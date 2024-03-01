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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 1927 Главный судья: Василица Янку
Шавиш
1:5
Конец матча
Арока
0'
1:0
16' Гол
Гуззу Рафаэл
1:1
35' Гол
Гонсалес Кристо
38' Желтая карточка
Пий Джуниор
1:2
40' Гол
Мухика Рафаэль
42' Желтая карточка
Силла Морлей
44' Желтая карточка
Гонсалес Кристо
1:3
47' Гол
Джейсон
1:4
49' Гол
Мухика Рафаэль
1:5
53' Гол
Силла Морлей
90'+4

Ход матча

16'
Гуззу Рафаэл
1:0
27'
Витория Стивен
Родригеш Бруну
 
35'
1:1
Гонсалес Кристо
38'
Пий Джуниор
 
40'
1:2
Мухика Рафаэль
(Эшгаю Тьягу)
42'
 
Силла Морлей
44'
 
Гонсалес Кристо
46'
Рибейру Рубен
Санка Леандру
 
47'
1:3
Джейсон
(Гонсалес Кристо)
49'
1:4
Мухика Рафаэль
(Монтеро Франcиско)
53'
1:5
Силла Морлей
(Гонсалес Кристо)
57'
 
Хамаче Янис
Веверсон
58'
 
Куасси Эбуэ
Симау Давид
60'
Виктор Пауло
Алвес Даниэль
 
60'
Морим Эдер
Нвакали Келечи
 
69'
 
Трецца Альфонсо
Гонсалес Кристо
69'
 
Лаваль Юсуф
Джейсон
73'
 
Галович Нино
Бамбу Робсон
87'
Карраса Моура
Гуззу Рафаэл
 
Прогнозы 122
Шавиш 20.5% (25)
X 28.7% (35)
Арока 50.8% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ногейра
Хуго
4
Родригеш
Бруну
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
14
Эссугу
Дариу
28
Нвакали
Келечи
7
Соуза
Бернардо
10
Санка
Леандру
99
Алвес
Даниэль
80
Гуззу
Рафаэл
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Шавиш
3-4-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Арока

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПВЛ
3:1
ПВЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
165

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 12 (4) 0.5
Алвес Даниэль 2 0.08
Гуззу Рафаэл 2 0.08
Коррея Жоау 1 0.04
Виктор Пауло 1 0.04
Круз Сандру 1 0.04
Рибейру Рубен 1 0.04
Витория Стивен 1 0.04
Ланга Бруну 1 0.04
Соуза Бернардо 1 0.04
Пинью Педро 1 0.04
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 16 0.67
Гонсалес Кристо 11 (2) 0.46
Джейсон 6 0.25
Силла Морлей 3 0.13
Эшгаю Тьягу 1 0.04
Букия Андре 1 0.04
Монтеро Франcиско 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Роша Матиас 1 0.04
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 5 1
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гимарайнш Рикарду 5 0
Коррея Жоау 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Нвакали Келечи 3 0
Ногейра Хуго 3 0
Пий Джуниор 3 0
Морену Жоау 1 1
Теофилус Тибанг 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Карраса Моура 0 1
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Эссугу Дариу 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 7 0
Сантуш Педру 6 0
Монтеро Франcиско 6 0
Симау Давид 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Трецца Альфонсо 5 0
Куасси Эбуэ 3 1
Джейсон 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Галович Нино 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Шавиш
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
5
Шавиш
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

6
19
Шавиш
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
17% (4)
38% (9)
Арока
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
4
25%
7
32%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
4
25%
4
18%
76-90

Пропущено

26
15
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
3
20%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
6
23%
4
27%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
1
4%
4
27%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
2
25%
5
26%
76-90

Пропущено

28
20
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
7
25%
5
25%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
4
14%
5
25%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
3
11%
4
20%
76-90

Забито

24
41
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
2
8%
5
12%
1-15
4
17%
4
10%
16-30
2
8%
8
20%
31-45
6
25%
10
24%
46-60
4
17%
5
12%
61-75
6
25%
9
22%
76-90

Пропущено

54
35
30 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
9
17%
8
23%
1-15
9
17%
3
9%
16-30
12
22%
7
20%
31-45
11
20%
5
14%
46-60
5
9%
6
17%
61-75
8
15%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1
Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1
Арока
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2
Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1

Результаты матчей

Шавиш
Арока

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
6
6
1
11
2.5
5
7
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
16
8
7
17
1.5
12
12
1
23
2.5
8
16
1
23
3.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 22 18 2 2 63 - 22 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 23 14 4 5 50 - 33 46
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Эшторил
 Заявка 23 6 4 13 39 - 43 22
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Риу Аве
 Заявка 23 4 10 9 25 - 34 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
7.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Брага Банза Симон 17 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Санка Леандру уходит с поля и его заменяет Рибейру Рубен
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Рефери не любит споров - именно за это Гонсалес Кристо сейчас получил желтую
    • 42'
      Морлайе Силла совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 40'
      Эшгаю Тьягу сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль забивает с левой ноги!
    • 38'
      Пий Джуниор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 35'
      Г О О О О Л - Гонсалес Кристо забивает ударом с правой ноги!
    • 27'
      Родригеш Бруну получил травму и заменен. Витория Стивен выходит на поле.
    • 16'
      Г О О О О Л - Гуззу Рафаэл правой ногой классно пробил с лета.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Шавиш 20.5% (25)
    X 28.7% (35)
    Арока 50.8% (62)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 1:5 Арока

    Исход игры
    Шавиш
    20.5% (25)
    Ничья
    28.7% (35)
    Арока
    50.8% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Арока
    31.1% (38)
    1:1 Ничья
    27.9% (34)
    0:1 Арока
    13.9% (17)
    2:1 Шавиш
    9.8% (12)
    1:0 Шавиш
    9% (11)
    0:2 Арока
    1.6% (2)
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