Тур: 20. Стадион: Арена Львов.
3:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолИльин Олег
1:1
50' ГолКевин
53' Желтая карточкаКрыськив Дмитрий
2:1
65' ГолТраоре Лассина
74' Желтая карточкаЧерноморец Александр
75' Желтая карточкаCatalin Cucos
3:1
89' ГолКевин
3:2
90' Гол в свои воротаТраоре Лассина
90'+6
Ход матча
8'
46'
50'
1:1
53'
65'
2:1
75'
75'
89'
3:1
90'
3:2
26
Конопля
Ефим
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
37 КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 РангелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
3.5
2.17
Среднее время на гол
25
41
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.25
Среднее время на гол
108
360
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
64
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.33
|Зубков Александр
|4
|0.22
|Траоре Лассина
|4
|0.22
|Сикан Даниил
|3
|0.17
|Кащук Алексей
|3
|0.17
|Матвиенко Николай
|3
|0.17
|Судаков Георгий
|2
|0.11
|Назарина Егор
|2
|0.11
|Келси Кевин
|2
|0.11
|Кевин IV
|2
|0.11
|Бондаренко Артём
|1
|0.06
|Вьюнник Богдан
|1
|0.06
|Конопля Ефим
|1
|0.06
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.16
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.11
|Лучкевич Валерий
|2
|0.11
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.05
|Бурда Никита
|1
|0.05
|Безбородько Денис
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Паулаускас Гитис
|1
|0.05
|Салабай Антон
|1
|0.05
|Vladyslav Veleten
|1
|0.05
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Судаков Георгий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Крыськив Дмитрий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
|Кевин IV
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|6
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Демченко Александр
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Цуриков Андрей
|1
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
14
7
Шахтёр Донецк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Колос Ковалёвка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
4
19%
1
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
8
38%
3
43%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
29%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
35
14
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
5
14%
1
7%
1-15
6
17%
2
14%
16-30
5
14%
3
21%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
4
11%
2
14%
61-75
9
26%
5
36%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2
Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3
Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
64
37
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
44
27
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
109
108
514
513
216
117
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6