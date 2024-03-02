Тур: 24. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Мальейру Элдер
Ход матча
57'
1:0
64'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
28
Лима
Рубен
21
Са
Педру
31
Нану
Гомеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лима РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лопеш МигелЗащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Андре СилваНападающий
-
29 КикашНападающий
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Эштрела
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|17 (1)
|0.71
|Орта Рикарду
|7
|0.29
|Джало Альваро
|6
|0.25
|Саласар Родриго
|3
|0.13
|Руис Абель
|3
|0.13
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.13
|Брума Арминду
|2
|0.08
|Орта Андре
|2
|0.08
|Пицци Луиш
|1
|0.04
|Борха Кристиан
|1
|0.04
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Карвалью Витор
|1
|0.04
|Н'Дур Шер
|1
|0.04
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.21
|Кикаш
|3
|0.13
|Тавареш Роналду
|3
|0.13
|Андре Силва
|2
|0.08
|Кордейру Леонарду
|2
|0.08
|Фелипе Жан
|1
|0.04
|Перейра Рональд
|1
|0.04
|Алосио
|1
|0.04
|Н'До Режис
|1
|0.04
|Гаспар Киалонга
|1
|0.04
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Пиньо Родриго
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|6
|1
|Фонте Жозе
|7
|0
|Карвалью Витор
|5
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Джало Альваро
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Ньякате Сику
|3
|1
|Паулу Оливейра
|3
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|6
|0
|Виера Серхио
|2
|2
|Алосио
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Кикаш
|4
|0
|Кордейру Леонарду
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Н'До Режис
|2
|1
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Лима Рубен
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
|Букка Лионель
|1
|0
Результаты матчей
Брага
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Эштрела
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
6
Брага
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Эштрела
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
27
9
Брага
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Эштрела
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
31
15
Голы по времени матча
Забито
21
7
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
2
10%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
8
38%
2
29%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
7
33%
2
29%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
9
53%
76-90
Забито
28
13
7 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
7%
3
23%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
5
18%
2
15%
46-60
5
18%
2
15%
61-75
11
39%
3
23%
76-90
Пропущено
22
21
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
3
14%
7
33%
76-90
Забито
49
20
12 В 1-м тайме 8
37 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
4
8%
4
20%
1-15
3
6%
2
10%
16-30
5
10%
2
10%
31-45
13
27%
4
20%
46-60
6
12%
3
15%
61-75
18
37%
5
25%
76-90
Пропущено
34
38
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
5
15%
5
13%
1-15
5
15%
2
5%
16-30
5
15%
5
13%
31-45
4
12%
6
16%
46-60
9
26%
4
11%
61-75
6
18%
16
42%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4
Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0
Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2
Результаты матчей
Брага
Эштрела
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:4
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
3
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
6
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Брага
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
56
48
38
210
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
65
84
29
75
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
158
1310
617
1013
221
518
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|2.
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|63 - 22
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|1:0 Заявка
|24
|15
|4
|5
|51 - 33
|49
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 35
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|13.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 49
|22
|15.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|16.
|0:1 Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 36
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|1:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Брага
|Банза Симон
|17 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 1:0 Эштрела
Исход игры
Брага
100% (120)
Ничья
0% (0)
Эштрела
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
31.36% (37)
Нет
68.64% (81)
Популярный счёт
2:0 Брага
50.8% (61)
2:1 Брага
24.2% (29)
1:0 Брага
15% (18)
3:1 Брага
6.7% (8)
3:0 Брага
1.7% (2)
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