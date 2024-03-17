Тур: 21. Стадион: Черноморец.
Прерван
Ход матча
6'
13'
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Вечный ЯнВратарь
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
-
70 Samson Iyede
-
17 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Черноморец Од
Верес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.25
1.25
Среднее время на гол
360
72
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
0.75
Среднее время на гол
32
120
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.37
|Кузык Орест
|3
|0.16
|Бойчук Богдан
|2
|0.11
|Samson Iyede
|2
|0.11
|Путря Илья
|2 (2)
|0.11
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.11
|Бадибанга Зигей
|1
|0.05
|Авагимян Артур
|1
|0.05
|Шпорн Йон
|1
|0.05
|Guy Hadida
|1
|0.05
|Ермаков Виталий
|1
|0.05
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.16
|Шарай Станислав
|2
|0.11
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.11
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.11
|Шарай Владислав
|2
|0.11
|Гайдучик Николай
|1
|0.05
|Дахновский Виталий
|1 (1)
|0.05
|Балан Денис
|1
|0.05
|Близниченко Андрей
|1
|0.05
|Шестаков Михаил
|1
|0.05
|Вовченко Семён
|1
|0.05
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.05
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Шастал Дмитрий
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|2
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Авагимян Артур
|3
|1
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|5
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Кухарук Андрей
|5
|0
|Iago Siqueira
|5
|0
|Сезар Жулио
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Морозко Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Верес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Черноморец Од
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Верес
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
8
11
Черноморец Од
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Верес
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
9%
2
13%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Пропущено
20
18
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
5%
4
22%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
4
22%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
13%
2
11%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
2
9%
7
37%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
6
26%
6
32%
76-90
Пропущено
30
29
9 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
7%
7
24%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
8
27%
3
10%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
9
30%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4
Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1
Верес
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0
Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
Результаты матчей
Черноморец Од
Верес
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
45
46
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
36
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
109
712
415
316
217
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|38 - 22
|43
|2.
|19
|12
|5
|2
|36 - 17
|41
|3.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|4.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5.
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|21
|9
|6
|6
|26 - 17
|33
|7.
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|20
|6
|6
|8
|15 - 21
|24
|10.
|20
|5
|9
|6
|15 - 15
|24
|11.
|19
|7
|2
|10
|26 - 28
|23
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|20
|4
|6
|10
|12 - 25
|18
|14.
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|15.
|19
|2
|7
|10
|18 - 31
|13
|16.
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|14.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|2.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|4 - 12
|3
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6