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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Эшторил
1:3
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
0:1
8' Гол
Мендеш Жоао Педро Морейра
0:2
22' Гол
Силва Жота
28' Желтая карточка
Рибейро Томас
0:3
42' Гол
Оливейра Нелсон
45' Желтая карточка
Маркеш Жоао
55' Желтая карточка
Силва Тьягу
1:3
69' Пенальти
Маркес Алехандро
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Виниций
87' Желтая карточка
Шарлес Силва
90' Желтая карточка
Хэндель Томаш
90' Желтая карточка
Андре Андре
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Мендеш Жоао Педро Морейра
(Рибейро Томас)
22'
0:2
Силва Жота
28'
 
Рибейро Томас
42'
0:3
Оливейра Нелсон
(Мендеш Жоао Педро Морейра)
45'
Маркеш Жоао
 
46'
Кассиано Диас
Маркеш Жоао
 
55'
 
Силва Тьягу
57'
 
Буцке Адриан
Оливейра Нелсон
69'
Маркес Алехандро
1:3
73'
 
Андре Андре
Мендеш Жоао Педро Морейра
78'
Виниций
 
84'
Карлос Жоао
Винтер Фредерик
 
87'
 
Шарлес Силва
89'
 
Силва Ману
Силва Тьягу
89'
 
Сантуш Нуну
Силва Жота
90'
 
Хэндель Томаш
90'
 
Андре Андре
Прогнозы 118
Эшторил 19.5% (23)
X 19.5% (23)
Витория Гимарайнш 61% (72)
Все прогнозы
99
Фигейра
Даниэль
13
Бассо
Жоау
3
Витал
Бернардо
6
Винтер
Фредерик
21
Гомес
Родриго
II
7
Виниций
82
Фернандеш
Матеуш
91
Тавареш
Эриберту
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
27
Шарлес
Силва
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
79
Оливейра
Нелсон
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
Эшторил
3-4-3
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Витория Гимарайнш

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

0.75
1.44

Среднее время на гол

120
62

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.11
0.75

Среднее время на гол

42
120

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
80

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.38
Маркеш Жоао 5 0.21
Гитан Рафик 5 0.21
Кассиано Диас 5 (1) 0.21
Гомес Родриго II 4 0.17
Холсгров Джордан 2 0.08
Араужу Тьягу 2 0.08
Тавареш Эриберту 2 0.08
Парра Рауль 1 0.04
Мангала Эльяким 1 0.04
Виниций 1 0.04
Карлос Жоао III 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Фернандеш Матеуш 1 0.04
Волней 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 10 0.42
Силва Жота 7 0.29
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.29
Силва Тьягу 4 (3) 0.17
Сантуш Нуну III 1 0.04
Силва Даниэл 1 0.04
Гашпар Бруну 1 0.04
Рибейро Томас 1 0.04
Хэндель Томаш 1 0.04
Оливейра Нелсон 1 0.04
Да Луз Нелсон 1 0.04
Силва Ману 1 0.04
Сафира Алиссон 1 (1) 0.04
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Маркеш Жоао 7 0
Гомес Родриго II 5 1
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Пина Вагнер 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Виниций 1 0
Парра Рауль 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 7 0
Андре Андре 5 0
Рибейро Томас 5 0
Силва Жота 5 0
Гашпар Бруну 4 0
Хэндель Томаш 4 0
Феррейра Зе 4 0
Сантуш Нуну III 2 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Фернандеш Жорже 3 0
Силва Андре III 3 0
Силва Ману 3 0
Боревкович Тони 1 1
Оливейра Нелсон 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Эшторил
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Витория Гимарайнш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4
Эшторил
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Витория Гимарайнш
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

6
23
Эшторил
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Витория Гимарайнш
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
29% (7)
58% (14)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

22
14
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
4
18%
4
29%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
4
29%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Забито

21
24
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
5
24%
7
29%
29%
61-75
7
33%
6
25%
76-90

Пропущено

27
15
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
11%
3
20%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
7
26%
2
13%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Забито

43
38
12 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 14
2 Не забивали 5
7
16%
6
16%
1-15
3
7%
5
13%
16-30
2
5%
7
18%
31-45
9
21%
3
8%
46-60
10
23%
7
18%
61-75
12
28%
10
26%
76-90

Пропущено

43
26
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
6
14%
3
12%
1-15
6
14%
2
8%
16-30
10
23%
6
23%
31-45
8
19%
5
19%
46-60
5
12%
2
8%
61-75
8
19%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0
Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1
Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3

Результаты матчей

Эшторил
Витория Гимарайнш

Точный счет

4:0
3 раза 25%
1:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8
3
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
19
5
9
15
1.5
11
13
6
18
2.5
6
18
3
21
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 22 18 2 2 63 - 22 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 23 14 4 5 50 - 33 46
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Брага Банза Симон 17 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 118
    Эшторил 19.5% (23)
    X 19.5% (23)
    Витория Гимарайнш 61% (72)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эшторил 1:3 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогнозы на матч Эшторил 1:3 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Эшторил
    19.5% (23)
    Ничья
    19.5% (23)
    Витория Гимарайнш
    61% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.99% (62)
    Меньше
    47.01% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (84)
    Нет
    28.21% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    43.2% (51)
    1:1 Ничья
    18.6% (22)
    0:1 Витория Гимарайнш
    13.6% (16)
    1:0 Эшторил
    8.5% (10)
    2:1 Эшторил
    6.8% (8)
    0:2 Витория Гимарайнш
    3.4% (4)
    2:0 Эшторил
    2.5% (3)
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