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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Брага
3:0
Конец матча
Эштрела
0'
1:0
57' Пенальти
Банза Симон
69' Желтая карточка
Мендес Юсафат
81' Желтая карточка
Букка Лионель
82' Желтая карточка
Банза Симон
2:0
84' Гол
Брума Арминду
3:0
90' Гол
Фернандеш Рожер
90'+10

Ход матча

29'
Брума Арминду
Орта Рикарду
 
57'
Банза Симон
1:0
64'
 
Варела Нилтон
Мендеш Педру
64'
 
Фелипе Жан
Нану Гомеш
65'
Саласар Родриго
Карвалью Витор
 
69'
Мендес Юсафат
 
76'
 
Андре Силва
Н'До Режис
76'
 
Кикаш
Тавареш Роналду
79'
Джало Альваро
Руис Абель
 
79'
Гомес Виктор
Мендес Юсафат
 
79'
 
Букка Лионель
Са Педру
81'
 
Букка Лионель
82'
Банза Симон
 
84'
Брума Арминду
(Саласар Родриго)
2:0
90'
Фернандеш Рожер
3:0
Прогнозы 120
Брага 100% (120)
X 0% (0)
Эштрела 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
5
Сатчи
Сердар
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
11
Фернандеш
Рожер
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
5
Мендеш
Педру
II
28
Лима
Рубен
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
21
Са
Педру
31
Нану
Гомеш
7
Н'До
Режис
9
Тавареш
Роналду
8
Лео
Родригес
Брага
4-4-2
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Брага
Эштрела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 18 (2) 0.75
Орта Рикарду 7 0.29
Джало Альваро 6 0.25
Саласар Родриго 3 0.13
Брума Арминду 3 0.13
Руис Абель 3 0.13
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.13
Орта Андре 2 0.08
Фернандеш Рожер 1 0.04
Пицци Луиш 1 0.04
Борха Кристиан 1 0.04
Моутинью Жоау 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Карвалью Витор 1 0.04
Н'Дур Шер 1 0.04
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 5 (1) 0.21
Кикаш 3 0.13
Тавареш Роналду 3 0.13
Андре Силва 2 0.08
Кордейру Леонарду 2 0.08
Фелипе Жан 1 0.04
Перейра Рональд 1 0.04
Алосио 1 0.04
Н'До Режис 1 0.04
Гаспар Киалонга 1 0.04
Алмейда Фелипе 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 6 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 5 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 3 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Саласар Родриго 3 0
Борха Кристиан 2 0
Банза Симон 2 0
Пицци Луиш 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 6 0
Виера Серхио 2 2
Алосио 5 0
Мансур 3 1
Кикаш 4 0
Кордейру Леонарду 4 0
Перейра Рональд 4 0
Н'До Режис 2 1
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Букка Лионель 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Лима Рубен 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0

Результаты матчей

Брага
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Эштрела
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
6
Брага
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Эштрела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

27
9
Брага
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Эштрела
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

31
15

Голы по времени матча

Забито

24
7
5 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
2
8%
1
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
8%
1
14%
31-45
9
38%
2
29%
46-60
1
4%
1
14%
61-75
9
38%
2
29%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
25%
2
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
3
25%
11
55%
76-90

Забито

28
13
7 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
7%
3
23%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
5
18%
2
15%
46-60
5
18%
2
15%
61-75
11
39%
3
23%
76-90

Пропущено

22
21
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
3
14%
7
33%
76-90

Забито

52
20
12 В 1-м тайме 8
40 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 10
4
8%
4
20%
1-15
3
6%
2
10%
16-30
5
10%
2
10%
31-45
14
27%
4
20%
46-60
6
12%
3
15%
61-75
20
38%
5
25%
76-90

Пропущено

34
41
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
5
15%
5
12%
1-15
5
15%
2
5%
16-30
5
15%
5
12%
31-45
4
12%
7
17%
46-60
9
26%
4
10%
61-75
6
18%
18
44%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4
Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0
Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2

Результаты матчей

Брага
Эштрела

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:4
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
6
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брага
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
8
4
1.5
2
10
7
5
2.5
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
15
9
14
10
1.5
6
18
11
13
2.5
2
22
5
19
3.5
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 22 18 2 2 63 - 22 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 Заявка 24 5 7 12 23 - 38 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 18 (4)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Г О О О О О Л - Банза Симон из команды Брага забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Бруно Брижидо прыгнул вправо!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Орта Рикарду получил легкую травму, и его заменил Брума Арминду.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Брага 100% (120)
    X 0% (0)
    Эштрела 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 3:0 Эштрела

    Исход игры
    Брага
    100% (120)
    Ничья
    0% (0)
    Эштрела
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.05% (39)
    Меньше
    66.95% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    31.36% (37)
    Нет
    68.64% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    50.8% (61)
    2:1 Брага
    24.2% (29)
    1:0 Брага
    15% (18)
    3:1 Брага
    6.7% (8)
    3:0 Брага
    1.7% (2)
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