Тур: 20. Стадион: Днепр-Арена.
0'
0:1
5' Гол в свои воротаСарапий Эдуард
54' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
64' Желтая карточкаVitaliy Kholod
Ход матча
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Oleh Fedor
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Днепр-1
Рух Львов
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
2.25
Среднее время на гол
34
40
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.6
Среднее время на гол
51
150
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.22
1.33
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
40
67
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|7
|0.35
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.25
|Пихалёнок Александр
|4 (2)
|0.2
|Леднeв Богдан
|4
|0.2
|Адамюк Владимир
|1
|0.05
|Мирошниченко Денис
|1
|0.05
|Танчик Владимир
|1
|0.05
|Сарапий Эдуард
|1
|0.05
|Бабенко Руслан
|1
|0.05
|Когут Игорь
|1
|0.05
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.05
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|5
|0.25
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.25
|Рунич Василий
|4
|0.2
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.15
|Слюбик Богдан
|2
|0.1
|Де Паула Таллес
|1 (1)
|0.05
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0.05
|Карабин Ярослав
|1
|0.05
|Сыч Алексей
|1
|0.05
|Denys Teslyuk
|1
|0.05
|Denys Pidgurskyi
|1 (1)
|0.05
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рунич Василий
|5
|0
|Дидик Роман
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Vitaliy Roman
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
2
Днепр-1
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
13
10
Днепр-1
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
Рух Львов
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
13%
3
19%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
6
38%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
25%
2
17%
1-15
0
0%
6
50%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
28
26
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
4
14%
4
15%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
8
29%
2
8%
46-60
2
7%
8
31%
61-75
4
14%
7
27%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
7
33%
16-30
5
29%
29%
4
19%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0
Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2
Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2
Результаты матчей
Днепр-1
Рух Львов
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
37
37
19
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
36
36
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
145
613
613
316
415
118
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|20
|11
|5
|4
|28 - 18
|38
|2.
|19
|11
|4
|4
|36 - 22
|37
|3.
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|4.
|17
|10
|5
|2
|31 - 15
|35
|5.
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|6.
|1:0
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|7.
|19
|7
|5
|7
|20 - 27
|26
|8.
|18
|5
|9
|4
|13 - 11
|24
|9.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|10.
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|11.
|17
|4
|7
|6
|18 - 19
|19
|12.
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|13.
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14.
|18
|3
|6
|9
|11 - 24
|15
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|18
|1
|7
|10
|9 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|17 - 8
|19
|3.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|1:0
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|5 - 10
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|3.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|5.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|10.
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|9
|0
|3
|6
|4 - 16
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6