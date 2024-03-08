Хозяева разыграли первый угловой удар в матче. Кварацхелия справа пошёл к воротам и прострелил в центр, где Осимхену не удалось нанести удар по воротам и пары метров.

Белланова проход вперёд по правому флангу завершил прострелом к воротам. Мяч достался Мерету.

Линетти справа прорвался в штрафную площадь хозяев, где у него мяч выбил Эстигор.

Гости исполнили свой первый угловой удар. Мяч прилетел к воротам, где Мерет верху опередил Буонджорно и кулаками выбил мяч.

Политано справа вывел один на один с голкипером Кварацхелию, удар которого Милинкович-Савич сумел парировать.

Политано от углового флага навесил на Осимхена, который головой пробил рядом с ближней штангой.

10' Политано справа пронёсся вперёд, но его передачу в центр на Осимхена перехватил Буонджорно.

9' Пеллегри ушёл на левый фланг, где ему не удалось пройти вездесущего Жуана Жезуса. Попытки гостей организовать атаки пока ничем интересным не завершаются.

8' Пеллегри в чужой штрафной площади толкнул в спину Жуана Жезуса.

7' Влашич попытался справа отправить вперёд Пеллегри, но Жуан Жезус в подкате прервал передачу и выбил мяч за боковую линию поля.

6' Постепенно контроль мяча в центре поля переходит к "Наполи". Хозяева стараются флангами развивать свои атаки.

5' Попытались хозяева интересно разыграть штрафной удар, но всё остановлено свистком арбитра, который зафиксировал фол со стороны Осимхена у чужой штрафной площади.

4' А вот встреча Буонджорно с Осимхеном у центрального круга завершилась фолом со стороны защитника "Торино".