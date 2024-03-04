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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Мело Фабио
Фамаликан
1:0
Перерыв
Боавишта
0'
1:0
16' Гол
Florian Danho
30' Желтая карточка
Перес Себастьян
40' Желтая карточка
Топич Мирко

Ход матча

16'
Florian Danho
1:0
30'
 
Перес Себастьян
40'
Топич Мирко
 
Прогнозы 122
Фамаликан 61.5% (75)
X 20.5% (25)
Боавишта 18% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Фамаликан
Ничья
Боавишта
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31
Жуниор
Луис
16
Де
Хас
Юстин
15
Риччели
4
Михай
Энеа
22
Сантос
Натан
12
Ассунсао
Густаво
20
Са
Гуштаву
8
Топич
Мирко
74
Моура
Франсишку
77
Винисиос
Маркос
21
Florian
Danho
99
Гонсалвеш
Жуан
II
5
Авазьем
Чидозье
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
24
Перес
Себастьян
18
Вукотич
Илия
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
7
Агра
Салвадор
Фамаликан
3-5-2
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Боавишта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.89
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
50

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 9 (2) 0.39
Шикинью 3 0.13
Са Гуштаву 2 0.09
Отавио Эдмилсон 2 0.09
Фонсека Тео 2 0.09
Моура Франсишку 1 0.04
Винисиос Маркос 1 0.04
Де Хас Юстин 1 0.04
Аранда Оскар 1 0.04
Florian Danho 1 0.04
Родригеш Афонсу 1 0.04
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Риччели 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 8 0.33
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.25
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.13
Агра Салвадор 2 0.08
Мальейру Педро 2 0.08
Сассо Венсан 2 0.08
Рейзиньо Мигель 1 0.04
Макута Гайус 1 0.04
Тавареш Мартим 1 0.04
Вукотич Илия 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 6 1
Шикинью 5 1
Кадис Хондер 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Топич Мирко 6 0
Сантос Натан 6 0
Моура Франсишку 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Кастро Пабло 2 1
Михай Энеа 3 0
Родригес Хосе Луис 1 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Де Хас Юстин 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 10 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 6 0
Мальейру Педро 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Абаскаль Родриго 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Боженик Роберт 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сассо Венсан 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Боавишта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
4
Фамаликан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Боавишта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

10
14
Фамаликан
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Боавишта
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
21

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
4
31%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
4
21%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
3
25%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

14
26
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
2
8%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
4
29%
6
23%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
4
29%
5
19%
76-90

Забито

24
29
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
17%
6
21%
1-15
3
13%
7
24%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
5
21%
4
14%
61-75
3
13%
6
21%
76-90

Пропущено

27
45
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 22
5
19%
4
9%
1-15
1
4%
9
20%
16-30
6
22%
10
22%
31-45
2
7%
5
11%
46-60
6
22%
8
18%
61-75
7
26%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2

Результаты матчей

Фамаликан
Боавишта

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
0:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:4
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
1:4
3 раза 13%
0:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
3
3
7
1.5
4
8
1
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
16
7
7
15
1.5
7
16
1
21
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 24 16 4 4 43 - 17 52
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 1:0 Заявка 23 7 8 8 24 - 28 29
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Каса Пия
 Заявка 24 7 6 11 22 - 35 27
11.
Фаренсе
 Заявка 24 7 5 12 32 - 35 26
12.
Боавишта
 0:1 Заявка 24 6 6 12 30 - 45 24
13.
Портимоненсе
 Заявка 24 6 5 13 24 - 49 23
14.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 Заявка 24 5 7 12 23 - 38 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Фамаликан
 1:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 13 18
8.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
9.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
10.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
11.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Боавишта
 0:1 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 0:1 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
10.
Фаренсе
 Заявка 12 3 2 7 16 - 21 11
11.
Фамаликан
 1:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Топич Мирко тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 30'
    Перес Себастьян из команды Боавишта получает желтую после опасной игры.
  • 16'
    Г О О О О Л - Вау! Florian Danho классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 122
Фамаликан 61.5% (75)
X 20.5% (25)
Боавишта 18% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Боавишта
1.94
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4.70
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4.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фамаликан 1:0 Боавишта

Исход игры
Фамаликан
60.5% (75)
Ничья
21% (26)
Боавишта
18.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (55)
Меньше
54.17% (65)
Обе команды забьют
Да
63.33% (76)
Нет
36.67% (44)
Популярный счёт
2:1 Фамаликан
27.4% (34)
1:0 Фамаликан
27.4% (34)
1:1 Ничья
17.7% (22)
1:2 Боавишта
12.9% (16)
0:1 Боавишта
4% (5)
3:2 Фамаликан
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
2:0 Фамаликан
1.6% (2)
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