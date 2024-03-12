Тур: 21. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
2:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолВанат Владислав
52' Желтая карточкаШепелев Владимир
81' Желтая карточкаШапаренко Николай
2:0
85' ГолПопов Денис
90'+5
Ход матча
30'
52'
85'
55
Джордан
29
Bohdan
Tokar
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
22
Мичин
Петар
11
Ндур
Алиун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
29 Bohdan TokarЗащитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Maksym Nabyt
-
18 Nazar Bayruk
-
-
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
Динамо Киев
Заря
32 матча
87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
34.4%
3.1%
20 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
24 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
44 матча
63.6%
22.7%
13.7%
28 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
43.2%
11.3%
20 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
20.5%
25%
24 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
37
Голов в среднем за матч
2.29
1.85
Среднее время на гол
39
48
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.05
0.75
Среднее время на гол
85
120
Всего голов
76
55
Голов в среднем за матч
1.73
1.25
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|10 (1)
|0.56
|Буяльский Виталий
|7 (3)
|0.39
|Волошин Назар
|5
|0.28
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.22
|Бражко Владимир
|3
|0.17
|Кабаев Владислав
|2
|0.11
|Караваев Александр
|2
|0.11
|Бенито Муйива
|2
|0.11
|Тымчик Александр
|2
|0.11
|Сидорчук Сергей
|1
|0.06
|Шепелев Владимир
|1
|0.06
|Попов Денис II
|1
|0.06
|Дячук Максим
|1
|0.06
|Андриевский Александр
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|5
|0.28
|Антюх Денис
|3 (2)
|0.17
|Батагов Арсений
|2
|0.11
|Нагнойный Денис
|1
|0.06
|Волошин Викентий
|1
|0.06
|Джордан
|1
|0.06
|Бугай Владислав
|1
|0.06
|Русин Назарий
|1
|0.06
|Алефиренко Даниил
|1
|0.06
|Яцык Александр
|1
|0.06
|Jakov Basic
|1
|0.06
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|5
|0
|Ванат Владислав
|3
|1
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Шапаренко Николай
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Сирота Александр
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|5
|2
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
7
Динамо Киев
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
16
3
Динамо Киев
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
21%
2
15%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
7
37%
3
23%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
20
5
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
20%
1
20%
1-15
3
15%
1
20%
16-30
3
15%
1
20%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
1
20%
61-75
3
15%
1
20%
76-90
Пропущено
14
7
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Забито
39
18
21 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
8
21%
3
17%
1-15
6
15%
4
22%
16-30
7
18%
4
22%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
5
13%
3
17%
61-75
10
26%
4
22%
76-90
Пропущено
21
19
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
19%
3
16%
1-15
2
10%
6
32%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
3
14%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0
Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1
Заря
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1
Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Заря
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:4
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
2:4
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
4
6 раз 35%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
63
17
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
35
18
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
125
512
611
116
611
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|4
|4
|37 - 22
|40
|2.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|3.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|34 - 17
|38
|5.
|20
|9
|6
|5
|26 - 16
|33
|6.
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|7.
|20
|8
|5
|7
|21 - 27
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|11.
|19
|5
|6
|8
|14 - 21
|21
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14.
|19
|3
|6
|10
|11 - 25
|15
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|18
|1
|7
|10
|9 - 27
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|5 - 10
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|9 - 10
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|9
|0
|3
|6
|4 - 16
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6