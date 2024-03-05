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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Торино
Прогнозы 55
Наполи 92.7% (51)
X 3.6% (2)
Торино 3.6% (2)
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Торино

История личных встреч

Наполи
Торино

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

27 матчей

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:0
СA
0:4
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:5
СA
5:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:5
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.77
1.93

Среднее время на гол

50
46

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.93
1.08

Среднее время на гол

96
83

Всего голов

36
41

Голов в среднем за матч

1.33
1.52

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

67
59

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 11 (2) 0.41
Кварацхелия Хвича 9 0.33
Политано Маттео 6 (2) 0.22
Распадори Джакомо 4 0.15
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Нгонж Сириль 2 0.07
Элмас Эльиф 2 0.07
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Симеоне Джованни 1 0.04
Эстигор Лео 1 0.04
Гаэтано Джанлука 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 8 0.3
Радоньич Неманья 3 0.11
Буонджорно Алессандро 3 0.11
Санабрия Антонио 3 (1) 0.11
Влашич Никола 2 0.07
Илич Иван 2 0.07
Белланова Рауль 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Шуурс Перр 1 0.04
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Войвода Мергим 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 6 0
Руй Мариу 5 0
Жуан Жезус 5 0
Ди Лоренцо Джованни 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Франческо Кальцона 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 2
Линетти Кароль 8 0
Риччи Самуэле 6 1
Тамез Адриен 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Наполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Торино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
4
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Торино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

23
14
Наполи
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Торино
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (3)
74% (20)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

28
18

Голы по времени матча

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
0
0%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
26%
5
50%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
7
30%
5
36%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
3
38%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Забито

42
24
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
1
2%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
10
24%
6
25%
31-45
5
12%
5
21%
46-60
7
17%
2
8%
61-75
13
31%
5
21%
76-90

Пропущено

31
27
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 14
2
6%
1
4%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
7
23%
7
26%
46-60
5
16%
7
26%
61-75
8
26%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1
Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0
Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3

Результаты матчей

Наполи
Торино

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Наполи
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
6
7
6
1.5
4
10
1
12
2.5
2
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
6
7
7
1.5
3
10
4
10
2.5
1
12
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
15
12
14
13
1.5
7
20
5
22
2.5
3
24
3
24
3.5
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 27 23 3 1 69 - 13 72
2.
Ювентус
 Заявка 27 17 6 4 42 - 21 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 27 14 9 4 41 - 24 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Наполи
 Заявка 27 12 7 8 42 - 31 43
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 27 9 10 8 25 - 25 37
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 27 8 9 10 29 - 33 33
13.
Эмполи
 Заявка 27 6 7 14 22 - 41 25
14.
Лечче
 Заявка 27 5 10 12 25 - 44 25
15.
Фрозиноне
 Заявка 27 6 6 15 35 - 56 24
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
18.
Кальяри
 Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
19.
Сассуоло
 Заявка 27 5 5 17 32 - 55 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Наполи
 Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
15.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
16.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Наполи 92.7% (51)
    X 3.6% (2)
    Торино 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Торино
    3.50
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи - Торино

    Исход игры
    Наполи
    92.7% (51)
    Ничья
    3.6% (2)
    Торино
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (32)
    Нет
    37.25% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    45.5% (25)
    2:0 Наполи
    21.8% (12)
    1:0 Наполи
    9.1% (5)
    3:1 Наполи
    7.3% (4)
    3:0 Наполи
    3.6% (2)
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