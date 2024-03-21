Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Кубань
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4 (1)
|0.17
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.13
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.09
|Юзепчук Роман
|2
|0.09
|Лебеденко Игорь
|1
|0.04
|Горбунов Игорь
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Калугин Никита
|1
|0.04
|Москвичёв Владимир
|1
|0.04
|Шамкин Даниил
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Червяков Руслан
|1
|0.04
Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|3
|0.13
|Левин Гаррик
|3
|0.13
|Абдоков Нури
|3 (1)
|0.13
|Мосейчук Илья
|2
|0.09
|Байрыев Азат
|1
|0.04
|Чуперка Валерий
|1
|0.04
|Лаук Максим
|1
|0.04
|Шарипов Альберт
|1
|0.04
|Рейхмен Богдан
|1
|0.04
|Кенфак Оливье
|1
|0.04
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|5
|0
|Фаттахов Ленар
|3
|1
|Таказов Сослан
|4
|0
|Безденежных Игорь
|4
|0
|Левин Гаррик
|4
|0
|Байрыев Азат
|3
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Чуперка Валерий
|3
|0
|Терновский Дмитрий
|1
|1
|Осипов Евгений
|2
|0
|Лаук Максим
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Шарипов Альберт
|2
|0
|Мосейчук Илья
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Веденеев Максим
|2
|0
|Кенфак Оливье
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Жилов Ислам
|1
|0
|Рейхмен Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Кубань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Торпедо Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Кубань
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
9
Торпедо Москва
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Кубань
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
18
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
40%
5
28%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
50%
3
30%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
6
50%
2
18%
76-90
Забито
20
17
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
3
15%
3
18%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
7
35%
3
18%
76-90
Пропущено
22
29
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
1
5%
5
17%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
8
36%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1
Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0
Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2
Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1 Кубань - Акрон 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Химки - Кубань 1:1 Кубань - Алания 0:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Кубань
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
47
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
56
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
1211
617
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|36 - 23
|42
|2.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|32 - 19
|41
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|24 - 13
|40
|4.
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|25 - 25
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 21
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 23
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 23
|28
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 37
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 29
|21
|18.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 6
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 7
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Кубань
Исход игры
Торпедо Москва
86% (43)
Ничья
8% (4)
Кубань
6% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (25)
Меньше
47.92% (23)
Обе команды забьют
Да
56.25% (27)
Нет
43.75% (21)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
44% (22)
1:0 Торпедо Москва
26% (13)
2:0 Торпедо Москва
12% (6)
1:1 Ничья
6% (3)
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