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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Сассуоло
1:0
Второй тайм: 90+'
Фрозиноне
0'
23' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
32' Желтая карточка
Дойг Джош
50' Желтая карточка
Геджемис Фарес
55' Undefined phrase: football_event_
Торстведт Кристиан
1:0
58' Гол
Торстведт Кристиан
72' Желтая карточка
Лорьенте Арман
1:0
90' Не забитый пенальти
Жорже Кайо

Ход матча

9'
 
Лирола Поль
Валери Эмануэле
23'
Торстведт Кристиан
 
32'
Дойг Джош
 
50'
 
Геджемис Фарес
55'
Торстведт Кристиан
 
58'
Торстведт Кристиан
(Рачич Урош)
1:0
63'
Геджемис Фарес
Торстведт Кристиан
 
63'
Энрике Матеус
Сек Демба
 
63'
 
Ибрагимович Арийон
Брешианини Марко
72'
Болока Даниэль
Дефрель Грегоре
 
72'
Лорьенте Арман
 
83'
Кумбулла Мараш
Лорьенте Арман
 
83'
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
 
86'
 
Жорже Кайо
Хеддира Валид
86'
 
Чуни Марвин
Соуле Матиас
90'
1:0
Жорже Кайо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 223 Количество передач 243
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 122
Сассуоло 60.7% (74)
X 30.3% (37)
Фрозиноне 9% (11)
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Сассуоло
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
43
Дойг
Джош
42
Торстведт
Кристиан
6
Рачич
Урош
92
Дефрель
Грегоре
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
80
Турати
Стефано
19
Цортеа
Надир
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
32
Валери
Эмануэле
4
Брешианини
Марко
45
Барренечеа
Энцо
36
Маццителли
Лука
29
Геджемис
Фарес
70
Хеддира
Валид
18
Соуле
Матиас
Сассуоло
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Фрозиноне

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
4:2
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СB
1:2
СB
5:3
СB
2:1
СB
0:3
СB
1:1
СB
2:2

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.8

Среднее время на гол

77
50

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
47

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.32
Пинамонти Андреа 9 (1) 0.32
Торстведт Кристиан 5 0.18
Энрике Матеус 2 0.07
Лорьенте Арман 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Рачич Урош 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.36
Маццителли Лука 5 0.18
Арруи Абду 3 (1) 0.11
Брешианини Марко 3 0.11
Хеддира Валид 3 (1) 0.11
Жорже Кайо 3 (1) 0.11
Монтеризи Иларио 2 0.07
Рейньер Жезус 1 0.04
Романьоли Симоне 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Ибрагимович Арийон 1 0.04
Баэс Хайме 1 0.04
Чуни Марвин 1 0.04
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Торстведт Кристиан 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 5 0
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фрозиноне
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
12
Сассуоло
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

9
18
Сассуоло
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Фрозиноне
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
15% (4)
59% (16)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

25
13

Упущенные победы

18
30

Голы по времени матча

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
4
24%
2
17%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Пропущено

25
33
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
16%
5
15%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
4
16%
4
12%
61-75
8
32%
10
30%
76-90

Забито

16
25
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
4
25%
2
8%
1-15
5
31%
2
8%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
3
19%
8
32%
61-75
2
13%
5
20%
76-90

Пропущено

29
21
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
10%
2
10%
1-15
3
10%
6
29%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
9
31%
6
29%
76-90

Забито

33
37
21 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
8
24%
4
11%
1-15
9
27%
4
11%
16-30
4
12%
6
16%
31-45
3
9%
7
19%
46-60
5
15%
10
27%
61-75
4
12%
6
16%
76-90

Пропущено

54
54
21 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
7
13%
7
13%
1-15
6
11%
11
20%
16-30
8
15%
9
17%
31-45
7
13%
5
9%
46-60
9
17%
6
11%
61-75
17
31%
16
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0
Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1
Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2

Результаты матчей

Сассуоло
Фрозиноне

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
4
9
1.5
8
6
2
11
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
2
11
1
13
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
21
6
9
18
1.5
10
17
3
24
2.5
3
24
2
25
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 27 23 3 1 69 - 13 72
2.
Ювентус
 Заявка 27 17 6 4 42 - 21 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 27 14 9 4 41 - 24 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 27 8 9 10 29 - 33 33
13.
Кальяри
 3:0 Заявка 28 6 8 14 28 - 47 26
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 7 14 22 - 41 25
15.
Лечче
 Заявка 27 5 10 12 25 - 44 25
16.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 28 6 7 15 35 - 56 25
17.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
18.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
19.
Сассуоло
 0:0 Заявка 28 5 6 17 32 - 55 21
20.
Салернитана
 0:3 Заявка 28 2 8 18 21 - 57 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
11.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
15.
Кальяри
 3:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 0:0 Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 0:3 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 0:0 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Кальяри
 3:0 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
17.
Салернитана
 0:3 Заявка 14 1 4 9 8 - 28 7
18.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 14 0 4 10 12 - 33 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 91'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Жорже Кайо бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
  • 90'
    Контроль мяча: Сассуоло: 42%, Фрозиноне: 58%.
  • 90'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Фрозиноне пробьет пенальти!
  • 89'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне.
  • 89'
    ПЕНАЛЬТИ - Феррари Джанмарко из команды Сассуоло привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Марвин Куни.
  • 89'
    Фрозиноне пытается что-то создать.
  • 88'
    Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 88'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 88'
    Сек Демба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 88'
    Фрозиноне пытается что-то создать.
  • 88'
    Судья сигнализирует, что Рачич Урош из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Маццителли Лука
  • 86'
    Хорошую попытку сделал Рачич Урош. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 86'
    Сассуоло пытается что-то создать.
  • 86'
    Тактическая замена. Соуле Матиас уходит с поля и его заменяет Марвин Куни
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    Прогнозы 122
    Сассуоло 60.7% (74)
    X 30.3% (37)
    Фрозиноне 9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Фрозиноне
    3.70
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    5.30
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    31.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Сассуоло
    60.7% (74)
    Ничья
    30.3% (37)
    Фрозиноне
    9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.74% (58)
    Меньше
    51.26% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    74.79% (89)
    Нет
    25.21% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    34.4% (42)
    1:1 Ничья
    25.4% (31)
    1:0 Сассуоло
    18.9% (23)
    1:2 Фрозиноне
    5.7% (7)
    2:0 Сассуоло
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    4:2 Сассуоло
    1.6% (2)
    0:1 Фрозиноне
    1.6% (2)
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