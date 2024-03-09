Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Фрозиноне

46' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Соуле Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Фрозиноне

40' Пинамонти Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

39' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Барренечеа Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Барренечеа Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Хорошую попытку сделал Пинамонти Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Удар от ворот произведет Сассуоло

30' Лирола Поль не смог попасть в створ ударом издали

29' Удар от ворот произведет Сассуоло

28' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

26' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Торстведт Кристиан получил желтую карточку от судьи

22' Удар от ворот произведет Фрозиноне

21' Матч возобновлен

21' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Фрозиноне

13' Удар от ворот произведет Сассуоло

13' Геджемис Фарес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' Романьоли Симоне оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Удар от ворот произведет Сассуоло

9' Удар от ворот произведет Фрозиноне

9' Эмануэле Валери получил травму и заменен. Лирола Поль выходит на поле.

6' Эмануэле Валери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Эмануэле Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Валид Кеддира наказан за толчок Феррари Джанмарко

2' Эмануэле Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фрозиноне начинает с центра поля