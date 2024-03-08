Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Бар Мельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Бар Мельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Г О О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марцин Булка прыгнул не в ту сторону.

42' Росарио Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монпелье

40' После проверки VAR судья изменил решение - Монпелье пробьет пенальти!

40' Хазри Вахби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Хорошую попытку сделал Силла Иссиага . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Ферри Жордан из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Монпелье

32' Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Монпелье

28' Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

27' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Монпелье

16' Тюрам Кефрен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Хефти Сильван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Г О О О О Л - Тодибо Жан-Клер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!