Тур: 28. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Ла Пенья Федерико
0'
23' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
32' Желтая карточкаДойг Джош
50' Желтая карточкаГеджемис Фарес
55' Undefined phrase: football_event_Торстведт Кристиан
1:0
58' ГолТорстведт Кристиан
73' Желтая карточкаЛорьенте Арман
1:0
90' Не забитый пенальтиЖорже Кайо
90'+7
Ход матча
32'
50'
58'
1:0
73'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
340 Количество передач 528
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Дойг
Джош
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Дойг ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сассуоло
Фрозиноне
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.8
Среднее время на гол
77
50
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.73
1.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
47
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.32
|Пинамонти Андреа
|9 (1)
|0.32
|Торстведт Кристиан
|5
|0.18
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Лорьенте Арман
|1
|0.04
|Байрами Недим
|1
|0.04
|Рачич Урош
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Болока Даниэль
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.36
|Маццителли Лука
|5
|0.18
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.11
|Брешианини Марко
|3
|0.11
|Хеддира Валид
|3 (1)
|0.11
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.11
|Монтеризи Иларио
|2
|0.07
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.04
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|Чуни Марвин
|1
|0.04
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|1
|Энрике Матеус
|6
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Торстведт Кристиан
|5
|0
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|5
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Фрозиноне
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
12
Сассуоло
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
7% (1)
79% (11)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
9
18
Сассуоло
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Фрозиноне
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
14% (4)
61% (17)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
25
13
Упущенные победы
18
30
Голы по времени матча
Забито
18
12
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
4
22%
2
17%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Пропущено
25
34
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
16%
5
15%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
4
16%
4
12%
61-75
8
32%
10
29%
29%
76-90
Забито
16
25
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
4
25%
2
8%
1-15
5
31%
2
8%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
3
19%
8
32%
61-75
2
13%
5
20%
76-90
Пропущено
29
21
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
10%
2
10%
1-15
3
10%
6
29%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
9
31%
6
29%
76-90
Забито
34
37
21 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
8
24%
4
11%
1-15
9
26%
4
11%
16-30
4
12%
6
16%
31-45
4
12%
7
19%
46-60
5
15%
10
27%
61-75
4
12%
6
16%
76-90
Пропущено
54
55
21 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
7
13%
7
13%
1-15
6
11%
11
20%
16-30
8
15%
9
16%
31-45
7
13%
6
11%
46-60
9
17%
6
11%
61-75
17
31%
16
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0
Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1
Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2
Результаты матчей
Сассуоло
Фрозиноне
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
410
86
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
59
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
217
919
1018
325
325
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|42 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|0:1 Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 30
|46
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 33
|33
|13.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|15.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|25 - 44
|25
|16.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|17.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|18.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 36
|23
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|0:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|16.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Фрозиноне
Исход игры
Сассуоло
60.7% (74)
Ничья
30.3% (37)
Фрозиноне
9% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
74.79% (89)
Нет
25.21% (30)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
34.4% (42)
1:1 Ничья
25.4% (31)
1:0 Сассуоло
18.9% (23)
1:2 Фрозиноне
5.7% (7)
2:0 Сассуоло
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
4:2 Сассуоло
1.6% (2)
0:1 Фрозиноне
1.6% (2)
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