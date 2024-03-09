Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Удар от ворот произведет Лион

86' Удар от ворот произведет Лорьян

85' Тосин Айегун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Лион

82' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Толиссо Корентен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Шерки Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Ох, нехорошо это выглядит. Бенрахма Саид получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Бенрахма Саид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Лион

72' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Бальде Мама забивает с левой ноги!

64' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Лион

63' Бамба Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Бамба Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Лион

56' Удар от ворот произведет Лорьян

56' Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Мата Клинтон из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Лион

51' Абергель Лоран не смог попасть в створ ударом издали

50' Понсо Жульен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кари Айман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Аджей Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.