  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Мело Фабио
Фамаликан
1:1
Конец матча
Боавишта
0'
1:0
16' Гол
Florian Danho
30' Желтая карточка
Перес Себастьян
40' Желтая карточка
Топич Мирко
48' Желтая карточка
Агра Салвадор
64' Undefined phrase: football_event_
Florian Danho
1:1
69' Гол
Агра Салвадор
82' Желтая карточка
Де Хас Юстин
90'+8

Ход матча

16'
Florian Danho
1:0
30'
 
Перес Себастьян
40'
Топич Мирко
 
48'
 
Агра Салвадор
64'
Florian Danho
 
69'
1:1
Агра Салвадор
(Лоуренсу Бруну II)
72'
Аранда Оскар
Са Гуштаву
 
73'
 
Камара Ибраима
Вукотич Илия
73'
 
Сантос Луис
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
73'
 
Рейзиньо Мигель
Лоуренсу Бруну
80'
Лакукс Том
Ассунсао Густаво
 
80'
Фонсека Тео
Florian Danho
 
80'
Шикинью
Сантос Натан
 
82'
Де Хас Юстин
 
83'
 
Феррейра Филипе
Агра Салвадор
84'
Араухо Перейра
Винисиос Маркос
 
90'
 
Тавареш Мартим
Сантос Луис
Прогнозы 124
Фамаликан 60.5% (75)
X 21% (26)
Боавишта 18.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
16
Де
Хас
Юстин
15
Риччели
4
Михай
Энеа
22
Сантос
Натан
12
Ассунсао
Густаво
20
Са
Гуштаву
8
Топич
Мирко
74
Моура
Франсишку
77
Винисиос
Маркос
21
Florian
Danho
99
Гонсалвеш
Жуан
II
5
Авазьем
Чидозье
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
24
Перес
Себастьян
18
Вукотич
Илия
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
7
Агра
Салвадор
Фамаликан
3-5-2
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Боавишта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.89
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
50

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 9 (2) 0.39
Шикинью 3 0.13
Са Гуштаву 2 0.09
Отавио Эдмилсон 2 0.09
Фонсека Тео 2 0.09
Моура Франсишку 1 0.04
Винисиос Маркос 1 0.04
Де Хас Юстин 1 0.04
Аранда Оскар 1 0.04
Florian Danho 1 0.04
Родригеш Афонсу 1 0.04
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Риччели 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 8 0.33
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.25
Агра Салвадор 3 0.13
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.13
Мальейру Педро 2 0.08
Сассо Венсан 2 0.08
Рейзиньо Мигель 1 0.04
Макута Гайус 1 0.04
Тавареш Мартим 1 0.04
Вукотич Илия 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 6 1
Шикинью 5 1
Кадис Хондер 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Топич Мирко 6 0
Сантос Натан 6 0
Моура Франсишку 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Кастро Пабло 2 1
Михай Энеа 3 0
Де Хас Юстин 3 0
Родригес Хосе Луис 1 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 10 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 6 0
Мальейру Педро 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Абаскаль Родриго 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Боженик Роберт 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Агра Салвадор 2 0
Сассо Венсан 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Сантос Луис 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Боавишта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
5
Фамаликан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Боавишта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

10
14
Фамаликан
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Боавишта
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
21

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
4
29%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
3
21%
3
15%
61-75
3
21%
4
20%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
3
25%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

14
26
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
2
8%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
4
29%
6
23%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
4
29%
5
19%
76-90

Забито

25
30
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
16%
6
20%
1-15
4
16%
7
23%
16-30
6
24%
3
10%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
3
12%
6
20%
76-90

Пропущено

28
46
12 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 23
5
18%
4
9%
1-15
1
4%
10
22%
16-30
6
21%
10
22%
31-45
2
7%
5
11%
46-60
7
25%
8
17%
61-75
7
25%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2

Результаты матчей

Фамаликан
Боавишта

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:4
3 раза 13%
0:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
4
8
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
17
7
7
16
1.5
7
17
1
22
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 24 16 4 4 43 - 17 52
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 23 6 9 8 24 - 29 27
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Каса Пия
 Заявка 24 7 6 11 22 - 35 27
11.
Фаренсе
 Заявка 24 7 5 12 32 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 24 6 7 11 31 - 45 25
13.
Портимоненсе
 Заявка 24 6 5 13 24 - 49 23
14.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 Заявка 24 5 7 12 23 - 38 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
11.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фаренсе
 Заявка 12 3 2 7 16 - 21 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Агра Салвадор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Топич Мирко тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 30'
      Перес Себастьян из команды Боавишта получает желтую после опасной игры.
    • 16'
      Г О О О О Л - Вау! Florian Danho классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 124
    Фамаликан 60.5% (75)
    X 21% (26)
    Боавишта 18.5% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фамаликан 1:1 Боавишта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 1:1 Боавишта

    Исход игры
    Фамаликан
    60.5% (75)
    Ничья
    21% (26)
    Боавишта
    18.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (55)
    Меньше
    54.17% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (76)
    Нет
    36.67% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Фамаликан
    27.4% (34)
    1:0 Фамаликан
    27.4% (34)
    1:1 Ничья
    17.7% (22)
    1:2 Боавишта
    12.9% (16)
    0:1 Боавишта
    4% (5)
    3:2 Фамаликан
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 Фамаликан
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный