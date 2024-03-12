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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Шахтёр Донецк
2:0
Конец матча
Минай
0'
23' Желтая карточка
Sergiy Korniychuk
1:0
24' Пенальти
Судаков Георгий
2:0
30' Гол
Сикан Даниил
75' Желтая карточка
Кораблин Тимур
88' Желтая карточка
Устименко Денис
90'+5
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
11
Зубков
Александр
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
35
Кемкин
Александр
3
Прокопчук
Кирилл
4
Bohdan
Chuiev
22
Yevgeniy
Skyba
2
Taras
Dmytruk
5
Sergiy
Korniychuk
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
29
Ременяк
Артур
7
Yegor
Gunichev
99
Вакула
Владислав
Шахтёр Донецк
Минай

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Минай

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

3
3.25

Среднее время на гол

30
27

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
38

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.32
Зубков Александр 4 0.21
Сикан Даниил 4 0.21
Траоре Лассина 4 0.21
Кащук Алексей 3 0.16
Судаков Георгий 3 (1) 0.16
Матвиенко Николай 3 0.16
Кевин IV 2 0.11
Назарина Егор 2 0.11
Келси Кевин 2 0.11
Бондаренко Артём 1 0.05
Вьюнник Богдан 1 0.05
Конопля Ефим 1 0.05
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.11
Yegor Gunichev 2 0.11
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.11
Ременяк Артур 1 0.05
Sergiy Korniychuk 1 0.05
Yevgeniy Skyba 1 0.05
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Устименко Денис 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Taras Dmytruk 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Степаненко Тарас 4 0
Матвиенко Николай 4 0
Судаков Георгий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Крыськив Дмитрий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Кевин IV 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 5 0
Кораблин Тимур 5 0
Петько Сергей 4 0
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Sergiy Korniychuk 2 0
Бандура Александр 0 1
Устименко Денис 1 0
Семотюк Владислав 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Минай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Минай
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

14
4
Шахтёр Донецк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Минай
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

16
8

Голы по времени матча

Забито

23
4
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 15
4
17%
1
25%
1-15
4
17%
1
25%
16-30
1
4%
1
25%
31-45
3
13%
1
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
35%
0
0%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
7
39%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Забито

14
5
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
20%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
1
7%
2
40%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Забито

37
9
18 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
15 Забивали первыми 6
2 Не забивали 11
5
14%
1
11%
1-15
8
22%
2
22%
16-30
5
14%
2
22%
31-45
6
16%
1
11%
46-60
4
11%
1
11%
61-75
9
24%
2
22%
76-90

Пропущено

16
29
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
8
28%
16-30
2
13%
3
10%
31-45
4
25%
3
10%
46-60
4
25%
7
24%
61-75
2
13%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1
Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3
Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0
Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Минай

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
11 раз 58%
1
7 раз 37%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
5
7
4
1.5
1
8
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
6
4
4
1.5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
8
11
11
8
1.5
1
18
5
14
2.5
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 12 5 2 36 - 17 41
2.
Кривбасс
 20 12 4 4 37 - 22 40
3.
Днепр-1
 1:1 22 11 7 4 30 - 20 40
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Полесье
 20 9 6 5 26 - 16 33
6.
Рух Львов
 20 8 9 3 28 - 20 33
7.
Ворскла
 20 8 5 7 21 - 27 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 20 6 7 7 20 - 23 25
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
11.
Александрия
 19 5 6 8 14 - 21 21
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Металлист-1925
 20 4 4 12 20 - 35 16
14.
Оболонь
 19 3 6 10 11 - 25 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 19 1 7 11 9 - 29 10
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Днепр-1
 1:1 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 2 3 5 10 - 15 9
14.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:1 11 6 4 1 15 - 10 22
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Рух Львов
 10 6 2 2 16 - 10 20
4.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
5.
Ворскла
 10 5 2 3 9 - 10 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 10 0 3 7 4 - 18 3
17.
Cherkasy
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Кевин IV сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Сикан Даниил бьет в цель!
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