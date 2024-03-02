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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Эшторил
0:2
Первый тайм: 44'
Витория Гимарайнш
0'
0:1
8' Гол
Мендеш Жоао Педро Морейра
0:2
22' Гол
Силва Жота
28' Желтая карточка
Рибейро Томас

Ход матча

8'
0:1
Мендеш Жоао Педро Морейра
(Рибейро Томас)
22'
0:2
Силва Жота
28'
 
Рибейро Томас
Прогнозы 118
Эшторил 19.5% (23)
X 19.5% (23)
Витория Гимарайнш 61% (72)
Все прогнозы
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Эшторил
Ничья
Витория Гимарайнш
3.30
8.50
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2.33
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Все Коэффициенты
99
Фигейра
Даниэль
13
Бассо
Жоау
3
Витал
Бернардо
6
Винтер
Фредерик
21
Гомес
Родриго
II
7
Виниций
82
Фернандеш
Матеуш
91
Тавареш
Эриберту
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
27
Шарлес
Силва
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
79
Оливейра
Нелсон
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
Эшторил
3-4-3
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Витория Гимарайнш

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

0.75
1.44

Среднее время на гол

120
62

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.11
0.75

Среднее время на гол

42
120

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
80

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 8 0.33
Маркеш Жоао 5 0.21
Гитан Рафик 5 0.21
Кассиано Диас 5 (1) 0.21
Гомес Родриго II 4 0.17
Холсгров Джордан 2 0.08
Араужу Тьягу 2 0.08
Тавареш Эриберту 2 0.08
Парра Рауль 1 0.04
Мангала Эльяким 1 0.04
Виниций 1 0.04
Карлос Жоао III 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Фернандеш Матеуш 1 0.04
Волней 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 10 0.42
Силва Жота 7 0.29
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.29
Силва Тьягу 4 (3) 0.17
Сантуш Нуну III 1 0.04
Силва Даниэл 1 0.04
Гашпар Бруну 1 0.04
Рибейро Томас 1 0.04
Хэндель Томаш 1 0.04
Да Луз Нелсон 1 0.04
Силва Ману 1 0.04
Сафира Алиссон 1 (1) 0.04
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Гомес Родриго II 5 1
Маркеш Жоао 6 0
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Пина Вагнер 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Виниций 1 0
Парра Рауль 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 6 0
Рибейро Томас 5 0
Силва Жота 5 0
Андре Андре 4 0
Гашпар Бруну 4 0
Феррейра Зе 4 0
Сантуш Нуну III 2 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Фернандеш Жорже 3 0
Силва Андре III 3 0
Хэндель Томаш 3 0
Силва Ману 3 0
Боревкович Тони 1 1
Оливейра Нелсон 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Витория Гимарайнш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4
Эшторил
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

6
23
Эшторил
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Витория Гимарайнш
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
4
19%
3
27%
1-15
1
5%
3
27%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
4
36%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Забито

21
24
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
5
24%
7
29%
29%
61-75
7
33%
6
25%
76-90

Пропущено

27
15
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
11%
3
20%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
7
26%
2
13%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Забито

42
35
12 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
2 Не забивали 5
7
17%
5
14%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
2
5%
6
17%
31-45
9
21%
3
9%
46-60
9
21%
7
20%
61-75
12
29%
10
29%
76-90

Пропущено

40
25
19 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
13%
3
12%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
9
23%
6
24%
31-45
8
20%
5
20%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
8
20%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0
Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1
Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3

Результаты матчей

Эшторил
Витория Гимарайнш

Точный счет

4:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
8
4
3
8
2.5
4
8
3
8
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
2
9
3
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
18
5
9
14
1.5
10
13
6
17
2.5
5
18
3
20
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 22 18 2 2 63 - 22 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 23 14 4 5 50 - 33 46
5.
Витория Гимарайнш
 2:0 Заявка 24 13 5 6 37 - 25 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Эшторил
 0:2 Заявка 24 6 4 14 39 - 45 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 2:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 0:2 Заявка 12 5 1 6 21 - 15 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 2:0 Заявка 12 5 4 3 12 - 11 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 0:2 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Брага Банза Симон 17 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Рибейро Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 22'
    Г О О О О Л - Силва Жота из команды Витория Гимарайнш правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 8'
    Рибейро Томас сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Мендеш Жоао Педро Морейра забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Эшторил 19.5% (23)
X 19.5% (23)
Витория Гимарайнш 61% (72)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Витория Гимарайнш
3.30
8.50
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2.33
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Где смотреть матч Эшторил 0:2 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогнозы на матч Эшторил 0:2 Витория Гимарайнш

Исход игры
Эшторил
19.5% (23)
Ничья
19.5% (23)
Витория Гимарайнш
61% (72)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (62)
Меньше
47.01% (55)
Обе команды забьют
Да
71.79% (84)
Нет
28.21% (33)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
43.2% (51)
1:1 Ничья
18.6% (22)
0:1 Витория Гимарайнш
13.6% (16)
1:0 Эшторил
8.5% (10)
2:1 Эшторил
6.8% (8)
0:2 Витория Гимарайнш
3.4% (4)
2:0 Эшторил
2.5% (3)
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Эшторил
Витория Гимарайнш
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