Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Маццителли Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Сассуоло

90' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Жорже Кайо бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

90' После проверки VAR судья не изменил решения - Фрозиноне пробьет пенальти!

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне

88' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Сассуоло

88' Сек Демба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Хорошую попытку сделал Рачич Урош . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

85' Ибрагимович Арийон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Тактическая замена. Соуле Матиас уходит с поля и его заменяет Марвин Куни

83' Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Жорже Кайо

82' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Сассуоло

78' Оооо... вот это был удар! Лирола Поль должен был забить с этой позиции.

78' Лирола Поль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Барренечеа Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Сассуоло

76' Удар от ворот произведет Сассуоло

75' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Лорьенте Арман получил желтую карточку от судьи

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Дефрель Грегоре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Стефано Турати ослабляет давление, выбив мяч.

70' Удар от ворот произведет Сассуоло

70' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Байрами Недим из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

67' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

66' Романьоли Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Байрами Недим пробил со штрафного прямо в стенку

64' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Дефрель Грегоре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Торстведт Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Сассуоло

62' Удар от ворот произведет Фрозиноне

62' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Лорьенте Арман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Маццителли Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Команда Сассуоло забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

58' Г О О О О Л - Торстведт Кристиан забивает с левой ноги!

57' Матч возобновится спорным мячом

57' После проверки VAR рефери поменял решение - Фрозиноне не будет бить пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне

54' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Эрлич Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Геджемис Фарес получил желтую карточку от судьи

50' Пинамонти Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля