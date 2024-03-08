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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Металлист-1925
1:1
Конец матча
ЛНЗ Черкассы
0'
10' Желтая карточка
Юрченко Владлен
45' Желтая карточка
Бар Арад
57' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
57' Желтая карточка
Насонов Александр
70' Желтая карточка
Хобленко Алексей
0:1
76' Пенальти
Рыбалка Сергей
1:1
86' Пенальти
Юрченко Владлен
90' Желтая карточка
Шестаков Сергей
90'+5
23
Yaroslav
Protsenko
2
Капинус
Дмитрий
32
Имереков
Максим
20
Червак
Вадим
74
Фарина
Марьян
28
Габелок
Артём
7
Ari
Moura
80
Юрченко
Владлен
21
Бичек
Константин
9
Борячук
Андрей
19
Гармаш
Денис
94
Пеньков
Герман
23
Насонов
Александр
5
Салиху
Хайдин
34
Муравский
Назарий
18
Каплиенко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
8
Бар
Арад
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
20
Mollo
Bessala
11
Пасич
Геннадий
Металлист-1925
ЛНЗ Черкассы

История личных встреч

Металлист-1925
ЛНЗ Черкассы

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 (1) 0.15
Юсов Дмитрий 3 0.15
Дмитренко Владислав 3 0.15
Русин Ростислав 2 0.1
Oleksiy Sydorov 1 0.05
Гармаш Денис 1 0.05
Ткачук Евгений 1 0.05
Вачиберадзе Бека 1 0.05
Ременюк Андрей 1 0.05
Ari Moura 1 0.05
Овусу Раймонд 1 0.05
Фарина Марьян 1 0.05
Юрченко Владлен 1 (1) 0.05
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.16
Прядун Максим 3 0.16
Наумец Владислав 3 0.16
Олейник Денис 2 0.11
Пасич Геннадий 2 0.11
Бойко Виталий 2 (1) 0.11
Хобленко Алексей 1 0.05
Норенков Денис 1 0.05
Ковалёв Максим 1 0.05
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.05
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 5 1
Курило Игорь 3 2
Ткачук Андрей 4 0
Борячук Андрей 4 0
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Габелок Артём 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Юрченко Владлен 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Червак Вадим 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Имереков Максим 1 0
Гармаш Денис 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 6 0
Пасич Геннадий 5 0
Норенков Денис 4 0
Олейник Денис 3 0
Савин Антон 3 0
Насонов Александр 3 0
Пеньков Герман 3 0
Бойко Виталий 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Калюжный Иван 3 0
Бар Арад 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Рыбалка Сергей 2 0
Хобленко Алексей 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
ЛНЗ Черкассы
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
1
Металлист-1925
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

5
6
Металлист-1925
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
ЛНЗ Черкассы
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
60%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
1
13%
61-75
2
13%
5
63%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
32%
4
29%
76-90

Забито

21
19
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
4
19%
1
5%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
10
53%
76-90

Пропущено

34
22
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
7
21%
4
18%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
8
24%
5
23%
61-75
8
24%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4
Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0
Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1

Результаты матчей

Металлист-1925
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
3
7
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
10
9
6
14
1.5
6
13
1
19
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 0:1 20 11 5 4 28 - 18 38
2.
Кривбасс
 19 11 4 4 36 - 22 37
3.
Динамо Киев
 17 11 2 4 39 - 21 35
4.
Шахтёр Донецк
 17 10 5 2 31 - 15 35
5.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
6.
Рух Львов
 1:0 20 8 9 3 28 - 20 33
7.
Ворскла
 19 7 5 7 20 - 27 26
8.
Колос Ковалёвка
 18 5 9 4 13 - 11 24
9.
ЛНЗ Черкассы
 19 6 6 7 19 - 22 24
10.
Черноморец Од
 18 7 2 9 26 - 26 23
11.
Заря
 17 4 7 6 18 - 19 19
12.
Александрия
 18 4 6 8 12 - 20 18
13.
Металлист-1925
 20 4 4 12 20 - 35 16
14.
Оболонь
 18 3 6 9 11 - 24 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 18 1 7 10 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 17 - 8 19
3.
Днепр-1
 0:1 11 5 3 3 15 - 10 18
4.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 1:0 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
14.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 0:1 9 6 2 1 13 - 8 20
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Рух Львов
 1:0 10 6 2 2 16 - 10 20
4.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
5.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
6.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
7.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
8.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 9 2 5 2 13 - 12 11
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 9 0 3 6 4 - 16 3
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Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 46'
      Arad Bar получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Юрченко Владлен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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