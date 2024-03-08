Тур: 25. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Буке Рюдди
Ход матча
11'
0:1
12'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
26
Бар
Мельвен
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
15 Перро РоменЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
32 Лоше ТомНападающий
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Монпелье
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
32 матча
34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.43
1.06
Среднее время на гол
63
85
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
1.56
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
48
31
Голов в среднем за матч
1.5
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
60
92
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|7 (1)
|0.28
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.16
|Гессан Эванн
|4 (1)
|0.16
|Бога Жереми
|3
|0.12
|Будауи Хишем
|2
|0.08
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|Лоше Том
|1
|0.04
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|7 (6)
|0.28
|Адамс Акор
|7
|0.28
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.24
|Норден Арно
|5
|0.2
|Фаяд Халил
|2
|0.08
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|Эстев Максим
|1
|0.04
|Хазри Вахби
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|5
|1
|Бар Мельвен
|5
|0
|Тюрам Кефрен
|5
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Лотомба Жордан
|3
|0
|Моффи Теремас
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|5
|1
|Саванье Тежи
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Ферри Жордан
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Модибо Саньян
|3
|0
|Омерагич Бечир
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
6
Ницца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Монпелье
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
7
12
Ницца
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
63% (15)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Монпелье
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
6
17
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
67%
2
12%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Забито
22
30
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
2
9%
5
17%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
6
27%
7
23%
61-75
6
27%
6
20%
76-90
Пропущено
18
30
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
1
6%
7
23%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
17%
6
20%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
6
33%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3
Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1
Монпелье
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2
Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0
Результаты матчей
Ницца
Монпелье
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ницца
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
57
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
111
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
159
618
717
123
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 18
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|5.
|1:1 Заявка
|25
|11
|8
|6
|24 - 18
|41
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|33 - 24
|39
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|36 - 29
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 37
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|33 - 45
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|16.
|1:1 Заявка
|25
|5
|10
|10
|32 - 36
|24
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|1:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 6
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|1:1 Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|6.
|1:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|15.
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 20
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Монпелье
Исход игры
Ницца
87.5% (112)
Ничья
10.9% (14)
Монпелье
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.8% (53)
Меньше
56.2% (68)
Обе команды забьют
Да
54.55% (66)
Нет
45.45% (55)
Популярный счёт
2:1 Ницца
38.3% (49)
1:0 Ницца
32.8% (42)
1:1 Ничья
10.2% (13)
2:0 Ницца
9.4% (12)
3:1 Ницца
1.6% (2)
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