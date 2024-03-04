Тур: 24. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Мело Фабио
Ход матча
16'
1:0
30'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
16
Де
Хас
Юстин
15
Риччели
22
Сантос
Натан
20
Са
Гуштаву
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Нето ЖоаоПолузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Боавишта
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.89
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
50
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|9 (2)
|0.39
|Шикинью
|3
|0.13
|Са Гуштаву
|2
|0.09
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.09
|Фонсека Тео
|2
|0.09
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Винисиос Маркос
|1
|0.04
|Де Хас Юстин
|1
|0.04
|Аранда Оскар
|1
|0.04
|Florian Danho
|1
|0.04
|Родригеш Афонсу
|1
|0.04
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Юссуф Зейду
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|8
|0.33
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.25
|Лоуренсу Бруну II
|3 (2)
|0.13
|Агра Салвадор
|2
|0.08
|Мальейру Педро
|2
|0.08
|Сассо Венсан
|2
|0.08
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.04
|Макута Гайус
|1
|0.04
|Тавареш Мартим
|1
|0.04
|Вукотич Илия
|1
|0.04
|Абаскаль Родриго
|1
|0.04
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|6
|1
|Шикинью
|5
|1
|Кадис Хондер
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Риччели
|3
|2
|Топич Мирко
|6
|0
|Сантос Натан
|6
|0
|Моура Франсишку
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Михай Энеа
|3
|0
|Родригес Хосе Луис
|1
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Де Хас Юстин
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|10
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|6
|0
|Мальейру Педро
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Абаскаль Родриго
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Лоуренсу Бруну II
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сассо Венсан
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Боавишта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
4
Фамаликан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Боавишта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
10
14
Фамаликан
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Боавишта
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
21
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
4
31%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
4
21%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
3
25%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
14
26
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
2
8%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
4
29%
6
23%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
4
29%
5
19%
76-90
Забито
24
29
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
17%
6
21%
1-15
3
13%
7
24%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
5
21%
4
14%
61-75
3
13%
6
21%
76-90
Пропущено
27
45
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 22
5
19%
4
9%
1-15
1
4%
9
20%
16-30
6
22%
10
22%
31-45
2
7%
5
11%
46-60
6
22%
8
18%
61-75
7
26%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2
Результаты матчей
Фамаликан
Боавишта
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
0:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:4
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
1:4
3 раза 13%
0:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
93
37
48
19
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
74
48
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
167
715
716
121
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|66 - 24
|59
|2.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|56 - 20
|58
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|43 - 17
|52
|4.
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|53 - 33
|49
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|1:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 28
|29
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|10.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 35
|27
|11.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|32 - 35
|26
|12.
|0:1 Заявка
|24
|6
|6
|12
|30 - 45
|24
|13.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 49
|23
|14.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|23 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|9.
|0:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 21
|11
|11.
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|18 (8)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 1:0 Боавишта
Исход игры
Фамаликан
60.5% (75)
Ничья
21% (26)
Боавишта
18.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (55)
Меньше
54.17% (65)
Обе команды забьют
Да
63.33% (76)
Нет
36.67% (44)
Популярный счёт
2:1 Фамаликан
27.4% (34)
1:0 Фамаликан
27.4% (34)
1:1 Ничья
17.7% (22)
1:2 Боавишта
12.9% (16)
0:1 Боавишта
4% (5)
3:2 Фамаликан
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
2:0 Фамаликан
1.6% (2)
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