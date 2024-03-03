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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Иттихад Джидда
Прогнозы 23
Аль-Хиляль Эр-Рияд 95.7% (22)
X 4.3% (1)
Аль-Иттихад Джидда 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Иттихад Джидда
1.61
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История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
22.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

34 матча

52.9%
26.5%
20.6%
18 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.7%
55.9%
29.4%
5 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

55.9%
38.2%
5.9%
19 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ККАЧ
1:3
ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ЛЧА
3:1
ЛЧА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ЛЧА
3:1
SL
1:2
SL
0:0
СА
0:1
ЛЧА
0:1
СА
0:0

Голы

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.93
1.67

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.05
1.13

Среднее время на гол

85
80

Всего голов

49
48

Голов в среднем за матч

1.44
1.41

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

62
63

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 7 0.88
Аль-Давсари Салем 3 0.38
Малком Филипе 2 0.25
Ричард Майкл 2 0.25
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.13
Аль-Булаихи Али 1 0.13
Аль-Хамдан Абдулла 1 0.13
Неймар 1 0.13
Милинкович-Савич Сергей 1 0.13
Невеш Рубен 1 0.13
Аль-Малки Абдуллела 1 0.13
Аль-Шехри Салех 1 0.13
Абдулхамид Сауд 0 0
Аль-Давсари Нассер 0 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 4 0.5
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.25
Жота Серран 1 0.13
Аль-Джамаан Салех 1 0.13
Камара Арун 1 0.13
Бензема Карим 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Аль-Шанкити Муханнад 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 1 1
Неймар 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Малком Филипе 1 0
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Альвотаян Хабиб 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамдалла Абдерразак 2 0
Луис Фелипе 2 0
Канте Н'Голо 1 0
Аль-Джамаан Салех 1 0
Аль-Сагурк Фаваз 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Аль-Хавсави Закария 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
8
Аль-Хиляль Эр-Рияд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аль-Иттихад Джидда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

12
2
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
7
58%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

10
8
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
5
50%
1
13%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

22
10
3 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
2
9%
3
30%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
1
10%
61-75
12
55%
1
10%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1
Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0
Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
3
4
4
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 7 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Wenneng Xie 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 23
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 95.7% (22)
    X 4.3% (1)
    Аль-Иттихад Джидда 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Иттихад Джидда
    1.61
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    4.60
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    4.80
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    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    95.7% (22)
    Ничья
    4.3% (1)
    Аль-Иттихад Джидда
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (15)
    Меньше
    34.78% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (15)
    Нет
    34.78% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    47.8% (11)
    1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    21.7% (5)
    2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    13% (3)
    3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    8.7% (2)
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    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Аль-Иттихад Джидда
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