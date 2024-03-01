Тур: 24. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Зрители: 1927 Главный судья: Василица Янку
0'
1:0
16' ГолГуззу Рафаэл
1:1
35' ГолГонсалес Кристо
38' Желтая карточкаПий Джуниор
1:2
40' ГолМухика Рафаэль
42' Желтая карточкаСилла Морлей
44' Желтая карточкаГонсалес Кристо
1:3
47' ГолДжейсон
1:4
49' ГолМухика Рафаэль
1:5
53' ГолСилла Морлей
90'+4
Ход матча
16'
1:0
35'
1:1
38'
40'
1:2
42'
44'
47'
1:3
49'
53'
1:5
57'
69'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
14
Эссугу
Дариу
80
Гуззу
Рафаэл
28
Эшгаю
Тьягу
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Гуззу РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
- Защитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Шавиш
Арока
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1
0.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
165
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|12 (4)
|0.5
|Алвес Даниэль
|2
|0.08
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.08
|Коррея Жоау
|1
|0.04
|Виктор Пауло
|1
|0.04
|Круз Сандру
|1
|0.04
|Рибейру Рубен
|1
|0.04
|Витория Стивен
|1
|0.04
|Ланга Бруну
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|1
|0.04
|Пинью Педро
|1
|0.04
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|16
|0.67
|Гонсалес Кристо
|11 (2)
|0.46
|Джейсон
|6
|0.25
|Силла Морлей
|3
|0.13
|Эшгаю Тьягу
|1
|0.04
|Букия Андре
|1
|0.04
|Монтеро Франcиско
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Роша Матиас
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|5
|1
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Гимарайнш Рикарду
|5
|0
|Коррея Жоау
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Ногейра Хуго
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Карраса Моура
|0
|1
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Эссугу Дариу
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|7
|0
|Сантуш Педру
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|6
|0
|Симау Давид
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Куасси Эбуэ
|3
|1
|Джейсон
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
8
5
Шавиш
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
6
19
Шавиш
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
17% (4)
38% (9)
Арока
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
16
22
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
4
25%
7
32%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
4
25%
4
18%
76-90
Пропущено
26
15
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
3
20%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
6
23%
4
27%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
1
4%
4
27%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
2
25%
5
26%
76-90
Пропущено
28
20
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
7
25%
5
25%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
4
14%
5
25%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
3
11%
4
20%
76-90
Забито
24
41
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
2
8%
5
12%
1-15
4
17%
4
10%
16-30
2
8%
8
20%
31-45
6
25%
10
24%
46-60
4
17%
5
12%
61-75
6
25%
9
22%
76-90
Пропущено
54
35
30 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
9
17%
8
23%
1-15
9
17%
3
9%
16-30
12
22%
7
20%
31-45
11
20%
5
14%
46-60
5
9%
6
17%
61-75
8
15%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1
Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1
Арока
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2
Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1
Результаты матчей
Шавиш
Арока
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
57
66
111
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
210
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
168
717
1212
123
816
123
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|2.
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|63 - 22
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 33
|46
|5.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|35 - 25
|41
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|27 - 26
|38
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 35
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|13.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|39 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 49
|22
|15.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|16.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|25 - 34
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Брага
|Банза Симон
|17 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 1:5 Арока
Исход игры
Шавиш
20.5% (25)
Ничья
28.7% (35)
Арока
50.8% (62)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
72.41% (84)
Нет
27.59% (32)
Популярный счёт
1:2 Арока
31.1% (38)
1:1 Ничья
27.9% (34)
0:1 Арока
13.9% (17)
2:1 Шавиш
9.8% (12)
1:0 Шавиш
9% (11)
0:2 Арока
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!