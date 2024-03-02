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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Брага
1:0
Второй тайм: 66'
Эштрела
0'
1:0
57' Пенальти
Банза Симон

Ход матча

29'
Брума Арминду
Орта Рикарду
 
57'
Банза Симон
1:0
64'
 
Варела Нилтон
Мендеш Педру
64'
 
Фелипе Жан
Нану Гомеш
65'
Саласар Родриго
Карвалью Витор
 
Прогнозы 120
Брага 100% (120)
X 0% (0)
Эштрела 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
5
Сатчи
Сердар
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
11
Фернандеш
Рожер
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
5
Мендеш
Педру
II
28
Лима
Рубен
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
21
Са
Педру
31
Нану
Гомеш
7
Н'До
Режис
9
Тавареш
Роналду
8
Лео
Родригес
Брага
4-4-2
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Брага
Эштрела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 17 (1) 0.71
Орта Рикарду 7 0.29
Джало Альваро 6 0.25
Саласар Родриго 3 0.13
Руис Абель 3 0.13
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.13
Брума Арминду 2 0.08
Орта Андре 2 0.08
Пицци Луиш 1 0.04
Борха Кристиан 1 0.04
Моутинью Жоау 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Карвалью Витор 1 0.04
Н'Дур Шер 1 0.04
Фернандеш Рожер 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 5 (1) 0.21
Кикаш 3 0.13
Тавареш Роналду 3 0.13
Андре Силва 2 0.08
Кордейру Леонарду 2 0.08
Фелипе Жан 1 0.04
Перейра Рональд 1 0.04
Алосио 1 0.04
Н'До Режис 1 0.04
Гаспар Киалонга 1 0.04
Алмейда Фелипе 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 6 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 5 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 3 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Саласар Родриго 3 0
Борха Кристиан 2 0
Пицци Луиш 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 6 0
Виера Серхио 2 2
Алосио 5 0
Мансур 3 1
Кикаш 4 0
Кордейру Леонарду 4 0
Перейра Рональд 4 0
Н'До Режис 2 1
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Лима Рубен 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0
Букка Лионель 1 0

Результаты матчей

Брага
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Эштрела
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
6
Брага
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Эштрела
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

27
9
Брага
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Эштрела
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

31
15

Голы по времени матча

Забито

21
7
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
2
10%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
8
38%
2
29%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
7
33%
2
29%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
9
53%
76-90

Забито

28
13
7 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
7%
3
23%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
5
18%
2
15%
46-60
5
18%
2
15%
61-75
11
39%
3
23%
76-90

Пропущено

22
21
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
3
14%
7
33%
76-90

Забито

49
20
12 В 1-м тайме 8
37 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
4
8%
4
20%
1-15
3
6%
2
10%
16-30
5
10%
2
10%
31-45
13
27%
4
20%
46-60
6
12%
3
15%
61-75
18
37%
5
25%
76-90

Пропущено

34
38
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
5
15%
5
13%
1-15
5
15%
2
5%
16-30
5
15%
5
13%
31-45
4
12%
6
16%
46-60
9
26%
4
11%
61-75
6
18%
16
42%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4
Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0
Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2

Результаты матчей

Брага
Эштрела

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:4
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
3
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
6
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Брага
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
4
8
3
8
2.5
2
10
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
5
8
4
1.5
2
9
7
5
2.5
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
15
8
13
10
1.5
6
17
10
13
2.5
2
21
5
18
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 22 18 2 2 63 - 22 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 1:0 Заявка 24 15 4 5 51 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 0:1 Заявка 24 5 7 12 23 - 36 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 1:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 0:1 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Брага
 1:0 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 0:1 Заявка 12 1 5 6 8 - 17 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Брага Банза Симон 17 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Орта Рикарду получил легкую травму, и его заменил Брума Арминду.
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 120
Брага 100% (120)
X 0% (0)
Эштрела 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Эштрела
1.35
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6.90
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9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 1:0 Эштрела

Исход игры
Брага
100% (120)
Ничья
0% (0)
Эштрела
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
31.36% (37)
Нет
68.64% (81)
Популярный счёт
2:0 Брага
50.8% (61)
2:1 Брага
24.2% (29)
1:0 Брага
15% (18)
3:1 Брага
6.7% (8)
3:0 Брага
1.7% (2)
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