Тур: 28. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Фурно Франческо
4:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЛападула Джанлука
2:0
40' ГолГаэтано Джанлука
3:0
51' ГолШомуродов Элдор
3:1
56' ГолКастанос Григорис
3:2
58' ГолМаджоре Джулио
70' Желтая карточкаАуджелло Томмазо
73' Желтая карточкаКастанос Григорис
4:2
76' ГолШомуродов Элдор
85' Желтая карточкаСамбья Саломон
90'+5
Ход матча
12'
40'
51'
3:0
56'
58'
70'
76'
4:2
85'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
222 Количество передач 569
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
21
Янкто
Якуб
33
Чауна
Лум
14
Вайссман
Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гомис ИронЗащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кальяри
Салернитана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбу Зито
|4
|0.14
|Паволетти Леонардо
|4
|0.14
|Виола Николас
|3
|0.11
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.11
|Доссена Альберто
|2
|0.07
|Шомуродов Элдор
|2
|0.07
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.07
|Лападула Джанлука
|2
|0.07
|Янкто Якуб
|1
|0.04
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.04
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.04
|Петанья Андреа
|1
|0.04
|Макумбу Антуан
|1
|0.04
|Сулемана Ибрахим
|1
|0.04
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.18
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.14
|Кастанос Григорис
|3
|0.11
|Чауна Лум
|2
|0.07
|Маджоре Джулио
|2
|0.07
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.04
|Фасио Федерико
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Кабрал Жоване
|1
|0.04
|Вайссман Шон
|1
|0.04
|Пирола Лоренцо
|1
|0.04
|Мартеджани Агустин
|1
|0.04
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Нандес Найтан
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Лувумбу Зито
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|6
|1
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Пьероцци Никколо
|2
|0
|Чауна Лум
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Салернитана
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
7
9
Кальяри
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Салернитана
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
21
Упущенные победы
5
8
Кальяри
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Салернитана
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
29
21
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
20
10
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
10%
3
30%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
3
15%
4
40%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
45%
0
0%
76-90
Пропущено
24
29
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
4
14%
1-15
7
29%
29%
5
17%
16-30
4
17%
7
24%
31-45
8
33%
5
17%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
0
0%
8
28%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
40%
6
43%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
24
28
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
17%
5
18%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
5
21%
4
14%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
7
29%
29%
12
43%
76-90
Забито
30
24
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
2
7%
4
17%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
3
10%
6
25%
46-60
6
20%
6
25%
61-75
11
37%
2
8%
76-90
Пропущено
48
57
19 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 26
5
10%
9
16%
1-15
8
17%
7
12%
16-30
6
13%
9
16%
31-45
13
27%
9
16%
46-60
9
19%
3
5%
61-75
7
15%
20
35%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3
Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3
Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0
Результаты матчей
Кальяри
Салернитана
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
6 раз 21%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
311
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
1711
622
622
226
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|42 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|0:1 Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 30
|46
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 33
|33
|13.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|15.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|25 - 44
|25
|16.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|17.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|18.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 36
|23
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|0:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|16.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 4:2 Салернитана
Исход игры
Кальяри
82.8% (101)
Ничья
15.6% (19)
Салернитана
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
57.5% (69)
Нет
42.5% (51)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
41.8% (51)
1:0 Кальяри
32% (39)
1:1 Ничья
13.1% (16)
2:0 Кальяри
6.6% (8)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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