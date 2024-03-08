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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Шахтёр Донецк
3:2
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
0:1
8' Гол
Ильин Олег
1:1
50' Гол
Кевин
53' Желтая карточка
Крыськив Дмитрий
2:1
65' Гол
Траоре Лассина
74' Желтая карточка
Черноморец Александр
75' Желтая карточка
Catalin Cucos
3:1
89' Гол
Кевин
3:2
90' Гол в свои ворота
Траоре Лассина
90'+6
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
23
Педринью
Роша
29
Назарина
Егор
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
8
Крыськив
Дмитрий
14
Сикан
Даниил
23
Фесюн
Кирилл
15
Черноморец
Александр
6
Бурда
Никита
2
Catalin
Cucos
27
Лучкевич
Валерий
9
Цуриков
Андрей
69
Ильин
Олег
90
Богданов
Андрей
7
Демченко
Александр
8
Vladyslav
Veleten
99
Паулаускас
Гитис
Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

3.5
2.17

Среднее время на гол

25
41

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.25

Среднее время на гол

108
360

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
64

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.33
Зубков Александр 4 0.22
Траоре Лассина 4 0.22
Сикан Даниил 3 0.17
Кащук Алексей 3 0.17
Матвиенко Николай 3 0.17
Судаков Георгий 2 0.11
Назарина Егор 2 0.11
Келси Кевин 2 0.11
Кевин IV 2 0.11
Бондаренко Артём 1 0.06
Вьюнник Богдан 1 0.06
Конопля Ефим 1 0.06
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.16
Милько Вадим 2 (1) 0.11
Лучкевич Валерий 2 0.11
Ореховский Павел 1 (1) 0.05
Бурда Никита 1 0.05
Безбородько Денис 1 0.05
Ильин Олег 1 0.05
Паулаускас Гитис 1 0.05
Салабай Антон 1 0.05
Vladyslav Veleten 1 0.05
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Степаненко Тарас 4 0
Матвиенко Николай 4 0
Судаков Георгий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Крыськив Дмитрий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Кевин IV 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 6 0
Золотов Николай 3 1
Бондаренко Валерий 4 0
Черноморец Александр 3 0
Демченко Александр 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Безбородько Денис 2 0
Емец Владислав 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Цуриков Андрей 1 0
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Ильин Олег 1 0
Catalin Cucos 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

14
7
Шахтёр Донецк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Колос Ковалёвка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
4
19%
1
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
8
38%
3
43%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
29%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

35
14
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
5
14%
1
7%
1-15
6
17%
2
14%
16-30
5
14%
3
21%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
4
11%
2
14%
61-75
9
26%
5
36%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2
Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3
Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
6
4
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
2
7
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
10
9
10
8
1.5
5
14
5
13
2.5
2
16
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 18 11 5 2 34 - 17 38
2.
Днепр-1
 20 11 5 4 28 - 18 38
3.
Кривбасс
 19 11 4 4 36 - 22 37
4.
Динамо Киев
 17 11 2 4 39 - 21 35
5.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
6.
Рух Львов
 20 8 9 3 28 - 20 33
7.
Ворскла
 19 7 5 7 20 - 27 26
8.
ЛНЗ Черкассы
 19 6 6 7 19 - 22 24
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Черноморец Од
 18 7 2 9 26 - 26 23
11.
Заря
 17 4 7 6 18 - 19 19
12.
Александрия
 18 4 6 8 12 - 20 18
13.
Металлист-1925
 20 4 4 12 20 - 35 16
14.
Оболонь
 18 3 6 9 11 - 24 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 18 1 7 10 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
3.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
4.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
14.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 13 - 8 20
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Рух Львов
 10 6 2 2 16 - 10 20
4.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
5.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
6.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
7.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
8.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
9.
Заря
 9 2 5 2 13 - 12 11
10.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 9 0 3 6 4 - 16 3
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Черноморец Александр сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Олег Ильин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк 3:2 Колос Ковалёвка онлайн

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