1:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолЛопес Андерсон
51' Желтая карточкаСиньли Пэн
52' Желтая карточкаTaiki Watanabe
57' Желтая карточкаЖадсон II
64' Желтая карточкаГао Чжуньи
64' Желтая карточкаЛи Юаньи
0:2
69' ГолЯн
1:2
90' ГолЧэнь Пу
90'+8
Ход матча
7'
0:1
28'
51'
52'
57'
64'
64'
68'
68'
69'
0:2
77'
82'
90'
1:2
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
7 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
351 Количество передач 417
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
28
Гао
Чжуньи
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
77
Синьли
Пэн
22
Ли
Юаньи
42
Попп
Уильям
16
Ren
Kato
5
Дуду
VII
20
Ян
III
14
Уэнака
Асахи
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
28 Гао ЧжуньиЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
77 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ли ЮаньиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хань РонцэВратарь
-
2 Тон ЛэйЗащитник
-
97 Сунчэнь ШиЗащитник
-
36 Би ЦзиньхаоЗащитник
-
35 Хуан ЧжэнъюйПолузащитник
-
13 Чжан ЧиПолузащитник
-
67 У СинханьПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
- Нападающий
-
38 Се ВэньфэнНападающий
-
34 Feifan Jia
-
29 Чэнь Пу
-
Главный тренер: Чхве Ган Хи
- Основной состав
-
42 Попп УильямВратарь
-
16 Ren KatoЗащитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЯнПолузащитник
-
14 Уэнака АсахиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Юсио КайнаЗащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
-
29 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Амано ДзюнПолузащитник
-
36 Мураками ЮхиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Мияичи РиоНападающий
-
-
Главный тренер: Harry Kewell
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|8 (1)
|0.89
|Мойсес Лима
|3 (1)
|0.33
|Жадсон II
|2
|0.22
|Fernandinho V
|1
|0.11
|Гао Чжуньи
|1
|0.11
|Ли Юаньи
|1
|0.11
|Феллайни Маруан
|1
|0.11
|Пато Матеус
|1
|0.11
|Сонг Лонг
|1
|0.11
|Чэнь Пу
|1
|0.11
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Ху Джингханг
|0
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|4 (1)
|0.44
|Элбер Жозе
|3
|0.33
|Ян III
|3
|0.33
|Мидзунума Кота
|2
|0.22
|Сугимото Кенью
|1
|0.11
|Мияичи Рио
|1
|0.11
|Нисимура Такума
|1
|0.11
|Ватанабэ Кота
|1
|0.11
|Мураками Юхи
|1
|0.11
|Юсио Кайна
|0
|0
|Нам Тхэ-Хи
|0
|0
|Дуду VII
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Вэньфэн
|4
|0
|Ли Юаньи
|3
|0
|Жадсон II
|3
|0
|Чжэн Чжэн
|2
|0
|Синьли Пэн
|2
|0
|Гао Чжуньи
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Ляо Лишэн
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Хуан Чжэнъюй
|1
|0
|Сонг Лонг
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
|Чэнь Пу
|1
|0
|Kang-Hee Choi
|1
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мацубара Кен
|1
|1
|Камидзима Такуми
|2
|0
|Лопес Андерсон
|1
|0
|Кида Такуя
|1
|0
|Дуду VII
|1
|0
|Ватанабэ Кота
|1
|0
|Юсио Кайна
|1
|0
|Taiki Watanabe
|1
|0
|Мураками Юхи
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Йокогама Ф-Маринос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
3
Шаньдун Тайшань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Йокогама Ф-Маринос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
7
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
11
8
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
20
18
3 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
7
35%
3
17%
61-75
6
30%
3
17%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:2 Кавасаки Фронтале - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Кавасаки Фронтале 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0
Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2
Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
31
23
22
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
32
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
45
27
27
18
18
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|6 (2)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2