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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Динамо Киев
2:0
Конец матча
Заря
0'
1:0
30' Гол
Ванат Владислав
52' Желтая карточка
Шепелев Владимир
81' Желтая карточка
Шапаренко Николай
2:0
85' Гол
Попов Денис
90'+5
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Taras
Mykhavko
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
8
Шепелев
Владимир
9
Волошин
Назар
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
1
Сапутин
Александр
35
Yehor
Kapustian
55
Джордан
29
Bohdan
Tokar
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
4
Азиангбе
Коджо
51
Yevhenii
Pysarenko
22
Мичин
Петар
38
Artem
Dolbnev
11
Ндур
Алиун
Динамо Киев
Заря

История личных встреч

Динамо Киев
Заря

32 матча

87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
34.4%
3.1%
20 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
24 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

44 матча

63.6%
22.7%
13.7%
28 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
43.2%
11.3%
20 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
20.5%
25%
24 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

55
37

Голов в среднем за матч

2.29
1.85

Среднее время на гол

39
48

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.05
0.75

Среднее время на гол

85
120

Всего голов

76
55

Голов в среднем за матч

1.73
1.25

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 10 (1) 0.56
Буяльский Виталий 7 (3) 0.39
Волошин Назар 5 0.28
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.22
Бражко Владимир 3 0.17
Кабаев Владислав 2 0.11
Караваев Александр 2 0.11
Бенито Муйива 2 0.11
Тымчик Александр 2 0.11
Сидорчук Сергей 1 0.06
Шепелев Владимир 1 0.06
Попов Денис II 1 0.06
Дячук Максим 1 0.06
Андриевский Александр 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Супряга Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 5 0.28
Антюх Денис 3 (2) 0.17
Батагов Арсений 2 0.11
Нагнойный Денис 1 0.06
Волошин Викентий 1 0.06
Джордан 1 0.06
Бугай Владислав 1 0.06
Русин Назарий 1 0.06
Алефиренко Даниил 1 0.06
Яцык Александр 1 0.06
Jakov Basic 1 0.06
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 5 0
Ванат Владислав 3 1
Дубинчак Владислав 4 0
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Шапаренко Николай 3 0
Попов Денис II 1 1
Сирота Александр 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Бенито Муйива 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 5 2
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Батагов Арсений 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
7
Динамо Киев
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

16
3
Динамо Киев
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

19
13
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
21%
2
15%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
7
37%
3
23%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

20
5
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
20%
1
20%
1-15
3
15%
1
20%
16-30
3
15%
1
20%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
1
20%
61-75
3
15%
1
20%
76-90

Пропущено

14
7
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

39
18
21 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
8
21%
3
17%
1-15
6
15%
4
22%
16-30
7
18%
4
22%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
5
13%
3
17%
61-75
10
26%
4
22%
76-90

Пропущено

21
19
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
19%
3
16%
1-15
2
10%
6
32%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
3
14%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0
Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1
Заря
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1
Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Заря

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:4
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
2:4
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
4
6 раз 35%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
6
3
1.5
1
7
3
6
2.5
3
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
5
3
5
2.5
1
8
3
5
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
12
5
1.5
5
12
6
11
2.5
1
16
6
11
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 20 12 4 4 37 - 22 40
2.
Днепр-1
 1:1 22 11 7 4 30 - 20 40
3.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
4.
Шахтёр Донецк
 18 11 5 2 34 - 17 38
5.
Полесье
 20 9 6 5 26 - 16 33
6.
Рух Львов
 20 8 9 3 28 - 20 33
7.
Ворскла
 20 8 5 7 21 - 27 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 20 6 7 7 20 - 23 25
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
11.
Александрия
 19 5 6 8 14 - 21 21
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Металлист-1925
 20 4 4 12 20 - 35 16
14.
Оболонь
 19 3 6 10 11 - 25 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 18 1 7 10 9 - 27 10
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
2.
Шахтёр Донецк
 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Днепр-1
 1:1 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 2 3 5 10 - 15 9
14.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:1 11 6 4 1 15 - 10 22
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Рух Львов
 10 6 2 2 16 - 10 20
4.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
5.
Ворскла
 10 5 2 3 9 - 10 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 9 0 3 6 4 - 16 3
17.
Cherkasy
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Вивчаренко Константин сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Ванат Владислав бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Динамо Киев 2:0 Заря онлайн

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