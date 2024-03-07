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  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Верес
1:1
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
6' Гол
Волошин Назар
16' Желтая карточка
Попов Денис
33' Желтая карточка
Шарай Владислав
35' Желтая карточка
Мрвалевич Марко
90' Желтая карточка
Ванат Владислав
90' Желтая карточка
Когут Богдан
90' Желтая карточка
Бущан Георгий
90' Желтая карточка
Сезар Жулио
90' Желтая карточка
Морозко Евгений
1:1
90' Пенальти
Мрвалевич Марко
90'+8
47
Когут
Богдан
99
Морозко
Евгений
23
Кучеренко
Александр
6
Сезар
Жулио
95
Evgeny
Shevchenko
III
30
Шастал
Дмитрий
74
Банада
Евгений
29
Кучеров
Валерий
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
87
Мрвалевич
Марко
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Taras
Mykhavko
44
Дубинчак
Владислав
18
Андриевский
Александр
8
Шепелев
Владимир
9
Волошин
Назар
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Верес
Динамо Киев

История личных встреч

Верес
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ТМС
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
2.25

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.11
Iago Siqueira 2 (1) 0.11
Evgeny Shevchenko III 2 0.11
Шарай Владислав 2 0.11
Мрвалевич Марко 2 (1) 0.11
Гайдучик Николай 1 0.05
Дахновский Виталий 1 (1) 0.05
Балан Денис 1 0.05
Близниченко Андрей 1 0.05
Шестаков Михаил 1 0.05
Вовченко Семён 1 0.05
Кучеров Валерий 1 (1) 0.05
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 9 (1) 0.53
Буяльский Виталий 7 (3) 0.41
Волошин Назар 5 0.29
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.24
Бражко Владимир 3 0.18
Кабаев Владислав 2 0.12
Караваев Александр 2 0.12
Бенито Муйива 2 0.12
Тымчик Александр 2 0.12
Сидорчук Сергей 1 0.06
Шепелев Владимир 1 0.06
Дячук Максим 1 0.06
Андриевский Александр 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Супряга Владислав 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 5 1
Шарай Владислав 4 1
Evgeny Shevchenko III 5 0
Кухарук Андрей 5 0
Iago Siqueira 5 0
Сезар Жулио 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Вовченко Семён 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Марусич Максим 1 1
Близниченко Андрей 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Банада Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Курко Василий 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 5 0
Ванат Владислав 3 1
Дубинчак Владислав 4 0
Бражко Владимир 4 0
Шепелев Владимир 3 0
Попов Денис II 1 1
Сирота Александр 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Шапаренко Николай 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Бенито Муйива 1 0
Вивчаренко Константин 1 0

Результаты матчей

Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Динамо Киев
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

8
6
Верес
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Динамо Киев
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
19
Верес
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Динамо Киев
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
13%
4
20%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
27%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
5
33%
3
15%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
22%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
4
22%
3
21%
76-90

Забито

4
19
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
75%
4
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
25%
7
37%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

19
39
10 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 12
8 Не забивали 2
2
11%
8
21%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
7
37%
7
18%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
3
16%
5
13%
61-75
6
32%
10
26%
76-90

Пропущено

29
21
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
7
24%
4
19%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
7
24%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0
Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1
Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1

Результаты матчей

Верес
Динамо Киев

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 18%
2:4
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
6 раз 35%
4
6 раз 35%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Верес
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
6
3
2
8
2.5
3
6
1
9
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
15
2
4
15
1.5
12
5
2
17
2.5
6
11
1
18
3.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 19 11 5 3 28 - 17 38
2.
Кривбасс
 19 11 4 4 36 - 22 37
3.
Динамо Киев
 17 11 2 4 39 - 21 35
4.
Шахтёр Донецк
 17 10 5 2 31 - 15 35
5.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
6.
Рух Львов
 19 7 9 3 27 - 20 30
7.
Ворскла
 19 7 5 7 20 - 27 26
8.
Колос Ковалёвка
 18 5 9 4 13 - 11 24
9.
Черноморец Од
 18 7 2 9 26 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Заря
 17 4 7 6 18 - 19 19
12.
Александрия
 18 4 6 8 12 - 20 18
13.
Оболонь
 18 3 6 9 11 - 24 15
14.
Металлист-1925
 19 4 3 12 19 - 34 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 18 1 7 10 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 17 - 8 19
3.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
14.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 13 - 8 20
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
4.
Рух Львов
 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
6.
ЛНЗ Черкассы
 9 4 3 2 9 - 7 15
7.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
8.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 9 2 5 2 13 - 12 11
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 9 0 3 6 4 - 16 3
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Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Мрвалевич Марко получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Владислав Шарай получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Попов Денис II получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Кабаев Владислав сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Волошин Назар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 1:1 Динамо Киев онлайн

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