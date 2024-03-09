Зиркзее по центру прорвался к линии штрафной площади, но затем Джошуа не очень удачно пробил в левый угол ворот, Зоммер сложился и грамотно отбил мяч на Ачерби.

Ндой с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Кастро вошёл в штрафную площадь с правого фланга и сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высокого.

Фраттези в борьбе за мяч у линии штрафной площади "Болоньи" сыграл слишком рьяно в итоге нарушил правила против Фергюсона, который играл в подкате.

Салемакерс у правого угла штрафной площади "Интера" теперь уже перестарался, правил были нарушены против Бастони.

Бастони при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Лука Пайретто продолжает бдить и не позволяет игрокам "Интера" хитрить.

Фергюсон с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Зоммер всё контролировал.

Ндой с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, мяч от Ачерби ушёл на угловой.

Игроки "Болоньи" разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем Лукуми с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Зиркзее перестарался в борьбе за мяч у линии штрафной площади "Интера", правила были нарушены против Аслани.

Одгор с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Дармиана и улетел в аут.

Одгор по правой половине поля прорвался к боковой линии штрафной площади и от лицевой линии поля под давлением Дармиана выполнил прострел во вратарскую, Зоммер спокойно перехватил мяч.

Из глубины поля последовал заброс на ход Дюмфрису по правой половине поля, Бёкема опередил соперника и перехватил мяч.

В составе "Интера" произошла замена. Вместо Маркуса Тюрама, который получил небольшое повреждение, на поле вышел Марко Арнаутович.

Зиркзее прошёл вперёд по правой половине поля, но затем Джошуа не смог выполнить передачу в центр штрафной площади под давлением Бастони.

Зиркзее с правого угла штрафной площади теперь уже сам плотно пробил по воротам, мяч попал во Фройлера, который был у линии вратарской и затем ушёл в сторону от правой штанги.

Начинается второй тайм. "Болонье" сейчас после ливня нужно стараться всё же больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади, любой отскок может таить для Янна Зоммера дополнительную угрозу.

В составе "Интера" после перерыва произошла замена. Вместо Карлоса Аугусто на поле вышел Дензел Дюмфрис.

Полузащитник "Болоньи" Ремо Фройлер получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Мхитаряна.

Фергюсон и Одгор довели мяч до правого угла штрафной площади, Пош сильно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Санчес на левом фланге нарушил правила против Лукуми. Игроки "Болоньи" тщательно готовятся к стандарту.

Салемакерс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Кристиансен в борьбе с Дюмфрисом на левом углу штрафной площади "Интера" оказался на газоне, Лука Пайретто показал, что нужно играть дальше.

Лукуми теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Лукуми.

Барелла в центре поля нарушил правила против Салемакерса. Игроки "Болоньи" довольно быстро разыграли стандарт.

Пош с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Дармиана и улетел в аут.

Зиркзее с левой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел Ачерби и ушёл на угловой.

Салемакерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Зиркзее в борьбе с Дармианом не смог головой пробить по воротам.

Санчес в борьбе за мяч на своей половине поля подыграл себе рукой, Лука Пайретто всё видел и дал свисток в пользу "Болоньи".

Зиркзее со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Интера", которую грамотно выстроил Зоммер.

Санчес в борьбе за верховой мяч в центре поля подыграл себе рукой. Лука Пайретто вновь дал справедливый свисток в пользу "Болоньи".

Пош с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ачерби опередил Зиркзее и головой выбил мяч обратно на правую половину поля.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча миланский "Интер" в Болонье всё же смотрится чуть интереснее и заслуженно обыгрывает команду Тьяго Мотты со счётом 1:0.

45' Санчес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Болоньи" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч в аут.

45' Одну минуту добавил Лука Пайретто к основному времени первого тайма.

45' Санчес и Дармиан при развитии атаки по правой половине поля отлично отыгрались между собой, далее последовал прострел в центр к линии вратарской, Кристиансен успел сыграть в подкате и выбил мяч на угловой.

44' Пош в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Интера" нарушил правила против активного Бастони.

43' Одгор попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но Бастони очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

42' "Интер" вновь стал спокойно катать мяч в центре поля, сейчас миланский клуб уже по большей части старается спокойно доиграть первый тайм.

41' Угловой у ворот "Болоньи". Чалханоглу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фергюсон опередил Бастони и головой выбил мяч к левой половине поля, подбор был за хозяевами поля.

40' Бёкема в центре поля нарушил правила против Санчеса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

39' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Биссекк!!! Бастони в завершении атаки с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, где Биссекк оторвался соперника и в падении головой отправил мяч в ближний угол ворот, мяч полетел с отскоком от газона и тут уже Скорупски ничего не смог поделать.

