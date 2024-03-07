Тур: 20. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
1:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолВолошин Назар
16' Желтая карточкаПопов Денис
33' Желтая карточкаШарай Владислав
35' Желтая карточкаМрвалевич Марко
90' Желтая карточкаВанат Владислав
90' Желтая карточкаКогут Богдан
90' Желтая карточкаБущан Георгий
90' Желтая карточкаСезар Жулио
90' Желтая карточкаМорозко Евгений
1:1
90' ПенальтиМрвалевич Марко
90'+8
Ход матча
6'
16'
33'
35'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
1:1
47
Когут
Богдан
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
24 Dmytro Shuh
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Верес
Динамо Киев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
2.25
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.11
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.11
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.11
|Шарай Владислав
|2
|0.11
|Мрвалевич Марко
|2 (1)
|0.11
|Гайдучик Николай
|1
|0.05
|Дахновский Виталий
|1 (1)
|0.05
|Балан Денис
|1
|0.05
|Близниченко Андрей
|1
|0.05
|Шестаков Михаил
|1
|0.05
|Вовченко Семён
|1
|0.05
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.05
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|9 (1)
|0.53
|Буяльский Виталий
|7 (3)
|0.41
|Волошин Назар
|5
|0.29
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.24
|Бражко Владимир
|3
|0.18
|Кабаев Владислав
|2
|0.12
|Караваев Александр
|2
|0.12
|Бенито Муйива
|2
|0.12
|Тымчик Александр
|2
|0.12
|Сидорчук Сергей
|1
|0.06
|Шепелев Владимир
|1
|0.06
|Дячук Максим
|1
|0.06
|Андриевский Александр
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|5
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Кухарук Андрей
|5
|0
|Iago Siqueira
|5
|0
|Сезар Жулио
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Банада Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|5
|0
|Ванат Владислав
|3
|1
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Сирота Александр
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Шапаренко Николай
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Результаты матчей
Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Динамо Киев
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
8
6
Верес
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Динамо Киев
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
19
Верес
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Динамо Киев
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
13%
4
20%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
27%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
5
33%
3
15%
76-90
Пропущено
18
14
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
22%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
4
22%
3
21%
76-90
Забито
4
19
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
75%
4
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
25%
7
37%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
19
39
10 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 12
8 Не забивали 2
2
11%
8
21%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
7
37%
7
18%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
3
16%
5
13%
61-75
6
32%
10
26%
76-90
Пропущено
29
21
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
7
24%
4
19%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
7
24%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0
Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1
Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1
Результаты матчей
Верес
Динамо Киев
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 18%
2:4
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
6 раз 35%
4
6 раз 35%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Верес
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
46
63
28
36
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
152
415
125
217
611
118
611
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6