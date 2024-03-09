Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Брадарич Домагой из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Кальяри

42' Удар от ворот произведет Кальяри

40' Г О О О О Л - Гаэтано Джанлука забивает с правой ноги!

40' Гаэтано Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Нандес Найтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Кастанос Григорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Макумбу Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Дзаноли Алессандро из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Нандес Найтан из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Чауна Лум пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

30' Янкто Якуб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Гаэтано Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Удар от ворот произведет Кальяри

27' Маджоре Джулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Дейола Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Салернитана

24' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Дзаноли Алессандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Салернитана

20' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Кальяри

14' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Кальяри

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кальяри

12' Очоа Гильермо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

12' Лападула Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Лападула Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Дзаппа Габриэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Удар от ворот произведет Кальяри

12' Брадарич Домагой не смог попасть в створ ударом издали

11' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Кальяри

6' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Салернитана

3' Нандес Найтан из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Нандес Найтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Кастанос Григорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кальяри начинает с центра поля