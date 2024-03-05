Первый тайм

11' Аль-Давсари у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Аль-Мусу.

10' "Аль-Хиляль" активнее проводит стартовые минуты встречи. Гости атакуют реже и к воротам соперников близко не подбираются.

9' Аль-Давсари слева прорвался в штрафную площадь и пробил рядом с дальней штангой.

8' Аль-Хавсави с двадцати семи метров пробил выше ворот.

7' Пас справа на ход Ромариньо получилась немного сильной. Аль-Овайс выскочил за пределы штрафной площади и оказался первым на мяче.

6' Канте в центре поля здорово сыграл в отборе против Милинкович-Савича.