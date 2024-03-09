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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Лорьян
0:2
Конец матча
Лион
0'
0:1
52' Гол
Тальяфико Николас
0:2
64' Гол
Бальде Мама
90'+5

Ход матча

52'
0:1
Тальяфико Николас
(Мата Клинтон)
64'
0:2
Бальде Мама
(Какере Максанс)
66'
 
Шерки Райан
Фофана Малик
66'
 
Орбан Гифт
Бальде Мама
73'
Тосин Айегун
Понсо Жульен
 
73'
Буанани Бадредин
Кари Айман
 
73'
Луза Имран
Бакайоко Тьемуэ
 
76'
 
Милагрес Энрике
Бенрахма Саид
81'
Крупи Эли Джуниор
Лапорт Жульен
 
81'
Бамба Дьенг
Бамба Мохаммед
 
90'
 
Диавара Мамаду
Матич Неманья

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 494 Количество передач 537
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Лорьян 4.9% (6)
X 32.5% (40)
Лион 62.6% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
15
Лапорт
Жульен
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
9
Бамба
Мохаммед
21
Понсо
Жульен
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
11
Фофана
Малик
7
Бальде
Мама
17
Бенрахма
Саид
Лорьян
3-4-3
Лион
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Лион

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
2:4
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.54
1.25

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 0.24
Крупи Эли Джуниор 5 0.2
Февр Ромен 5 0.2
Понсо Жульен 2 0.08
Бамба Дьенг 2 0.08
Тосин Айегун 2 0.08
Дукуре Сирине 1 0.04
Луза Имран 1 0.04
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Абергель Лоран 1 0.04
Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
Йонгва Дарлин 1 0.04
Туре Сулейман 1 0.04
Кари Айман 1 0.04
Кацерис Панос 1 0.04
Менди Бенжамен 1 0.04
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 12 (1) 0.48
О'Брайан Джек 3 0.12
Тальяфико Николас 2 0.08
Какере Максанс 1 0.04
Нуама Эрнест 1 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Бенрахма Саид 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Бальде Мама 1 0.04
Милагрес Энрике 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Толиссо Корентен 1 (1) 0.04
Шерки Райан 0 0
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 5 0
О'Брайан Джек 3 1
Мата Клинтон 4 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Чалета-Цар Дуе 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Нуама Эрнест 2 0
Альверо Скелли 2 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Лорьян
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Лион
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

11
4
Лорьян
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

11
10
Лорьян
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Лион
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
21

Упущенные победы

22
14

Голы по времени матча

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
22%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
3
17%
4
33%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
6
25%
1
6%
1-15
3
13%
5
31%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
5
21%
5
31%
61-75
4
17%
1
6%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
5
36%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Пропущено

24
23
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
6
25%
5
22%
16-30
4
17%
8
35%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
7
29%
29%
4
17%
76-90

Забито

32
26
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
6
19%
1
4%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
7
22%
5
19%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
8
25%
6
23%
76-90

Пропущено

48
39
21 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 16
6
13%
3
8%
1-15
9
19%
10
26%
16-30
6
13%
9
23%
31-45
8
17%
6
15%
46-60
8
17%
6
15%
61-75
11
23%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0
Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3
Лион
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0
Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2

Результаты матчей

Лорьян
Лион

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
3
10
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
4
8
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
18
7
12
13
1.5
7
18
5
20
2.5
2
23
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
6.
Ланс
 Заявка 24 11 6 7 33 - 24 39
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
6.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
7.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
8.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
9.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
10.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Аджей Натаниэль успешно блокирует удар.
  • 92'
    Орбан Гифт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Тактическая замена. Матич Неманья уходит с поля и его заменяет Mahamadou Diawara
  • 92'
    Мата Клинтон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Лион начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Лион пытается что-то создать.
    • 90'
      Аджей Натаниэль из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Лион пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Лорьян: 47%, Лион: 53%.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 89'
      Тосин Айегун из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 89'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Лорьян 4.9% (6)
    X 32.5% (40)
    Лион 62.6% (77)
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    Где смотреть матч Лорьян 0:2 Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:2 Лион

    Исход игры
    Лорьян
    4.9% (6)
    Ничья
    32.5% (40)
    Лион
    62.6% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (64)
    Меньше
    45.76% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (100)
    Нет
    15.25% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    46.3% (57)
    1:1 Ничья
    30.1% (37)
    0:1 Лион
    10.6% (13)
    2:1 Лорьян
    2.4% (3)
    1:0 Лорьян
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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