38' Салемакерс из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Зиркзее по центру, мяч в итоге без особого труда перехватил Бастони.

37' Салемакерс с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

36' И как раз сейчас Фергюсон с левой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в дальний угол ворот, Зоммер в прыжке отбил мяч к правому флангу.

35' Дождь пошёл в Болонье, а поэтому футболисты могут начать пробовать больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

34' Аугусто допустил ошибку при вводе мяча в игру из аута, мяч выскользнул из рук у Карлоса и в итоге Лука Пайретто по правилам вернул его "Болонье".

33' Эбишер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мхитаряна.

32' Фергюсон совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Льюис в окружении двух соперников потерял мяч.

31' Аугусто попытался разогнать атаку по левому флангу, но под давлением Одгора Карлос потерял мяч.

30' Лукуми в центре поля нарушил правила против Тюрама. Игроки "Интера" быстро разыграли стандарт.

29' Игроки "Интера" в последнее время стали больше времени работать с мячом, но дальше центра поля у миланского клуба продвинуться не получается.

28' Одгар перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Чалханоглу.

27' Мхитарян в центре поля нарушил правила против Фройлера. Игроки "Болоньи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

26' Форвард "Болоньи" Джошуа Зиркзее получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чалханоглу.

25' Аугусто совершил рывок вперёд по левой половине поля к углу штрафной площади, Лукуми грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч.

24' Салемакерс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Зоммер уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

23' Эбишер от левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Биссекка и ушёл на угловой.

22' Аугусто с левого угла штрафной площади под давлением соперника пробил на исполнение под правый угол ворот, Скорупски сыграл надёжно и в прыжке накрыл мяч.

21' Кристиансен у линии своей штрафной площади как-то уж совсем долго работал с мячом и в итоге под давлением соперников потерял его. Тюрам в итоге выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Барелла вышел один на один со Скорупски, но Лукаш быстро сократил дистанцию и спас свою команду.

20' Пош попытался пробить по воротам от радиуса штрафной площади, но защитники "Интера" грамотно блокировали попытку.

19' Пош с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, по итогам которой был зафиксирован офсайд.

18' Угловой у ворот "Интера". Салемакерс выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Зиркзее в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч задел Дармиана и ушёл на повторный корнер.

17' Зиркзее при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Салемакерс у линии штрафной площади в борьбе с Биссекком оказался на газоне, Лука Пайретто и тут показал, что фола не было.

16' Тюрам в борьбе с Эбишером на половине поля соперника оказался на газоне, Лука Пайретто показал, что нужно играть дальше.

15' Биссекк получил передачу на ход по правой половине поля от Мхитаряна, далее последовала передача на ближний угол штрафной площади, Дармиан подработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

14' Из глубины поля последовал слишком сильный заброс к правому углу штрафной площади "Интера" на ход Одгору, мяч улетел за лицевую линию поля.

13' Зиркзее отправился прессинговать Зоммера к центру штрафной площади, Янн сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг Дармиану.

12' Санчес перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Болоньи", правила были нарушены против Фергюсона.

11' Бастони с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Санчесу было сложно бороться за верховой мяч.

10' Бастони с левого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Аугусто в борьбе с Бёкема в касание сбросил мяч к ближнему углу вратарской, Санчес под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Скорупски сыграл надёжно и отбил мяч в аут.

9' Барелла из центра поля выполнил заброс на ход Аугусто по левой половине поля к линии штрафной площади, Пош опередил Карлоса и головой сбросил мяч в руки Скорупски.

8' Биссекк попытался разогнать атаку по правой половине поля, Фройлер хорошо сыграл в атаке и тем самым сбил темп атаки "Интера".

7' "Интер" теперь уже спокойно катает мяч в центре поля, но "Болонья" очень быстро перестраивается в плотную оборону и не позволяет ничего создавать миланскому клубу.

6' В среднем темпе пока что по большей части работают команды на старте матча, всё же форсировать события на поле никто не хочет.

5' Удалось "Интеру" сейчас провести неплохую атаку, которая завершилась забросом к линии штрафной площади на Санчеса, но Алексис забрался в офсайд.

4' Одгор теперь из центра поля выполнил заброс на ход Эбишеру по правой половине поля, но Мишель под давлением Биссекка не смог зацепиться за мяч.

3' "Болонья" достаточно неплохо начинает матч, пока что "Интеру" приходится длительное время работать без мяча.

2' Из центра поля последовал заброс на ход Одгору по правому флангу, Йенс в борьбе с Аугусто не смог зацепиться за мяч.