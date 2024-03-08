Тур: 28. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
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1.83 Победа «Наполи»
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55
Эстигор
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Паро Маттео
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Наполи
Торино
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
27 матчей
59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.77
1.93
Среднее время на гол
50
46
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.93
1.08
Среднее время на гол
96
83
Всего голов
36
41
Голов в среднем за матч
1.33
1.52
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
67
59
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|11 (2)
|0.39
|Кварацхелия Хвича
|9
|0.32
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.21
|Распадори Джакомо
|4
|0.14
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.07
|Ррахмани Амир
|2
|0.07
|Нгонж Сириль
|2
|0.07
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Симеоне Джованни
|1
|0.04
|Эстигор Лео
|1
|0.04
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|8
|0.29
|Радоньич Неманья
|3
|0.11
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.11
|Санабрия Антонио
|3 (1)
|0.11
|Влашич Никола
|2
|0.07
|Илич Иван
|2
|0.07
|Белланова Рауль
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Руй Мариу
|5
|0
|Жуан Жезус
|5
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Франческо Кальцона
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван II
|5
|2
|Линетти Кароль
|8
|0
|Риччи Самуэле
|6
|1
|Тамез Адриен
|5
|0
|Буонджорно Алессандро
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сазонов Саба
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Торино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
4
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Торино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
23
14
Наполи
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Торино
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (3)
74% (20)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
28
18
Голы по времени матча
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
0
0%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
26%
5
50%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
7
30%
5
36%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
3
38%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Забито
42
24
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
1
2%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
10
24%
6
25%
31-45
5
12%
5
21%
46-60
7
17%
2
8%
61-75
13
31%
5
21%
76-90
Пропущено
31
27
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 14
2
6%
1
4%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
7
23%
7
26%
46-60
5
16%
7
26%
61-75
8
26%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1
Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0
Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3
Результаты матчей
Наполи
Торино
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Наполи
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
86
76
410
112
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
76
77
310
410
112
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1512
1413
720
522
324
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|69 - 13
|72
|2.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|42 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|41 - 24
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 30
|46
|7.
|0:0 Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 31
|44
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|0:0 Заявка
|28
|9
|11
|8
|25 - 25
|38
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 33
|33
|13.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|14.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|25 - 44
|25
|15.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|35 - 56
|24
|16.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 36
|23
|18.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|19.
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|20.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
1.83 Победа «Наполи»
-
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-
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Торино
Исход игры
Наполи
91.2% (134)
Ничья
5.4% (8)
Торино
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.17% (77)
Меньше
35.83% (43)
Обе команды забьют
Да
62.5% (75)
Нет
37.5% (45)
Популярный счёт
2:1 Наполи
42.9% (63)
1:0 Наполи
14.3% (21)
2:0 Наполи
13.6% (20)
3:1 Наполи
4.8% (7)
3:0 Наполи
2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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