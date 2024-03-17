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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Черноморец Од
 
Прерван
Верес

Ход матча

6'
0:1
Мрвалевич Марко
(Шастал Дмитрий)
13'
 
Банада Евгений
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Верес
7.70
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Все Коэффициенты
1
Варакута
Даниил
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
45
Брагару
Максим
7
Кузык
Орест
27
Васильев
Александр
Андреевич
20
Авагимян
Артур
11
Бойчук
Богдан
39
Бадибанга
Зигей
77
Штогрин
Андрей
44
Паст
Евгений
99
Морозко
Евгений
23
Кучеренко
Александр
3
Вовченко
Семён
71
Vasyl
Gakman
11
Дахновский
Виталий
74
Банада
Евгений
29
Кучеров
Валерий
30
Шастал
Дмитрий
20
Iago
Siqueira
87
Мрвалевич
Марко
Черноморец Од
Верес

История личных встреч

Черноморец Од
Верес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПД
4:0
ПД
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.25
1.25

Среднее время на гол

360
72

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.75

Среднее время на гол

32
120

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.37
Кузык Орест 3 0.16
Бойчук Богдан 2 0.11
Samson Iyede 2 0.11
Путря Илья 2 (2) 0.11
Васильев Александр Андреевич 2 0.11
Бадибанга Зигей 1 0.05
Авагимян Артур 1 0.05
Шпорн Йон 1 0.05
Guy Hadida 1 0.05
Ермаков Виталий 1 0.05
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.16
Шарай Станислав 2 0.11
Iago Siqueira 2 (1) 0.11
Evgeny Shevchenko III 2 0.11
Шарай Владислав 2 0.11
Гайдучик Николай 1 0.05
Дахновский Виталий 1 (1) 0.05
Балан Денис 1 0.05
Близниченко Андрей 1 0.05
Шестаков Михаил 1 0.05
Вовченко Семён 1 0.05
Кучеров Валерий 1 (1) 0.05
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Шастал Дмитрий 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Авагимян Артур 3 1
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Брагару Максим 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Штогрин Андрей 2 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 5 1
Шарай Владислав 4 1
Evgeny Shevchenko III 5 0
Кухарук Андрей 5 0
Iago Siqueira 5 0
Сезар Жулио 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Вовченко Семён 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Морозко Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Курко Василий 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Верес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Черноморец Од
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Верес
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

8
11
Черноморец Од
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Верес
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
9%
2
13%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
5%
4
22%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
13%
2
11%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
2
9%
7
37%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
6
26%
6
32%
76-90

Пропущено

30
29
9 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
7%
7
24%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
8
27%
3
10%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
9
30%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4
Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1
Верес
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0
Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0

Результаты матчей

Черноморец Од
Верес

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
4
6
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
6
3
7
1.5
1
9
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
10
9
7
12
1.5
4
15
3
16
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 21 13 4 4 38 - 22 43
2.
Шахтёр Донецк
 19 12 5 2 36 - 17 41
3.
Днепр-1
 1:1 22 11 7 4 30 - 20 40
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 21 9 6 6 26 - 17 33
7.
Ворскла
 21 8 5 8 21 - 28 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 20 6 7 7 20 - 23 25
9.
Александрия
 20 6 6 8 15 - 21 24
10.
Колос Ковалёвка
 20 5 9 6 15 - 15 24
11.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 28 23
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Оболонь
 20 4 6 10 12 - 25 18
14.
Металлист-1925
 21 4 4 13 21 - 39 16
15.
Верес
 19 2 7 10 18 - 31 13
16.
Минай
 19 1 7 11 9 - 29 10
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 1:1 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 10 16
6.
Полесье
 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
12.
Оболонь
 10 2 4 4 7 - 11 10
13.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
14.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 2 3 5 10 - 15 9
15.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
2.
Днепр-1
 1:1 11 6 4 1 15 - 10 22
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
4.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
5.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 4 - 12 3
16.
Минай
 10 0 3 7 4 - 18 3
17.
Cherkasy
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Шастал Дмитрий сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Мрвалевич Марко бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Верес
7.70
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3.60
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3.35
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Черноморец Од
Верес
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