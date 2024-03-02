Тур: 24. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Joao Goncalves
0:2
Первый тайм: 44'
Ход матча
8'
22'
0:2
28'
13
Бассо
Жоау
7
Виниций
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
27
Шарлес
Силва
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эшторил
Витория Гимарайнш
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
0.75
1.44
Среднее время на гол
120
62
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.11
0.75
Среднее время на гол
42
120
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.47
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
80
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|8
|0.33
|Маркеш Жоао
|5
|0.21
|Гитан Рафик
|5
|0.21
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.21
|Гомес Родриго II
|4
|0.17
|Холсгров Джордан
|2
|0.08
|Араужу Тьягу
|2
|0.08
|Тавареш Эриберту
|2
|0.08
|Парра Рауль
|1
|0.04
|Мангала Эльяким
|1
|0.04
|Виниций
|1
|0.04
|Карлос Жоао III
|1
|0.04
|Витал Бернардо
|1
|0.04
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.04
|Волней
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|10
|0.42
|Силва Жота
|7
|0.29
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.29
|Силва Тьягу
|4 (3)
|0.17
|Сантуш Нуну III
|1
|0.04
|Силва Даниэл
|1
|0.04
|Гашпар Бруну
|1
|0.04
|Рибейро Томас
|1
|0.04
|Хэндель Томаш
|1
|0.04
|Да Луз Нелсон
|1
|0.04
|Силва Ману
|1
|0.04
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.04
|Мангаш Рикарду
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Маркеш Жоао
|6
|0
|Алвару Педру
|5
|0
|Витал Бернардо
|5
|0
|Фернандеш Матеуш
|5
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Тавареш Эриберту
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Пина Вагнер
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Виниций
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|6
|0
|Рибейро Томас
|5
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Андре Андре
|4
|0
|Гашпар Бруну
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Фернандеш Жорже
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Хэндель Томаш
|3
|0
|Силва Ману
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Витория Гимарайнш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Эшторил
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
6
23
Эшторил
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Витория Гимарайнш
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
4
19%
3
27%
1-15
1
5%
3
27%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
4
36%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Забито
21
24
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
5
24%
7
29%
29%
61-75
7
33%
6
25%
76-90
Пропущено
27
15
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
11%
3
20%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
7
26%
2
13%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Забито
42
35
12 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
2 Не забивали 5
7
17%
5
14%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
2
5%
6
17%
31-45
9
21%
3
9%
46-60
9
21%
7
20%
61-75
12
29%
10
29%
76-90
Пропущено
40
25
19 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
13%
3
12%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
9
23%
6
24%
31-45
8
20%
5
20%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
8
20%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0
Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1
Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3
Результаты матчей
Эшторил
Витория Гимарайнш
Точный счет
4:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
56
84
38
48
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
48
29
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
185
914
1013
617
518
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|2.
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|63 - 22
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 33
|46
|5.
|2:0 Заявка
|24
|13
|5
|6
|37 - 25
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 35
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|13.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 49
|22
|15.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|16.
|0:2 Заявка
|24
|6
|4
|14
|39 - 45
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|2:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|0:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 15
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|2:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|0:2 Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Брага
|Банза Симон
|17 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Эшторил 0:2 Витория Гимарайнш
Исход игры
Эшторил
19.5% (23)
Ничья
19.5% (23)
Витория Гимарайнш
61% (72)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (62)
Меньше
47.01% (55)
Обе команды забьют
Да
71.79% (84)
Нет
28.21% (33)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
43.2% (51)
1:1 Ничья
18.6% (22)
0:1 Витория Гимарайнш
13.6% (16)
1:0 Эшторил
8.5% (10)
2:1 Эшторил
6.8% (8)
0:2 Витория Гимарайнш
3.4% (4)
2:0 Эшторил
2.5% (3)
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