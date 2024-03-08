Тур: 20. Стадион: Левый Берег.
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаЮрченко Владлен
45' Желтая карточкаБар Арад
57' Желтая карточкаРыбалка Сергей
57' Желтая карточкаНасонов Александр
70' Желтая карточкаХобленко Алексей
0:1
76' ПенальтиРыбалка Сергей
1:1
86' ПенальтиЮрченко Владлен
90' Желтая карточкаШестаков Сергей
90'+5
Ход матча
10'
45'
57'
70'
76'
0:1
86'
1:1
90'
20
Червак
Вадим
19
Гармаш
Денис
8
Бар
Арад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Стасюк ПётрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Ivan Dubovyi
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Металлист-1925
ЛНЗ Черкассы
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.15
|Юсов Дмитрий
|3
|0.15
|Дмитренко Владислав
|3
|0.15
|Русин Ростислав
|2
|0.1
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.05
|Гармаш Денис
|1
|0.05
|Ткачук Евгений
|1
|0.05
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.05
|Ременюк Андрей
|1
|0.05
|Ari Moura
|1
|0.05
|Овусу Раймонд
|1
|0.05
|Фарина Марьян
|1
|0.05
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.05
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.16
|Прядун Максим
|3
|0.16
|Наумец Владислав
|3
|0.16
|Олейник Денис
|2
|0.11
|Пасич Геннадий
|2
|0.11
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.11
|Хобленко Алексей
|1
|0.05
|Норенков Денис
|1
|0.05
|Ковалёв Максим
|1
|0.05
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.05
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Габелок Артём
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Юрченко Владлен
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Червак Вадим
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|6
|0
|Пасич Геннадий
|5
|0
|Норенков Денис
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Бойко Виталий
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Бар Арад
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Хобленко Алексей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
ЛНЗ Черкассы
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
1
Металлист-1925
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
5
6
Металлист-1925
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
ЛНЗ Черкассы
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
60%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
1
13%
61-75
2
13%
5
63%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
32%
4
29%
76-90
Забито
21
19
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
4
19%
1
5%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
10
53%
76-90
Пропущено
34
22
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
7
21%
4
18%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
8
24%
5
23%
61-75
8
24%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4
Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0
Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1
Результаты матчей
Металлист-1925
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
38
37
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
109
614
613
119
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|20
|11
|5
|4
|28 - 18
|38
|2.
|19
|11
|4
|4
|36 - 22
|37
|3.
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|4.
|17
|10
|5
|2
|31 - 15
|35
|5.
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|6.
|1:0
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|7.
|19
|7
|5
|7
|20 - 27
|26
|8.
|18
|5
|9
|4
|13 - 11
|24
|9.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|10.
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|11.
|17
|4
|7
|6
|18 - 19
|19
|12.
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|13.
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14.
|18
|3
|6
|9
|11 - 24
|15
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|18
|1
|7
|10
|9 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|17 - 8
|19
|3.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|1:0
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|5 - 10
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|3.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|5.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|10.
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|9
|0
|3
|6
|4 - 16
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6