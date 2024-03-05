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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Чонбук Моторс
1:1
Конец матча
Ульсан Хёндэ
0'
1:0
4' Гол
Мин-Кю Сон
22' Желтая карточка
Ли Мен-Чжэ
1:0
25' Не забитый пенальти
Tiago Orobo
43' Желтая карточка
Мун Сон-Мин
1:1
77' Гол
Ли Мен-Чжэ
90'+5

Ход матча

4'
Мин-Кю Сон
(Ли Дон-Чжун)
1:0
22'
 
Ли Мен-Чжэ
25'
Tiago Orobo
1:0
43'
Мун Сон-Мин
 
46'
Хан Ге-Вон
Ли Дон-Чжун
 
46'
 
Эсака Атару
Ко Сын-Бом
46'
 
Ким Мин-У
Ким Чжи-Хен
63'
Ан Хен-Бом
Мун Сон-Мин
 
64'
 
Адам Мартин
Ким Мин-Хёк
69'
Ли Джэик
Ли Су-Бин
 
77'
1:1
Ли Мен-Чжэ
80'
 
Ли Дон-Ген
Чжу Мин Кю
90'
Винисиус Маркус
Tiago Orobo
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 262 Количество передач 510
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ким
Чжон-Хун
39
Тхэ-Хван
Ким
II
3
Чжон
Тхэ-Ук
4
Пак
Чжин
Соб
23
Чжин-Су
Ким
11
Ли
Дон-Чжун
16
Ли
Су-Бин
28
Seong-Ung
Mae
27
Мун
Сон-Мин
17
Мин-Кю
Сон
93
Tiago
Orobo
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
20
Сок
Хо
Хван
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
7
Ко
Сын-Бом
24
Ли
Джи-Сон
11
Ум
Вон-Сан
22
Ким
Мин-Хёк
96
Ким
Чжи-Хен
18
Чжу
Мин
Кю
Чонбук Моторс
4-4-2
Ульсан Хёндэ
4-2-3-1

История личных встреч

Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ

32 матча

87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.4%
18.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

81.5%
18.5%
0 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 12 побед

59 матчей

47.5%
28.8%
23.7%
28 побед 17 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.9%
62.7%
20.4%
10 побед 37 ничьих 12 побед

Второй тайм

45.8%
33.9%
20.3%
27 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

KЛ1
1:0
KЛ1
1:0
KЛ1
2:0
KЛ1
2:1
КЛ1ФЭ
2:1
К
1:2
KЛ1
1:1
KЛ1
1:3
KЛ1
0:1
КЛ1ФЭ
3:2
ЛЧА
2:3
KЛ1
0:0
KЛ1
2:4
KЛ1
0:0
К
2:1
К
1:1
KЛ1
0:1
KЛ1
2:1
KЛ1
0:2
KЛ1
1:1
KЛ1
3:0
KЛ1
1:1
KЛ1
2:1
KЛ1
3:1
KЛ1
2:2
KЛ1
0:2
KЛ1
2:0
KЛ1
1:2
KЛ1
0:1
KЛ1
4:0
KЛ1
0:0
KЛ1
0:0
KЛ1
1:1
KЛ1
2:1
KЛ1
0:0
KЛ1
2:0
KЛ1
2:1
KЛ1
1:2
KЛ1
0:0
KЛ1
1:0
KЛ1
2:0
KЛ1
1:0
KЛ1
2:2
KЛ1
2:1
3:3
1:3
1:1
2:1
2:1
1:2
0:0
1:0
0:1
1:2
0:1
1:0
КЛ
3:3
КЛ
2:1
2:1

Голы

Всего голов

47
35

Голов в среднем за матч

1.81
1.06

Среднее время на гол

49
84

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

0.94
1.08

Среднее время на гол

95
83

Всего голов

78
63

Голов в среднем за матч

1.32
1.07

Тотал матчей

2.5
52
Больше 88%
Меньше 12%
7
41
Больше 69%
Меньше 31%
18
29
Больше 49%
Меньше 51%
30
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
56

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Чонбук Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Сон-Мин 4 0.44
Ли Дон-Чжун 2 0.22
Мин-Кю Сон 2 0.22
Ан Хен-Бом 1 0.11
Амано Дзюн 1 0.11
Хон Чжон-Хо 1 0.11
Хан Ге-Вон 1 0.11
Чжон Тхэ-Ук 1 0.11
Hernades 1 0.11
Чжин-Су Ким 0 0
Тхэ-Хван Ким II 0 0
Tiago Orobo 0 0
Пак Чжэ Ен 0 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 5 (1) 0.56
Людвигсон Густав 3 0.33
Чжу Мин Кю 3 (1) 0.33
Ли Мен-Чжэ 2 0.22
Эсака Атару 1 0.11
Чжон Сын-Хен 1 0.11
Ким Чжи-Хен 1 0.11
Соль Ен У 1 0.11
Казаишвили Валерий 0 0
Ум Вон-Сан 0 0
Боянич Дарьян 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Чонбук Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжон Тхэ-Ук 1 1
Мун Сон-Мин 2 0
Ли Ен-Чжэ 1 0
Хон Чжон-Хо 1 0
Ким Чжон-Хун 1 0
Ли Дон-Чжун 1 0
Ли Су-Бин 1 0
Tiago Orobo 1 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 2 1
Чжон Сын-Хен 3 0
Ким Ён Гвон 2 0
Ли Джи-Сон 2 0
Ли Мен-Чжэ 1 0
Ко Сын-Бом 1 0
Ли Дон-Ген 1 0
See-Young Jang 1 0

Результаты матчей

Чонбук Моторс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
2
Чонбук Моторс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ульсан Хёндэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
11
Чонбук Моторс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ульсан Хёндэ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
4
27%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:0 Чонбук Моторс - Урарту 3:1
Чонбук Моторс - АГМК 1:0 Рига - Чонбук Моторс 2:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 1:0 Вентфорет Кофу - Ульсан Хёндэ 1:2 Ульсан Хёндэ - Вентфорет Кофу 3:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2
Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2

Результаты матчей

Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
6
3
2
7
2.5
4
5
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
1 Ульсан Хёндэ
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
1 Аль-Айн
0 Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 7 (1)
Аль-Айн Рахими Суфиане 6 (2)
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
  • 46'
    Ли Дон-Чжун уходит с поля. Хан Ге-Вон выходит вместо него
  • 46'
    Ким Чжи-Хен уходит с поля. Ким Мин-У выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Мун Сон-Мин получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Tiago Orobo пробил пенальти, но не смог забить!
  • 22'
    Ли Мен-Чжэ получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Ли Дон-Чжун сделал результативную передачу.
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    • 4'
      Г О О О О Л - Мин-Кю Сон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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