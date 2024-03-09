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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Болонья
0:1
Второй тайм: 84'
Интер Милан
0'
25' Желтая карточка
Зиркзее Джошуа
0:1
37' Гол
Биссекк Янн-Аурель
47' Желтая карточка
Фройлер Ремо
81' Желтая карточка
Классен Дэви

Ход матча

25'
Зиркзее Джошуа
 
37'
0:1
Биссекк Янн-Аурель
(Бастони Алессандро)
46'
 
Дюмфрис Дензел
Аугусто Карлос
47'
Фройлер Ремо
 
61'
 
Фраттези Давиде
Мхитарян Генрих
61'
 
Аслани Кристьян
Чалханоглу Хакан
66'
 
Арнаутович Марко
Тюрам Маркус
70'
Моро Никола
Эбишер Мишель
 
74'
Ндой Дан
Салемакерс Алексис
 
79'
Орсолини Риккардо
Одгор Йенс
 
79'
Кастро Сантьяго
Зиркзее Джошуа
 
81'
 
Классен Дэви
Барелла Николо
81'
 
Классен Дэви

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 302 Количество передач 262
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 145
Болонья 4.8% (7)
X 20.7% (30)
Интер Милан 74.5% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Болонья
Ничья
Интер Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
19
Фергюсон
Льюис
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
56
Салемакерс
Алексис
21
Одгор
Йенс
9
Зиркзее
Джошуа
1
Зоммер
Янн
31
Биссекк
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
9
Тюрам
Маркус
70
Санчес
Алексис
Болонья
4-1-4-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Интер Милан

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

32 матча

21.9%
18.8%
59.3%
7 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.9%
28.1%
50%
7 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

К
1:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
6:1
СA
2:1
СA
6:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

10
25

Голов в среднем за матч

0.71
1.39

Среднее время на гол

126
64

Всего голов

41
22

Голов в среднем за матч

2.28
1.57

Среднее время на гол

39
57

Всего голов

51
47

Голов в среднем за матч

1.59
1.47

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 (2) 0.36
Орсолини Риккардо 9 (2) 0.32
Фергюсон Льюис 6 0.21
Фаббьян Джованни 4 0.14
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.07
Одгор Йенс 2 0.07
Ликояннис Хараламбос 1 0.04
Бёкема Сэм 1 0.04
Салемакерс Алексис 1 0.04
Эль-Аззузи Уссама 1 0.04
Фройлер Ремо 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.82
Тюрам Маркус 10 0.36
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.32
Димарко Федерико 4 0.14
Фраттези Давиде 4 0.14
Дюмфрис Дензел 3 0.11
Мхитарян Генрих 2 0.07
Арнаутович Марко 2 0.07
Барелла Николо 2 0.07
Ачерби Франческо 2 0.07
Биссекк Янн-Аурель 2 0.07
Санчес Алексис 1 (1) 0.04
Аслани Кристьян 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Бастони Алессандро 1 0.04
Де Врей Стефан 1 0.04
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 7 0
Фергюсон Льюис 7 0
Пош Штефан 7 0
Эбишер Мишель 6 0
Зиркзее Джошуа 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Калафьори Рикардо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Одгор Йенс 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Барелла Николо 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Болонья
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Интер Милан
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
7% (1)
93% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

1
2
Болонья
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Интер Милан
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
8

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

13
34
Болонья
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
26% (7)
15% (4)
Интер Милан
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

14
36

Голы по времени матча

Забито

24
32
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
2
8%
4
13%
1-15
5
21%
3
9%
16-30
1
4%
5
16%
31-45
4
17%
7
22%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
9
38%
8
25%
76-90

Пропущено

9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
35
9 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
17 Не забивали 14
2
13%
5
14%
1-15
5
31%
5
14%
16-30
2
13%
10
29%
31-45
2
13%
4
11%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
2
13%
8
23%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
4
50%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

40
67
17 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 25
5 Не забивали 1
4
10%
9
13%
1-15
10
25%
8
12%
16-30
3
8%
15
22%
31-45
6
15%
11
16%
46-60
6
15%
8
12%
61-75
11
28%
16
24%
76-90

