1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
23
Чжин-Су
Ким
11
Ли
Дон-Чжун
16
Ли
Су-Бин
27
Мун
Сон-Мин
17
Мин-Кю
Сон
93
Tiago
Orobo
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
20
Сок
Хо
Хван
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
24
Ли
Джи-Сон
11
Ум
Вон-Сан
22
Ким
Мин-Хёк
96
Ким
Чжи-Хен
18
Чжу
Мин
Кю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чжин-Су КимЗащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
-
16 Ли Су-БинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
-
17 Мин-Кю СонНападающий
-
93 Tiago OroboНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжон Мин КиВратарь
- Защитник
-
14 Ли ДжэикЗащитник
-
32 Чжон Ву ЧжеЗащитник
-
94 Ан Хен-БомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ли Ен-ЧжэПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пак Чжэ ЕнНападающий
-
44 Ли Джун ХоНападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
20 Сок Хо ХванЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
- Полузащитник
-
24 Ли Джи-СонПолузащитник
-
11 Ум Вон-СанПолузащитник
-
22 Ким Мин-ХёкПолузащитник
-
96 Ким Чжи-ХенПолузащитник
-
18 Чжу Мин КюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
-
25 Ким Мин-УПолузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
История личных встреч
Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ
32 матча
87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.4%
18.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
81.5%
18.5%
0 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 12 побед
59 матчей
47.5%
28.8%
23.7%
28 побед 17 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.9%
62.7%
20.4%
10 побед 37 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.8%
33.9%
20.3%
27 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
35
Голов в среднем за матч
1.81
1.06
Среднее время на гол
49
84
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
0.94
1.08
Среднее время на гол
95
83
Всего голов
78
63
Голов в среднем за матч
1.32
1.07
Тотал матчей
2.5
52
Больше 88%
Меньше 12%
7
41
Больше 69%
Меньше 31%
18
29
Больше 49%
Меньше 51%
30
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
Среднее время на гол
68
84
Бомбардиры внутри турнира
Чонбук Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Сон-Мин
|4
|0.44
|Ли Дон-Чжун
|2
|0.22
|Мин-Кю Сон
|2
|0.22
|Ан Хен-Бом
|1
|0.11
|Амано Дзюн
|1
|0.11
|Хон Чжон-Хо
|1
|0.11
|Хан Ге-Вон
|1
|0.11
|Чжон Тхэ-Ук
|1
|0.11
|Hernades
|1
|0.11
|Чжин-Су Ким
|0
|0
|Тхэ-Хван Ким II
|0
|0
|Tiago Orobo
|0
|0
|Пак Чжэ Ен
|0
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адам Мартин
|5 (1)
|0.56
|Людвигсон Густав
|3
|0.33
|Чжу Мин Кю
|3 (1)
|0.33
|Эсака Атару
|1
|0.11
|Чжон Сын-Хен
|1
|0.11
|Ли Мен-Чжэ
|1
|0.11
|Ким Чжи-Хен
|1
|0.11
|Соль Ен У
|1
|0.11
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Ум Вон-Сан
|0
|0
|Боянич Дарьян
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Карточки
Чонбук Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжон Тхэ-Ук
|1
|1
|Ли Ен-Чжэ
|1
|0
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|Ким Чжон-Хун
|1
|0
|Ли Дон-Чжун
|1
|0
|Мун Сон-Мин
|1
|0
|Ли Су-Бин
|1
|0
|Tiago Orobo
|1
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тхэ-Хван Ким II
|2
|1
|Чжон Сын-Хен
|3
|0
|Ким Ён Гвон
|2
|0
|Ли Джи-Сон
|2
|0
|Ко Сын-Бом
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
|See-Young Jang
|1
|0
Результаты матчей
Чонбук Моторс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
1
Чонбук Моторс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ульсан Хёндэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
11
Чонбук Моторс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Ульсан Хёндэ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:0 Чонбук Моторс - Урарту 3:1
Чонбук Моторс - АГМК 1:0 Рига - Чонбук Моторс 2:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 1:0 Вентфорет Кофу - Ульсан Хёндэ 1:2 Ульсан Хёндэ - Вентфорет Кофу 3:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2
Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2
Результаты матчей
Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
62
26
44
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|7 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|6 (2)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2