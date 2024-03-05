0:0
Первый тайм: 12'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хегази АхмедЗащитник
-
15 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.4%
22.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
34 матча
52.9%
26.5%
20.6%
18 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.7%
55.9%
29.4%
5 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
55.9%
38.2%
5.9%
19 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.93
1.67
Среднее время на гол
46
54
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.05
1.13
Среднее время на гол
85
80
Всего голов
49
48
Голов в среднем за матч
1.44
1.41
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
62
63
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|7
|0.78
|Аль-Давсари Салем
|3
|0.33
|Малком Филипе
|2
|0.22
|Ричард Майкл
|2
|0.22
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.11
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.11
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0.11
|Неймар
|1
|0.11
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.11
|Невеш Рубен
|1
|0.11
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0.11
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.11
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамдалла Абдерразак
|4
|0.44
|Ромариньо Рикардо
|2 (1)
|0.22
|Жота Серран
|1
|0.11
|Аль-Джамаан Салех
|1
|0.11
|Камара Арун
|1
|0.11
|Бензема Карим
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Аль-Шанкити Муханнад
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Фарадж Салман
|1
|1
|Неймар
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Альвотаян Хабиб
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамдалла Абдерразак
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Аль-Джамаан Салех
|1
|0
|Аль-Сагурк Фаваз
|1
|0
|Ромариньо Рикардо
|1
|0
|Фархан Султан
|1
|0
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0
|Аль-Хавсави Закария
|1
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
8
Аль-Хиляль Эр-Рияд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аль-Иттихад Джидда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
12
2
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
7
58%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
10
8
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
5
50%
1
13%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
22
10
3 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
2
9%
3
30%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
1
10%
61-75
12
55%
1
10%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1
Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0
Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
26
17
17
17
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|7 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|6 (2)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Иттихад Джидда
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
87.5% (112)
Ничья
6.3% (8)
Аль-Иттихад Джидда
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
72.57% (82)
Меньше
27.43% (31)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
45.3% (58)
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
14.8% (19)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
9.4% (12)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
6.3% (8)
1:2 Аль-Иттихад Джидда
5.5% (7)
1:1 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.6% (2)
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