Пропущено

25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 11
4
16%
0
0%
1-15
8
32%
3
20%
16-30
4
16%
3
20%
31-45
4
16%
5
33%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0
Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0
Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3

Результаты матчей

Болонья
Интер Милан

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
4
7 раз 26%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Болонья
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
1.5
11
3
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
14
13
1.5
20
7
3
24
2.5
11
16
2
25
3.5
9
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Ювентус
 Заявка 27 17 6 4 42 - 21 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 0:1 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 27 8 9 10 29 - 33 33
13.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 7 14 22 - 41 25
15.
Лечче
 Заявка 27 5 10 12 25 - 44 25
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
18.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 0:1 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
15.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Болонья
 0:1 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
17.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
18.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    87'
    Полузащитник "Интера" Дэви Классен получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Замена
    86'
    В составе "Интера" произошла последняя замена. Вместо Николо Бареллы на поле вышел Дэви Классен. 
  • 85'
    Кастро вошёл в штрафную площадь с правого фланга и сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высокого. 
  • Замена
    84'
    Последнюю замену провёл Тьяго Мотта. Вместо Йенса Одгора на поле вышел Риккардо Орсолини. 
  • Замена
    83'
    В составе "Болоньи" произошла замена. Вместо Джошуа Зиркзее на поле вышел Сантьяго Кастро. 
  • Угловой
    82'
    Ндой с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    81'
    Зиркзее по центру прорвался к линии штрафной площади, но затем Джошуа не очень удачно пробил в левый угол ворот, Зоммер сложился и грамотно отбил мяч на Ачерби. 
  • Фол, нарушение
    80'
    Зиркзее перестарался в борьбе за мяч у линии штрафной площади "Интера", правила были нарушены против Аслани. 
  • Угловой
    79'
    Игроки "Болоньи" разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем Лукуми с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 78'
    Ндой с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, мяч от Ачерби ушёл на угловой. 
  • 77'
    Фергюсон с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Зоммер всё контролировал. 
  • Замена
    76'
    В составе "Болоньи" произошла замена. Вместо Алексиса Салемакерса на поле вышел Дан Ндой. 
  • Фол, нарушение
    75'
    Бастони при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Лука Пайретто продолжает бдить и не позволяет игрокам "Интера" хитрить. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Салемакерс у правого угла штрафной площади "Интера" теперь уже перестарался, правил были нарушены против Бастони. 
  • Фол, нарушение
    73'
    Фраттези в борьбе за мяч у линии штрафной площади "Болоньи" сыграл слишком рьяно в итоге нарушил правила против Фергюсона, который играл в подкате. 
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    • Замена
      72'
      В составе "Болоньи" произошла замена. Вместо Мишеля Эбишера на поле вышел Николо Моро. 
    • 71'
      Зиркзее с правого угла штрафной площади теперь уже сам плотно пробил по воротам, мяч попал во Фройлера, который был у линии вратарской и затем ушёл в сторону от правой штанги. 
    • 70'
      Зиркзее прошёл вперёд по правой половине поля, но затем Джошуа не смог выполнить передачу в центр штрафной площади под давлением Бастони. 
    • Замена
      69'
      В составе "Интера" произошла замена. Вместо Маркуса Тюрама, который получил небольшое повреждение, на поле вышел Марко Арнаутович. 
    • 68'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Дюмфрису по правой половине поля, Бёкема опередил соперника и перехватил мяч. 
    • 67'
      Одгор по правой половине поля прорвался к боковой линии штрафной площади и от лицевой линии поля под давлением Дармиана выполнил прострел во вратарскую, Зоммер спокойно перехватил мяч. 
    • Замена
      66'
      Вторую подряд замену провёл Симоне Индзаги. Вместо Генриха Мхитаряна на поле вышел Давиде Фраттези. 
    • Замена
      65'
      В составе "Интера" произошла замена. Вместо Хакана Чалханоглу на поле вышел Кристьян Аслани. 
    • 64'
      Пош с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Мхитарян грамотно блокировал попытку. 
    • 63'
      Одгор с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Дармиана и улетел в аут. 
    • 62'
      Пош с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ачерби опередил Зиркзее и головой выбил мяч обратно на правую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      61'
