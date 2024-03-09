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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Кальяри
4:2
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
12' Гол
Лападула Джанлука
2:0
40' Гол
Гаэтано Джанлука
3:0
51' Гол
Шомуродов Элдор
3:1
56' Гол
Кастанос Григорис
3:2
58' Гол
Маджоре Джулио
70' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
73' Желтая карточка
Кастанос Григорис
4:2
76' Гол
Шомуродов Элдор
85' Желтая карточка
Самбья Саломон
90'+5

Ход матча

12'
Лападула Джанлука
(Дзаппа Габриэле)
1:0
40'
Гаэтано Джанлука
(Нандес Найтан)
2:0
46'
Шомуродов Элдор
Гаэтано Джанлука
 
46'
 
Пирола Лоренцо
Манолас Костас
51'
Шомуродов Элдор
3:0
56'
3:1
Кастанос Григорис
(Дзаноли Алессандро)
58'
3:2
Маджоре Джулио
(Кандрева Антонио)
65'
 
Сими Нванкво
Вайссман Шон
66'
Ористанио Гаэтано
Лападула Джанлука
 
66'
Виола Николас
Янкто Якуб
 
66'
Дентелло Пауло
Нандес Найтан
 
70'
Ауджелло Томмазо
 
73'
 
Кастанос Григорис
74'
 
Самбья Саломон
Дзаноли Алессандро
74'
 
Гомис Ирон
Кулибали Лассана
76'
Шомуродов Элдор
4:2
77'
Ветеска Матеуш
Ауджелло Томмазо
 
85'
 
Самбья Саломон
87'
 
Башич Тома
Кастанос Григорис

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 222 Количество передач 569
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Кальяри 82.8% (101)
X 15.6% (19)
Салернитана 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
21
Янкто
Якуб
70
Гаэтано
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
13
Очоа
Гильермо
59
Дзаноли
Алессандро
44
Манолас
Костас
17
Фасио
Федерико
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
20
Кастанос
Григорис
87
Кандрева
Антонио
33
Чауна
Лум
14
Вайссман
Шон
Кальяри
4-4-1-1
Салернитана
4-3-1-2

История личных встреч

Кальяри
Салернитана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СB
3:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбу Зито 4 0.14
Паволетти Леонардо 4 0.14
Виола Николас 3 0.11
Гаэтано Джанлука 3 0.11
Доссена Альберто 2 0.07
Шомуродов Элдор 2 0.07
Ористанио Гаэтано 2 0.07
Лападула Джанлука 2 0.07
Янкто Якуб 1 0.04
Дзаппа Габриэле 1 0.04
Нандес Найтан 1 (1) 0.04
Петанья Андреа 1 0.04
Макумбу Антуан 1 0.04
Сулемана Ибрахим 1 0.04
Ветеска Матеуш 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.18
Диа Булайе 4 (1) 0.14
Кастанос Григорис 3 0.11
Чауна Лум 2 0.07
Маджоре Джулио 2 0.07
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.04
Фасио Федерико 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Кабрал Жоване 1 0.04
Вайссман Шон 1 0.04
Пирола Лоренцо 1 0.04
Мартеджани Агустин 1 0.04
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Нандес Найтан 4 0
Доссена Альберто 4 0
Лувумбу Зито 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Мина Йерри 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Индзаги Филиппо 6 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Кандрева Антонио 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Башич Тома 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Пьероцци Никколо 2 0
Чауна Лум 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Самбья Саломон 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Кальяри
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Салернитана
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

7
9
Кальяри
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Салернитана
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
21

Упущенные победы

5
8
Кальяри
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Салернитана
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

29
21

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
10%
3
30%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
3
15%
4
40%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
45%
0
0%
76-90

Пропущено

24
29
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
4
14%
1-15
7
29%
29%
5
17%
16-30
4
17%
7
24%
31-45
8
33%
5
17%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
0
0%
8
28%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
40%
6
43%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

24
28
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
17%
5
18%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
5
21%
4
14%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
7
29%
29%
12
43%
76-90

Забито

30
24
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
2
7%
4
17%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
3
10%
6
25%
46-60
6
20%
6
25%
61-75
11
37%
2
8%
76-90

Пропущено

48
57
19 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 26
5
10%
9
16%
1-15
8
17%
7
12%
16-30
6
13%
9
16%
31-45
13
27%
9
16%
46-60
9
19%
3
5%
61-75
7
15%
20
35%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3
Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3
Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0

Результаты матчей

Кальяри
Салернитана

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
6 раз 21%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
1
13
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
17
11
6
22
1.5
6
22
2
26
2.5
2
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Ювентус
 Заявка 27 17 6 4 42 - 21 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 0:1 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 27 8 9 10 29 - 33 33
13.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 7 14 22 - 41 25
15.
Лечче
 Заявка 27 5 10 12 25 - 44 25
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
18.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 0:1 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
15.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Болонья
 0:1 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
17.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
18.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Кальяри 82.8% (101)
    X 15.6% (19)
    Салернитана 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 4:2 Салернитана

    Исход игры
    Кальяри
    82.8% (101)
    Ничья
    15.6% (19)
    Салернитана
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.17% (53)
    Меньше
    55.83% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (69)
    Нет
    42.5% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Кальяри
    41.8% (51)
    1:0 Кальяри
    32% (39)
    1:1 Ничья
    13.1% (16)
    2:0 Кальяри
    6.6% (8)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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