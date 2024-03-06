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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Шаньдун Тайшань
0:1
Второй тайм: 62'
Йокогама Ф-Маринос
0'
0:1
7' Гол
Лопес Андерсон
51' Желтая карточка
Синьли Пэн
52' Желтая карточка
Taiki Watanabe
57' Желтая карточка
Жадсон II

Ход матча

7'
0:1
Лопес Андерсон
28'
Хуан Чжэнъюй
Кэ Ши
 
51'
Синьли Пэн
 
52'
 
Taiki Watanabe
57'
Жадсон II
 
58'
 
Мияичи Рио
Уэнака Асахи
58'
 
Нагато Кацуя
Taiki Watanabe

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
28
Гао
Чжуньи
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
77
Синьли
Пэн
4
Жадсон
II
22
Ли
Юаньи
7
Казаишвили
Валерий
32
Fernandinho
V
8
Пато
Матеус
42
Попп
Уильям
16
Ren
Kato
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
39
Taiki
Watanabe
6
Ватанабэ
Кота
8
Кида
Такуя
20
Ян
III
14
Уэнака
Асахи
7
Элбер
Жозе
11
Лопес
Андерсон
Шаньдун Тайшань
4-3-1-2
Йокогама Ф-Маринос
4-2-3-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 8 (1) 0.89
Мойсес Лима 3 (1) 0.33
Жадсон II 2 0.22
Fernandinho V 1 0.11
Гао Чжуньи 1 0.11
Ли Юаньи 1 0.11
Феллайни Маруан 1 0.11
Пато Матеус 1 0.11
Сонг Лонг 1 0.11
Казаишвили Валерий 0 0
Ху Джингханг 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 4 (1) 0.44
Элбер Жозе 3 0.33
Ян III 2 0.22
Мидзунума Кота 2 0.22
Сугимото Кенью 1 0.11
Мияичи Рио 1 0.11
Нисимура Такума 1 0.11
Ватанабэ Кота 1 0.11
Мураками Юхи 1 0.11
Юсио Кайна 0 0
Нам Тхэ-Хи 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Вэньфэн 4 0
Чжэн Чжэн 2 0
Синьли Пэн 2 0
Ли Юаньи 2 0
Кризан 2 0
Жадсон II 2 0
Ляо Лишэн 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Мойсес Лима 1 0
Хуан Чжэнъюй 1 0
Сонг Лонг 1 0
Tong Wang1 1 0
Чэнь Пу 1 0
Kang-Hee Choi 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мацубара Кен 1 1
Камидзима Такуми 2 0
Лопес Андерсон 1 0
Кида Такуя 1 0
Дуду VII 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Taiki Watanabe 1 0
Мураками Юхи 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Йокогама Ф-Маринос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
3
Шаньдун Тайшань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Йокогама Ф-Маринос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
7
Шаньдун Тайшань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Йокогама Ф-Маринос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

10
6
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

19
16
3 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
7
37%
2
13%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:2 Кавасаки Фронтале - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Кавасаки Фронтале 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0
Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2
Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
5
3
4
4
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
1 Ульсан Хёндэ
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
1 Аль-Айн
0 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Рахими Суфиане 6 (2)
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
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Шаньдун Тайшань
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
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Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
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