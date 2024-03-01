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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Шавиш
1:4
Второй тайм: 51'
Арока
0'
1:0
16' Гол
Гуззу Рафаэл
1:1
35' Гол
Гонсалес Кристо
38' Желтая карточка
Пий Джуниор
1:2
40' Гол
Мухика Рафаэль
42' Желтая карточка
Силла Морлей
44' Желтая карточка
Гонсалес Кристо
1:3
47' Гол
Джейсон
1:4
49' Гол
Мухика Рафаэль

Ход матча

16'
Гуззу Рафаэл
1:0
27'
Витория Стивен
Родригеш Бруну
 
35'
1:1
Гонсалес Кристо
38'
Пий Джуниор
 
40'
1:2
Мухика Рафаэль
(Эшгаю Тьягу)
42'
 
Силла Морлей
44'
 
Гонсалес Кристо
46'
Рибейру Рубен
Санка Леандру
 
47'
1:3
Джейсон
(Гонсалес Кристо)
49'
1:4
Мухика Рафаэль
Прогнозы 122
Шавиш 20.5% (25)
X 28.7% (35)
Арока 50.8% (62)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Шавиш
Ничья
Арока
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Все Коэффициенты
1
Ногейра
Хуго
4
Родригеш
Бруну
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
14
Эссугу
Дариу
28
Нвакали
Келечи
7
Соуза
Бернардо
10
Санка
Леандру
99
Алвес
Даниэль
80
Гуззу
Рафаэл
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Шавиш
3-4-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Арока

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПВЛ
3:1
ПВЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
165

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 12 (4) 0.5
Алвес Даниэль 2 0.08
Гуззу Рафаэл 2 0.08
Коррея Жоау 1 0.04
Виктор Пауло 1 0.04
Круз Сандру 1 0.04
Рибейру Рубен 1 0.04
Витория Стивен 1 0.04
Ланга Бруну 1 0.04
Соуза Бернардо 1 0.04
Пинью Педро 1 0.04
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 15 0.63
Гонсалес Кристо 11 (2) 0.46
Джейсон 5 0.21
Силла Морлей 2 0.08
Эшгаю Тьягу 1 0.04
Букия Андре 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Монтеро Франcиско 1 0.04
Роша Матиас 1 0.04
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 5 1
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гимарайнш Рикарду 5 0
Коррея Жоау 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Нвакали Келечи 3 0
Ногейра Хуго 3 0
Пий Джуниор 3 0
Морену Жоау 1 1
Теофилус Тибанг 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Карраса Моура 0 1
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Эссугу Дариу 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 7 0
Сантуш Педру 6 0
Монтеро Франcиско 6 0
Симау Давид 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Трецца Альфонсо 5 0
Куасси Эбуэ 3 1
Джейсон 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Галович Нино 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Шавиш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
5
Шавиш
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Арока
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

6
19
Шавиш
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
Арока
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

28
11

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
3
21%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
5
24%
2
14%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
2
25%
5
26%
76-90

Пропущено

28
20
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
7
25%
5
25%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
4
14%
5
25%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
3
11%
4
20%
76-90

Забито

23
36
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
2
9%
5
14%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
2
9%
6
17%
31-45
6
26%
7
19%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
6
26%
9
25%
76-90

Пропущено

49
34
28 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
9
18%
8
24%
1-15
9
18%
2
6%
16-30
10
20%
7
21%
31-45
8
16%
5
15%
46-60
5
10%
6
18%
61-75
8
16%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1
Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1
Арока
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2
Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1

Результаты матчей

Шавиш
Арока

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
6
6
1
10
2.5
5
7
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
15
8
7
16
1.5
11
12
1
22
2.5
7
16
1
22
3.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 22 18 2 2 63 - 22 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 23 14 4 5 50 - 33 46
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 4:1 Заявка 24 10 4 10 42 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Эшторил
 Заявка 23 6 4 13 39 - 43 22
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Риу Аве
 Заявка 23 4 10 9 25 - 34 22
17.
Шавиш
 1:4 Заявка 24 4 6 14 24 - 53 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 4:1 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 1:4 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Арока
 4:1 Заявка 12 5 2 5 21 - 15 17
7.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 1:4 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Брага Банза Симон 17 (4)
Арока Мухика Рафаэль 15 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Г О О О О Л - Мухика Рафаэль забивает ударом с правой ноги!
  • 47'
    Гонсалес Кристо сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Джейсон забивает с правой ноги!
  • 46'
    Тактическая замена. Санка Леандру уходит с поля и его заменяет Рибейру Рубен
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Рефери не любит споров - именно за это Гонсалес Кристо сейчас получил желтую
  • 42'
    Морлайе Силла совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 40'
    Эшгаю Тьягу сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Мухика Рафаэль забивает с левой ноги!
  • 38'
    Пий Джуниор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 35'
    Г О О О О Л - Гонсалес Кристо забивает ударом с правой ноги!
  • 27'
    Родригеш Бруну получил травму и заменен. Витория Стивен выходит на поле.
  • 16'
    Г О О О О Л - Гуззу Рафаэл правой ногой классно пробил с лета.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 122
    Шавиш 20.5% (25)
    X 28.7% (35)
    Арока 50.8% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шавиш
    Ничья
    Арока
    3.40
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    4.56
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    2.19
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 1:4 Арока

    Исход игры
    Шавиш
    20.5% (25)
    Ничья
    28.7% (35)
    Арока
    50.8% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Арока
    31.1% (38)
    1:1 Ничья
    27.9% (34)
    0:1 Арока
    13.9% (17)
    2:1 Шавиш
    9.8% (12)
    1:0 Шавиш
    9% (11)
    0:2 Арока
    1.6% (2)
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