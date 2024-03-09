Тур: 28. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Пайретто Лука
0:1
Второй тайм: 84'
0'
25' Желтая карточкаЗиркзее Джошуа
0:1
37' ГолБиссекк Янн-Аурель
47' Желтая карточкаФройлер Ремо
81' Желтая карточкаКлассен Дэви
Ход матча
25'
37'
47'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
302 Количество передач 262
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.74 Обе забьют – да
-
-
11.75 Точный счёт – 2:1
-
-
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
21
Одгор
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Интер Милан
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
32 матча
21.9%
18.8%
59.3%
7 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.9%
28.1%
50%
7 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
25
Голов в среднем за матч
0.71
1.39
Среднее время на гол
126
64
Всего голов
41
22
Голов в среднем за матч
2.28
1.57
Среднее время на гол
39
57
Всего голов
51
47
Голов в среднем за матч
1.59
1.47
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|10 (2)
|0.36
|Орсолини Риккардо
|9 (2)
|0.32
|Фергюсон Льюис
|6
|0.21
|Фаббьян Джованни
|4
|0.14
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.07
|Одгор Йенс
|2
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.04
|Бёкема Сэм
|1
|0.04
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Эль-Аззузи Уссама
|1
|0.04
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|0.82
|Тюрам Маркус
|10
|0.36
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.32
|Димарко Федерико
|4
|0.14
|Фраттези Давиде
|4
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.11
|Мхитарян Генрих
|2
|0.07
|Арнаутович Марко
|2
|0.07
|Барелла Николо
|2
|0.07
|Ачерби Франческо
|2
|0.07
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.07
|Санчес Алексис
|1 (1)
|0.04
|Аслани Кристьян
|1
|0.04
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|7
|0
|Фергюсон Льюис
|7
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Эбишер Мишель
|6
|0
|Зиркзее Джошуа
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Фаббьян Джованни
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|6
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Интер Милан
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
7% (1)
93% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
1
2
Болонья
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Интер Милан
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
8
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
13
34
Болонья
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
26% (7)
15% (4)
Интер Милан
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
14
36
Голы по времени матча
Забито
24
32
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
2
8%
4
13%
1-15
5
21%
3
9%
16-30
1
4%
5
16%
31-45
4
17%
7
22%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
9
38%
8
25%
76-90
Пропущено
9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
35
9 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
17 Не забивали 14
2
13%
5
14%
1-15
5
31%
5
14%
16-30
2
13%
10
29%
31-45
2
13%
4
11%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
2
13%
8
23%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
4
50%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
40
67
17 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 25
5 Не забивали 1
4
10%
9
13%
1-15
10
25%
8
12%
16-30
3
8%
15
22%
31-45
6
15%
11
16%
46-60
6
15%
8
12%
61-75
11
28%
16
24%
76-90
Пропущено
25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 11
4
16%
0
0%
1-15
8
32%
3
20%
16-30
4
16%
3
20%
31-45
4
16%
5
33%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
3
12%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0
Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0
Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3
Результаты матчей
Болонья
Интер Милан
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
4
7 раз 26%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Болонья
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
113
311
59
212
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1413
207
324
1116
225
918
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|42 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|0:1 Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 30
|46
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 33
|33
|13.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|15.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|25 - 44
|25
|16.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|17.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|18.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 36
|23
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|0:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|16.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9