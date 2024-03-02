Тур: 24. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Пирес Коста Бруно
0:0
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаСильва Фабиано
89' Желтая карточкаЖосуэ Са
0:0
90' Не забитый пенальтиАлан Осорио
90'+5
Ход матча
54'
74'
89'
90'
0:0
14
Понк
Карлуш
26
Маракас
19
Камачу
Жоау
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
15
Адриен
Силва
11
Эмбало
Умару
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Камачу ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Эмбало УмаруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
-
28 Са ЭлдерПолузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Морейренсе
Риу Аве
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
0.7
1.5
Среднее время на гол
128
60
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.1
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
18
26
Голов в среднем за матч
0.9
1.3
Тотал матчей
2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
100
69
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.25
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.21
|Алан Осорио
|3
|0.13
|Камачу Жоау
|3
|0.13
|Марсело Феррейра
|2
|0.08
|Айяс Матеус
|2
|0.08
|Маракас
|2
|0.08
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.04
|Сильва Фабиано
|1
|0.04
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.04
|Апарисио Педро
|1
|0.04
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.21
|Якубу Абдул-Азиз
|4 (3)
|0.17
|Коштинья
|2 (2)
|0.08
|Зе Мануэль
|2
|0.08
|Сантос Адерлан
|2
|0.08
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.08
|Роналдо Фабио
|1
|0.04
|Жока
|1
|0.04
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.04
|Эмбало Умару
|1
|0.04
|Перейра Андре
|1
|0.04
|Нобрега Мигел
|1
|0.04
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|7
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Сильва Фабиано
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граса Жоау
|8
|0
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Панталон Ренато
|6
|1
|Боатенг Эммануль II
|6
|1
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Жосуэ Са
|5
|0
|Идрисси Амин
|5
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Коштинья
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Luis Freire
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Гомеш Витор
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Танлонго Матео
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Риу Аве
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Морейренсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
13
14
Морейренсе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Риу Аве
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
71% (17)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
7%
4
57%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
23%
5
29%
29%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
3
25%
6
33%
76-90
Забито
28
24
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
3
11%
5
21%
1-15
7
25%
1
4%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
2
7%
6
25%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
9
32%
5
21%
76-90
Пропущено
25
35
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
4
16%
6
17%
1-15
4
16%
4
11%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
3
12%
5
14%
46-60
7
28%
6
17%
61-75
5
20%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0
Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0
Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0
Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1
Результаты матчей
Морейренсе
Риу Аве
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
210
57
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
39
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
177
519
618
321
222
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|2.
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|63 - 22
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 33
|46
|5.
|2:0 Заявка
|24
|13
|5
|6
|37 - 25
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 35
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|13.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 49
|22
|15.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|16.
|0:2 Заявка
|24
|6
|4
|14
|39 - 45
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|2:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|0:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 15
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|2:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|0:2 Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Брага
|Банза Симон
|17 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Риу Аве
Исход игры
Морейренсе
70.6% (84)
Ничья
20.2% (24)
Риу Аве
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
27.97% (33)
Меньше
72.03% (85)
Обе команды забьют
Да
47.46% (56)
Нет
52.54% (62)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
42.9% (51)
2:1 Морейренсе
22.7% (27)
1:1 Ничья
19.3% (23)
2:0 Морейренсе
4.2% (5)
1:2 Риу Аве
4.2% (5)
0:1 Риу Аве
3.4% (4)
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