      Санчес в борьбе за верховой мяч в центре поля подыграл себе рукой. Лука Пайретто вновь дал справедливый свисток в пользу "Болоньи". 
    • 60'
      Зиркзее со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Интера", которую грамотно выстроил Зоммер. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Санчес в борьбе за мяч на своей половине поля подыграл себе рукой, Лука Пайретто всё видел и дал свисток в пользу "Болоньи". 
    • Угловой
      58'
      Салемакерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Зиркзее в борьбе с Дармианом не смог головой пробить по воротам. 
    • 57'
      Зиркзее с левой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел Ачерби и ушёл на угловой. 
    • 56'
      Одгор пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, Бастони грамотно блокировал попытку. 
    • 55'
      Пош с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Дармиана и улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Барелла в центре поля нарушил правила против Салемакерса. Игроки "Болоньи" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Лукуми теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Лукуми. 
    • Судья
      52'
      Кристиансен в борьбе с Дюмфрисом на левом углу штрафной площади "Интера" оказался на газоне, Лука Пайретто показал, что нужно играть дальше. 
    • 51'
      Салемакерс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Санчес на левом фланге нарушил правила против Лукуми. Игроки "Болоньи" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Опасный момент
      49'
      Фергюсон и Одгор довели мяч до правого угла штрафной площади, Пош сильно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Желтая карточка
      48'
      Полузащитник "Болоньи" Ремо Фройлер получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Мхитаряна. 
    • Замена
      47'
      В составе "Интера" после перерыва произошла замена. Вместо Карлоса Аугусто на поле вышел Дензел Дюмфрис. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. "Болонье" сейчас после ливня нужно стараться всё же больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади, любой отскок может таить для Янна Зоммера дополнительную угрозу. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча миланский "Интер" в Болонье всё же смотрится чуть интереснее и заслуженно обыгрывает команду Тьяго Мотты со счётом 1:0. 
    • Угловой
      45'
      Санчес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Болоньи" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч в аут. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Лука Пайретто к основному времени первого тайма. 
    • 45'
      Санчес и Дармиан при развитии атаки по правой половине поля отлично отыгрались между собой, далее последовал прострел в центр к линии вратарской, Кристиансен успел сыграть в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Пош в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Интера" нарушил правила против активного Бастони. 
    • 43'
      Одгор попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но Бастони очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 42'
      "Интер" вновь стал спокойно катать мяч в центре поля, сейчас миланский клуб уже по большей части старается спокойно доиграть первый тайм. 
    • Угловой
      41'
      Угловой у ворот "Болоньи". Чалханоглу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фергюсон опередил Бастони и головой выбил мяч к левой половине поля, подбор был за хозяевами поля. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Бёкема в центре поля нарушил правила против Санчеса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Биссекк!!! Бастони в завершении атаки с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, где Биссекк оторвался соперника и в падении головой отправил мяч в ближний угол ворот, мяч полетел с отскоком от газона и тут уже Скорупски ничего не смог поделать. 
    • 38'
      Салемакерс из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Зиркзее по центру, мяч в итоге без особого труда перехватил Бастони. 
    • 37'
      Салемакерс с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      36'
      И как раз сейчас Фергюсон с левой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в дальний угол ворот, Зоммер в прыжке отбил мяч к правому флангу. 
    • Дождь
      35'
      Дождь пошёл в Болонье, а поэтому футболисты могут начать пробовать больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • Судья
      34'
      Аугусто допустил ошибку при вводе мяча в игру из аута, мяч выскользнул из рук у Карлоса и в итоге Лука Пайретто по правилам вернул его "Болонье". 
    • Фол, нарушение
      33'
      Эбишер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мхитаряна. 
    • 32'
      Фергюсон совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Льюис в окружении двух соперников потерял мяч. 
    • 31'
      Аугусто попытался разогнать атаку по левому флангу, но под давлением Одгора Карлос потерял мяч. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Лукуми в центре поля нарушил правила против Тюрама. Игроки "Интера" быстро разыграли стандарт. 
