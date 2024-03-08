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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Ницца
1:1
Первый тайм: 20'
Монпелье
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Тодибо Жан-Клер
1:1
12' Гол
Бога Жереми

Ход матча

11'
0:1
Тодибо Жан-Клер
12'
Бога Жереми
(Лаборд Гаэтан)
1:1
14'
 
Тшато Энзо
Хефти Сильван

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 128
Ницца 87.5% (112)
X 10.9% (14)
Монпелье 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ницца
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
8
Росарио
Пабло
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
26
Бар
Мельвен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
40
Лекомт
Бенжамен
36
Хефти
Сильван
4
Куяте
Кики
27
Омерагич
Бечир
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
9
Аль-Тамари
Мусса
10
Хазри
Вахби
Ницца
3-4-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Монпелье

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

32 матча

34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:4
Л1
0:0
ТМК
1:0
Л1
2:3
Л1
6:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
2:0
КЛ
3:2
Л1
3:1
ММ(
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.06

Среднее время на гол

63
85

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

1.5
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

60
92

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 7 (1) 0.28
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.16
Гессан Эванн 4 (1) 0.16
Бога Жереми 3 0.12
Будауи Хишем 2 0.08
Аталь Юсеф 1 0.04
Лоше Том 1 0.04
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 7 (6) 0.28
Адамс Акор 7 0.28
Аль-Тамари Мусса 6 0.24
Норден Арно 5 0.2
Фаяд Халил 2 0.08
Силла Иссиага 1 0.04
Эстев Максим 1 0.04
Хазри Вахби 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Бар Мельвен 5 0
Тюрам Кефрен 5 0
Будауи Хишем 4 0
Лотомба Жордан 3 0
Моффи Теремас 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Ферри Жордан 4 0
Эстев Максим 2 1
Модибо Саньян 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Хазри Вахби 2 0
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0

Результаты матчей

Ницца
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6
Ницца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Монпелье
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

7
12
Ницца
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
63% (15)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Монпелье
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
67%
2
12%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Забито

22
30
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
2
9%
5
17%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
6
27%
7
23%
61-75
6
27%
6
20%
76-90

Пропущено

18
30
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
1
6%
7
23%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
17%
6
20%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
6
33%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3
Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1
Монпелье
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2
Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0

Результаты матчей

Ницца
Монпелье

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ницца
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
1
11
1.5
3
8
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
9
6
18
1.5
7
17
1
23
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 1:1 Заявка 25 11 8 6 24 - 18 41
6.
Ланс
 Заявка 24 11 6 7 33 - 24 39
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
14.
Лорьян
 Заявка 24 6 7 11 33 - 45 25
15.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
16.
Монпелье
 1:1 Заявка 25 5 10 10 32 - 36 24
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Ницца
 1:1 Заявка 13 7 5 1 15 - 6 26
5.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 1:1 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
6.
Ницца
 1:1 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
11.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
15.
Монпелье
 1:1 Заявка 12 3 2 7 13 - 20 10
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 20'
    Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 20'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 20'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 19'
    Ницца контролирует мяч.
  • 19'
    Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тюрам Кефрен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 62%, Монпелье: 38%.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
    • 14'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 14'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Хефти Сильван получил легкую травму, и его заменил Тшато Энзо.
    • 13'
      Хефти Сильван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Данте Бонфим сделал ключевой пас для гола!
    • 12'
      Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
    • 12'
      ГОООООЛ - Бога Жереми Ницца забивает ударом головой
    • 12'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 12'
      Ницца контролирует мяч.
    • 11'
      Г О О О О Л - Тодибо Жан-Клер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 11'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Росарио Пабло возвращается на поле.
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 61%, Монпелье: 39%.
    • 10'
      Будауи Хишем из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Ох, нехорошо это выглядит. Росарио Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 10'
      Росарио Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 8'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 8'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 8'
      Контроль мяча: Ницца: 75%, Монпелье: 25%.
    • 7'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 7'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 7'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Бар Мельвен пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
    • 6'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Монпелье: 50%.
    • 5'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Хазри Вахби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 4'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 4'
      Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 3'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 2'
      Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 2'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 1'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ницца начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Ницца 87.5% (112)
    X 10.9% (14)
    Монпелье 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Монпелье
    3.95
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    4.00
    Реклама, betcity.ru
    5.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:1 Монпелье

    Исход игры
    Ницца
    87.5% (112)
    Ничья
    10.9% (14)
    Монпелье
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.8% (53)
    Меньше
    56.2% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (66)
    Нет
    45.45% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    38.3% (49)
    1:0 Ницца
    32.8% (42)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    2:0 Ницца
    9.4% (12)
    3:1 Ницца
    1.6% (2)
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