетеларе Шарль 2 0.33
Руджери Маттео 1 0.17
Эдерсон Хонорато 1 0.17
Джимсити Берат 1 0.17
Скамакка Джанлука 1 0.17
Скальвини Джорджио 1 0.17
Джованни Бонфанти 1 0.17
Дзаппакоста Давиде 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Де Нипоти Томмазо 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Дьёкереш Виктор 0 1
Коатес Себастьян 1 0
Матеус Рейс 1 0
Поте 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Диоманде Усман 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Лукман Адемола 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Джимсити Берат 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Джованни Бонфанти 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0
Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Аталанта

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
2
2
6
2.5
1
5

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 59
    Спортинг Л 61% (36)
    X 27.1% (16)
    Аталанта 11.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Аталанта
    2.20
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    3.70
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    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Спортинг Л - Аталанта

    Исход игры
    Спортинг Л
    61% (36)
    Ничья
    27.1% (16)
    Аталанта
    11.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (37)
    Меньше
    32.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    87.27% (48)
    Нет
    12.73% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    44.1% (26)
    1:1 Ничья
    18.6% (11)
    1:0 Спортинг Л
    10.2% (6)
    2:2 Ничья
    6.8% (4)
    1:2 Аталанта
    5.1% (3)
    3:1 Спортинг Л
    3.4% (2)
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    Спортинг Л
    Аталанта
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