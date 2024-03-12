Тур: 21. Стадион: Арена Львов.
2:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаSergiy Korniychuk
1:0
24' ПенальтиСудаков Георгий
2:0
30' ГолСикан Даниил
75' Желтая карточкаКораблин Тимур
88' Желтая карточкаУстименко Денис
90'+5
Ход матча
24'
1:0
30'
2:0
64'
75'
88'
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Минай
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
3
3.25
Среднее время на гол
30
27
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
38
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.32
|Зубков Александр
|4
|0.21
|Сикан Даниил
|4
|0.21
|Траоре Лассина
|4
|0.21
|Кащук Алексей
|3
|0.16
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.16
|Матвиенко Николай
|3
|0.16
|Кевин IV
|2
|0.11
|Назарина Егор
|2
|0.11
|Келси Кевин
|2
|0.11
|Бондаренко Артём
|1
|0.05
|Вьюнник Богдан
|1
|0.05
|Конопля Ефим
|1
|0.05
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.11
|Yegor Gunichev
|2
|0.11
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.11
|Ременяк Артур
|1
|0.05
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.05
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.05
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Устименко Денис
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Судаков Георгий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Крыськив Дмитрий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
|Кевин IV
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|5
|0
|Кораблин Тимур
|5
|0
|Петько Сергей
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Sergiy Korniychuk
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Устименко Денис
|1
|0
|Семотюк Владислав
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Минай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Минай
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
14
4
Шахтёр Донецк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Минай
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
16
8
Голы по времени матча
Забито
23
4
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 15
4
17%
1
25%
1-15
4
17%
1
25%
16-30
1
4%
1
25%
31-45
3
13%
1
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
35%
0
0%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
7
39%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
1
11%
4
22%
76-90
Забито
14
5
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
20%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
1
7%
2
40%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Забито
37
9
18 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
15 Забивали первыми 6
2 Не забивали 11
5
14%
1
11%
1-15
8
22%
2
22%
16-30
5
14%
2
22%
31-45
6
16%
1
11%
46-60
4
11%
1
11%
61-75
9
24%
2
22%
76-90
Пропущено
16
29
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
8
28%
16-30
2
13%
3
10%
31-45
4
25%
3
10%
46-60
4
25%
7
24%
61-75
2
13%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1
Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3
Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0
Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Минай
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
11 раз 58%
1
7 раз 37%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
45
74
18
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
46
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
811
118
118
514
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|36 - 17
|41
|2.
|20
|12
|4
|4
|37 - 22
|40
|3.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|4.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5.
|20
|9
|6
|5
|26 - 16
|33
|6.
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|7.
|20
|8
|5
|7
|21 - 27
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|11.
|19
|5
|6
|8
|14 - 21
|21
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14.
|19
|3
|6
|10
|11 - 25
|15
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|5 - 10
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|9 - 10
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6