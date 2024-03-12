Тур: 21. Стадион: Колос.
1:1
Второй тайм: 85'
0'
35' Желтая карточкаКаплиенко Александр
0:1
47' ГолФилиппов Александр
1:1
57' ГолСалиху Хайдин
69' Желтая карточкаРыбалка Сергей
76' Желтая карточкаRamik Hadzhyiev
Ход матча
47'
57'
1:1
69'
76'
8
Бар
Арад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Стасюк ПётрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Ivan Dubovyi
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Днепр-1
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.15
|Прядун Максим
|3
|0.15
|Наумец Владислав
|3
|0.15
|Олейник Денис
|2
|0.1
|Пасич Геннадий
|2
|0.1
|Салиху Хайдин
|2
|0.1
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.1
|Хобленко Алексей
|1
|0.05
|Норенков Денис
|1
|0.05
|Ковалёв Максим
|1
|0.05
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.05
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Бар Арад
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|9
|0.41
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.23
|Пихалёнок Александр
|4 (2)
|0.18
|Леднeв Богдан
|4
|0.18
|Адамюк Владимир
|1
|0.05
|Мирошниченко Денис
|1
|0.05
|Танчик Владимир
|1
|0.05
|Сарапий Эдуард
|1
|0.05
|Бабенко Руслан
|1
|0.05
|Когут Игорь
|1
|0.05
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.05
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|6
|0
|Пасич Геннадий
|5
|0
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Норенков Денис
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Бойко Виталий
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Бар Арад
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Хобленко Алексей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Каплиенко Александр
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Ramik Hadzhyiev
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
3
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
10
13
ЛНЗ Черкассы
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Днепр-1
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
67% (14)
24% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
7%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
60%
3
19%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
5
63%
3
33%
76-90
Забито
19
30
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 15
9 Не забивали 2
1
5%
5
17%
1-15
3
16%
6
20%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
3
16%
9
30%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
10
53%
4
13%
76-90
Пропущено
22
18
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
18%
5
28%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
9
41%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3
Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1
Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1
Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Днепр-1
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
12 раз 57%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
92
36
38
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
37
37
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
183
613
615
316
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|4
|4
|37 - 22
|40
|2.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|3.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|34 - 17
|38
|5.
|20
|9
|6
|5
|26 - 16
|33
|6.
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|7.
|20
|8
|5
|7
|21 - 27
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|11.
|19
|5
|6
|8
|14 - 21
|21
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14.
|19
|3
|6
|10
|11 - 25
|15
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|18
|1
|7
|10
|9 - 27
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|5 - 10
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|9 - 10
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|9
|0
|3
|6
|4 - 16
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6