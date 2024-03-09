Тур: 25. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Вернис Матьё
Ход матча
52'
64'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
494 Количество передач 537
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
22
Мата
Клинтон
11
Фофана
Малик
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
44 Кари АйманНападающий
- Нападающий
-
21 Понсо ЖульенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Лион
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.54
1.25
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|6
|0.24
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.2
|Февр Ромен
|5
|0.2
|Понсо Жульен
|2
|0.08
|Бамба Дьенг
|2
|0.08
|Тосин Айегун
|2
|0.08
|Дукуре Сирине
|1
|0.04
|Луза Имран
|1
|0.04
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Абергель Лоран
|1
|0.04
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|Йонгва Дарлин
|1
|0.04
|Туре Сулейман
|1
|0.04
|Кари Айман
|1
|0.04
|Кацерис Панос
|1
|0.04
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|12 (1)
|0.48
|О'Брайан Джек
|3
|0.12
|Тальяфико Николас
|2
|0.08
|Какере Максанс
|1
|0.04
|Нуама Эрнест
|1
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Бенрахма Саид
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Бальде Мама
|1
|0.04
|Милагрес Энрике
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.04
|Шерки Райан
|0
|0
|Мата Клинтон
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Абергель Лоран
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Понсо Жульен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кацерис Панос
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|5
|0
|О'Брайан Джек
|3
|1
|Мата Клинтон
|4
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Нуама Эрнест
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Лион
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
11
4
Лорьян
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
11
10
Лорьян
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Лион
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
21
Упущенные победы
22
14
Голы по времени матча
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
22%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
3
17%
4
33%
61-75
4
22%
3
25%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
6
25%
1
6%
1-15
3
13%
5
31%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
5
21%
5
31%
61-75
4
17%
1
6%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
5
36%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Пропущено
24
23
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
6
25%
5
22%
16-30
4
17%
8
35%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
7
29%
29%
4
17%
76-90
Забито
32
26
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
6
19%
1
4%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
7
22%
5
19%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
8
25%
6
23%
76-90
Пропущено
48
39
21 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 16
6
13%
3
8%
1-15
9
19%
10
26%
16-30
6
13%
9
23%
31-45
8
17%
6
15%
46-60
8
17%
6
15%
61-75
11
23%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0
Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3
Лион
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0
Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2
Результаты матчей
Лорьян
Лион
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
76
310
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
57
48
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
187
1213
718
520
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 18
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|33 - 24
|39
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|36 - 29
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 38
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 37
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|16.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 16
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 0:2 Лион
Исход игры
Лорьян
4.9% (6)
Ничья
32.5% (40)
Лион
62.6% (77)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
84.75% (100)
Нет
15.25% (18)
Популярный счёт
1:2 Лион
46.3% (57)
1:1 Ничья
30.1% (37)
0:1 Лион
10.6% (13)
2:1 Лорьян
2.4% (3)
1:0 Лорьян
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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