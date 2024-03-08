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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Ницца
1:2
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
10' Гол в свои ворота
Тодибо Жан-Клер
1:1
12' Гол
Бога Жереми
42' Желтая карточка
Росарио Пабло
1:2
42' Пенальти
Саванье Тежи
47' Желтая карточка
Хазри Вахби
90' Желтая карточка
Леруа Лео
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Тодибо Жан-Клер
12'
Бога Жереми
(Лаборд Гаэтан)
1:1
13'
 
Тшато Энзо
Хефти Сильван
42'
Росарио Пабло
 
42'
1:2
Саванье Тежи
46'
 
Леруа Лео
Шотар Жорис
47'
 
Хазри Вахби
58'
Гессан Эванн
Росарио Пабло
 
58'
Лоше Том
Лотомба Жордан
 
69'
 
Жюльен Кристофер
Хазри Вахби
73'
Сансон Морган
Тюрам Кефрен
 
73'
Чо Мохамед-Али
Лаборд Гаэтан
 
81'
 
Адамс Акор
Аль-Тамари Мусса
81'
 
Кулибали Танги
Норден Арно
87'
Клод-Морис Алексис
Будауи Хишем
 
90'
 
Леруа Лео

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 550 Количество передач 286
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 128
Ницца 87.5% (112)
X 10.9% (14)
Монпелье 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
8
Росарио
Пабло
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
26
Бар
Мельвен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
40
Лекомт
Бенжамен
36
Хефти
Сильван
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
9
Аль-Тамари
Мусса
10
Хазри
Вахби
Ницца
3-4-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Монпелье

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

32 матча

34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:4
Л1
0:0
ТМК
1:0
Л1
2:3
Л1
6:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
2:0
КЛ
3:2
Л1
3:1
ММ(
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.06

Среднее время на гол

63
85

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

1.5
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

60
92

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 7 (1) 0.28
Бога Жереми 4 0.16
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.16
Гессан Эванн 4 (1) 0.16
Будауи Хишем 2 0.08
Аталь Юсеф 1 0.04
Лоше Том 1 0.04
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 8 (7) 0.32
Адамс Акор 7 0.28
Аль-Тамари Мусса 6 0.24
Норден Арно 5 0.2
Фаяд Халил 2 0.08
Силла Иссиага 1 0.04
Эстев Максим 1 0.04
Хазри Вахби 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Бар Мельвен 5 0
Тюрам Кефрен 5 0
Будауи Хишем 4 0
Лотомба Жордан 3 0
Моффи Теремас 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Росарио Пабло 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Ферри Жордан 4 0
Эстев Максим 2 1
Хазри Вахби 3 0
Модибо Саньян 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0

Результаты матчей

Ницца
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6
Ницца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Монпелье
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

7
12
Ницца
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
63% (15)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Монпелье
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
67%
2
12%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Забито

22
30
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
2
9%
5
17%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
6
27%
7
23%
61-75
6
27%
6
20%
76-90

Пропущено

18
30
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
1
6%
7
23%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
17%
6
20%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
6
33%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3
Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1
Монпелье
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2
Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0

Результаты матчей

Ницца
Монпелье

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ницца
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
1
11
1.5
3
8
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
9
6
18
1.5
7
17
1
23
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
6.
Ланс
 Заявка 24 11 6 7 33 - 24 39
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
15.
Лорьян
 Заявка 24 6 7 11 33 - 45 25
16.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
11.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ницца: 65%, Монпелье: 35%.
  • 96'
    Куяте Кики из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Лоше Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Куяте Кики из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Ницца контролирует мяч.
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    • 92'
      Леруа Лео получил желтую карточку от судьи
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Леруа Лео из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Чо Мохамед-Али
    • 92'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Контроль мяча: Ницца: 65%, Монпелье: 35%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 90'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.