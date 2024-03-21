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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Торпедо Москва
 
Позже
Кубань
Прогнозы 50
Торпедо Москва 86% (43)
X 8% (4)
Кубань 6% (3)
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Торпедо Москва
Ничья
Кубань
2.02
2.95
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Кубань

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 (1) 0.17
Рейна Йорди 3 (1) 0.13
Гонгадзе Георгий 2 0.09
Юзепчук Роман 2 0.09
Лебеденко Игорь 1 0.04
Горбунов Игорь 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Калугин Никита 1 0.04
Москвичёв Владимир 1 0.04
Шамкин Даниил 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Червяков Руслан 1 0.04
Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 3 0.13
Левин Гаррик 3 0.13
Абдоков Нури 3 (1) 0.13
Мосейчук Илья 2 0.09
Байрыев Азат 1 0.04
Чуперка Валерий 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Шарипов Альберт 1 0.04
Рейхмен Богдан 1 0.04
Кенфак Оливье 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 5 0
Фаттахов Ленар 3 1
Таказов Сослан 4 0
Безденежных Игорь 4 0
Левин Гаррик 4 0
Байрыев Азат 3 0
Смирнов Александр 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Терновский Дмитрий 1 1
Осипов Евгений 2 0
Лаук Максим 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Мосейчук Илья 2 0
Абдоков Нури 2 0
Веденеев Максим 2 0
Кенфак Оливье 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Мусаев Леон 1 0
Жилов Ислам 1 0
Рейхмен Богдан 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Кубань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Торпедо Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Кубань
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
9
Торпедо Москва
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Кубань
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
40%
5
28%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
6
50%
2
18%
76-90

Забито

20
17
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
3
15%
3
18%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
7
35%
3
18%
76-90

Пропущено

22
29
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
1
5%
5
17%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
8
36%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1
Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0
Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2
Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1 Кубань - Акрон 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Химки - Кубань 1:1 Кубань - Алания 0:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Кубань

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
5
6
2
10
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
12
11
6
17
1.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2024, осталось 2 дня 6 часов 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    2.02 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Торпедо Москва 86% (43)
    X 8% (4)
    Кубань 6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Кубань
    2.02
    2.95
    3.65
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Кубань

    Исход игры
    Торпедо Москва
    86% (43)
    Ничья
    8% (4)
    Кубань
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (27)
    Нет
    43.75% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    44% (22)
    1:0 Торпедо Москва
    26% (13)
    2:0 Торпедо Москва
    12% (6)
    1:1 Ничья
    6% (3)
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