    • 29'
      Игроки "Интера" в последнее время стали больше времени работать с мячом, но дальше центра поля у миланского клуба продвинуться не получается. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Одгар перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Чалханоглу. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Мхитарян в центре поля нарушил правила против Фройлера. Игроки "Болоньи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Желтая карточка
      26'
      Форвард "Болоньи" Джошуа Зиркзее получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чалханоглу. 
    • 25'
      Аугусто совершил рывок вперёд по левой половине поля к углу штрафной площади, Лукуми грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
    • Угловой
      24'
      Салемакерс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Зоммер уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 23'
      Эбишер от левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Биссекка и ушёл на угловой. 
    • 22'
      Аугусто с левого угла штрафной площади под давлением соперника пробил на исполнение под правый угол ворот, Скорупски сыграл надёжно и в прыжке накрыл мяч. 
    • Опасный момент
      21'
      Кристиансен у линии своей штрафной площади как-то уж совсем долго работал с мячом и в итоге под давлением соперников потерял его. Тюрам в итоге выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Барелла вышел один на один со Скорупски, но Лукаш быстро сократил дистанцию и спас свою команду. 
    • 20'
      Пош попытался пробить по воротам от радиуса штрафной площади, но защитники "Интера" грамотно блокировали попытку. 
    • Угловой
      19'
      Пош с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, по итогам которой был зафиксирован офсайд. 
    • Угловой
      18'
      Угловой у ворот "Интера". Салемакерс выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Зиркзее в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч задел Дармиана и ушёл на повторный корнер. 
    • Судья
      17'
      Зиркзее при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Салемакерс у линии штрафной площади в борьбе с Биссекком оказался на газоне, Лука Пайретто и тут показал, что фола не было. 
    • Судья
      16'
      Тюрам в борьбе с Эбишером на половине поля соперника оказался на газоне, Лука Пайретто показал, что нужно играть дальше. 
    • Опасный момент
      15'
      Биссекк получил передачу на ход по правой половине поля от Мхитаряна, далее последовала передача на ближний угол штрафной площади, Дармиан подработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 14'
      Из глубины поля последовал слишком сильный заброс к правому углу штрафной площади "Интера" на ход Одгору, мяч улетел за лицевую линию поля. 
    • 13'
      Зиркзее отправился прессинговать Зоммера к центру штрафной площади, Янн сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг Дармиану. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Санчес перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Болоньи", правила были нарушены против Фергюсона. 
    • 11'
      Бастони с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Санчесу было сложно бороться за верховой мяч. 
    • Опасный момент
      10'
      Бастони с левого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Аугусто в борьбе с Бёкема в касание сбросил мяч к ближнему углу вратарской, Санчес под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Скорупски сыграл надёжно и отбил мяч в аут. 
    • 9'
      Барелла из центра поля выполнил заброс на ход Аугусто по левой половине поля к линии штрафной площади, Пош опередил Карлоса и головой сбросил мяч в руки Скорупски. 
    • 8'
      Биссекк попытался разогнать атаку по правой половине поля, Фройлер хорошо сыграл в атаке и тем самым сбил темп атаки "Интера". 
    • 7'
      "Интер" теперь уже спокойно катает мяч в центре поля, но "Болонья" очень быстро перестраивается в плотную оборону и не позволяет ничего создавать миланскому клубу. 
    • 6'
      В среднем темпе пока что по большей части работают команды на старте матча, всё же форсировать события на поле никто не хочет. 
    • Офсайд
      5'
      Удалось "Интеру" сейчас провести неплохую атаку, которая завершилась забросом к линии штрафной площади на Санчеса, но Алексис забрался в офсайд. 
    • 4'
      Одгор теперь из центра поля выполнил заброс на ход Эбишеру по правой половине поля, но Мишель под давлением Биссекка не смог зацепиться за мяч. 
    • 3'
      "Болонья" достаточно неплохо начинает матч, пока что "Интеру" приходится длительное время работать без мяча. 
    • 2'
      Из центра поля последовал заброс на ход Одгору по правому флангу, Йенс в борьбе с Аугусто не смог зацепиться за мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и наверняка непредсказуемая битва в Болонье. Команда Тьяго Мотты находится в отличной форме и наверняка способна отобрать очки у "Интера", который также наверняка будет думать и о скором ответном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" в Мадриде. 