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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Пирес Коста Бруно
Морейренсе
0:0
Второй тайм: 69'
Риу Аве
0'
54' Желтая карточка
Сильва Фабиано

Ход матча

54'
Сильва Фабиано
 
61'
 
Боатенг Эммануль
Эмбало Умару
61'
 
Граса Жоау
Адриен Силва
66'
Алан Осорио
Каштру Андре
 
66'
Инфанде Эрнани
Камачу Жоау
 
Прогнозы 119
Морейренсе 70.6% (84)
X 20.2% (24)
Риу Аве 9.2% (11)
Все прогнозы
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Морейренсе
Ничья
Риу Аве
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4.90
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Все Коэффициенты
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
14
Понк
Карлуш
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
8
Каштру
Андре
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
9
Нлаво
Луис
19
Камачу
Жоау
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Нобрега
Мигел
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
15
Адриен
Силва
27
Врусаи
Мариус
77
Роналдо
Фабио
81
Якубу
Абдул-Азиз
11
Эмбало
Умару
Морейренсе
4-3-3
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Морейренсе
Риу Аве

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

0.7
1.5

Среднее время на гол

128
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.1

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

18
26

Голов в среднем за матч

0.9
1.3

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

100
69

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.25
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.21
Алан Осорио 3 0.13
Камачу Жоау 3 0.13
Марсело Феррейра 2 0.08
Айяс Матеус 2 0.08
Маракас 2 0.08
Кодисанг Кобамело 1 0.04
Сильва Фабиано 1 0.04
Фримпонг Годфрид 1 0.04
Апарисио Педро 1 0.04
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.21
Якубу Абдул-Азиз 4 (3) 0.17
Коштинья 2 (2) 0.08
Зе Мануэль 2 0.08
Сантос Адерлан 2 0.08
Руиз Леонардо 2 (1) 0.08
Роналдо Фабио 1 0.04
Жока 1 0.04
Родригеш Гонсалу 1 0.04
Эмбало Умару 1 0.04
Перейра Андре 1 0.04
Нобрега Мигел 1 0.04
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 7 0
Франко Гонсало 6 0
Маракас 4 1
Антониссе Джереми 4 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Сильва Фабиано 3 0
Рамос Рубен 3 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Каштру Андре 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граса Жоау 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Боатенг Эммануль II 6 1
Нобрега Мигел 6 0
Идрисси Амин 5 0
Жосуэ Са 4 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Коштинья 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Luis Freire 3 0
Патрик II 2 0
Гомеш Витор 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Танлонго Матео 2 0
Адриен Силва 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Риу Аве
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7
Морейренсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

13
14
Морейренсе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Риу Аве
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
70% (16)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
7%
4
57%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
23%
5
29%
29%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
3
25%
6
33%
76-90

Забито

28
24
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
3
11%
5
21%
1-15
7
25%
1
4%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
2
7%
6
25%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
9
32%
5
21%
76-90

Пропущено

25
35
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
4
16%
6
17%
1-15
4
16%
4
11%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
3
12%
5
14%
46-60
7
28%
6
17%
61-75
5
20%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0
Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0
Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0
Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1

Результаты матчей

Морейренсе
Риу Аве

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
2:0
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
2
9
1.5
5
7
1
10
2.5
2
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
1
10
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
17
6
5
18
1.5
6
17
3
20
2.5
2
21
2
21
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 22 18 2 2 63 - 22 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 23 14 4 5 50 - 33 46
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Риу Аве
 0:0 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
14.
Эшторил
 Заявка 23 6 4 13 39 - 43 22
15.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
16.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 0:0 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 0:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
7.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 0:0 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Брага Банза Симон 17 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Морейренсе 70.6% (84)
X 20.2% (24)
Риу Аве 9.2% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Риу Аве
3.25
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3.10
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4.90
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Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Риу Аве

Исход игры
Морейренсе
70.6% (84)
Ничья
20.2% (24)
Риу Аве
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
27.97% (33)
Меньше
72.03% (85)
Обе команды забьют
Да
47.46% (56)
Нет
52.54% (62)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
42.9% (51)
2:1 Морейренсе
22.7% (27)
1:1 Ничья
19.3% (23)
2:0 Морейренсе
4.2% (5)
1:2 Риу Аве
4.2% (5)
0:1 Риу Аве
3.4% (4)
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