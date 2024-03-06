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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Шаньдун Тайшань
1:2
Конец матча
Йокогама Ф-Маринос
0'
0:1
7' Гол
Лопес Андерсон
51' Желтая карточка
Синьли Пэн
52' Желтая карточка
Taiki Watanabe
57' Желтая карточка
Жадсон II
64' Желтая карточка
Гао Чжуньи
64' Желтая карточка
Ли Юаньи
0:2
69' Гол
Ян
1:2
90' Гол
Чэнь Пу
90'+8

Ход матча

7'
0:1
Лопес Андерсон
28'
Хуан Чжэнъюй
Кэ Ши
 
51'
Синьли Пэн
 
52'
 
Taiki Watanabe
57'
Жадсон II
 
58'
 
Мияичи Рио
Уэнака Асахи
58'
 
Нагато Кацуя
Taiki Watanabe
64'
Гао Чжуньи
 
64'
Ли Юаньи
 
68'
Би Цзиньхао
Казаишвили Валерий
 
68'
Се Вэньфэн
Синьли Пэн
 
68'
Чэнь Пу
Fernandinho V
 
69'
0:2
Ян
(Элбер Жозе)
73'
 
Ямане Рику
Ватанабэ Кота
77'
Тон Лэй
Пато Матеус
 
82'
 
Амано Дзюн
Ян
82'
 
Мураками Юхи
Элбер Жозе
90'
Чэнь Пу
1:2

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 7 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 351 Количество передач 417
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
28
Гао
Чжуньи
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
77
Синьли
Пэн
4
Жадсон
II
22
Ли
Юаньи
7
Казаишвили
Валерий
32
Fernandinho
V
8
Пато
Матеус
42
Попп
Уильям
16
Ren
Kato
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
39
Taiki
Watanabe
6
Ватанабэ
Кота
8
Кида
Такуя
20
Ян
III
14
Уэнака
Асахи
7
Элбер
Жозе
11
Лопес
Андерсон
Шаньдун Тайшань
4-3-1-2
Йокогама Ф-Маринос
4-2-3-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 8 (1) 0.89
Мойсес Лима 3 (1) 0.33
Жадсон II 2 0.22
Fernandinho V 1 0.11
Гао Чжуньи 1 0.11
Ли Юаньи 1 0.11
Феллайни Маруан 1 0.11
Пато Матеус 1 0.11
Сонг Лонг 1 0.11
Чэнь Пу 1 0.11
Казаишвили Валерий 0 0
Ху Джингханг 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 4 (1) 0.44
Элбер Жозе 3 0.33
Ян III 3 0.33
Мидзунума Кота 2 0.22
Сугимото Кенью 1 0.11
Мияичи Рио 1 0.11
Нисимура Такума 1 0.11
Ватанабэ Кота 1 0.11
Мураками Юхи 1 0.11
Юсио Кайна 0 0
Нам Тхэ-Хи 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Вэньфэн 4 0
Ли Юаньи 3 0
Жадсон II 3 0
Чжэн Чжэн 2 0
Синьли Пэн 2 0
Гао Чжуньи 2 0
Кризан 2 0
Ляо Лишэн 1 0
Мойсес Лима 1 0
Хуан Чжэнъюй 1 0
Сонг Лонг 1 0
Tong Wang1 1 0
Чэнь Пу 1 0
Kang-Hee Choi 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мацубара Кен 1 1
Камидзима Такуми 2 0
Лопес Андерсон 1 0
Кида Такуя 1 0
Дуду VII 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Taiki Watanabe 1 0
Мураками Юхи 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Йокогама Ф-Маринос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
3
Шаньдун Тайшань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Йокогама Ф-Маринос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
7
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

11
8
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

20
18
3 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
7
35%
3
17%
61-75
6
30%
3
17%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:2 Кавасаки Фронтале - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Кавасаки Фронтале 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0
Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2
Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
6
3
4
5
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
1 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
2 Йокогама Ф-Маринос
1 Аль-Айн
0 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Рахими Суфиане 6 (2)
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Тайки Ватанабэ получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Синьли Пэн получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Кэ Ши уходит с поля. Хуан Чжэнъюй выходит вместо него
    • 7'
      Г О О О О Л - Лопес Андерсон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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