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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Болонья
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 65
Болонья 1.5% (1)
X 18.5% (12)
Интер Милан 80% (52)
Все прогнозы
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Болонья
Ничья
Интер Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
80
Фаббьян
Джованни
11
Ндой
Дан
9
Зиркзее
Джошуа
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
9
Тюрам
Маркус
8
Арнаутович
Марко
Болонья
4-1-4-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Интер Милан

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

32 матча

21.9%
18.8%
59.3%
7 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.9%
28.1%
50%
7 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

К
1:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
6:1
СA
2:1
СA
6:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

10
25

Голов в среднем за матч

0.71
1.39

Среднее время на гол

126
64

Всего голов

41
22

Голов в среднем за матч

2.28
1.57

Среднее время на гол

39
57

Всего голов

51
47

Голов в среднем за матч

1.59
1.47

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 (2) 0.37
Орсолини Риккардо 9 (2) 0.33
Фергюсон Льюис 6 0.22
Фаббьян Джованни 4 0.15
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.07
Одгор Йенс 2 0.07
Ликояннис Хараламбос 1 0.04
Бёкема Сэм 1 0.04
Салемакерс Алексис 1 0.04
Эль-Аззузи Уссама 1 0.04
Фройлер Ремо 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.85
Тюрам Маркус 10 0.37
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.33
Димарко Федерико 4 0.15
Фраттези Давиде 4 0.15
Дюмфрис Дензел 3 0.11
Мхитарян Генрих 2 0.07
Арнаутович Марко 2 0.07
Барелла Николо 2 0.07
Ачерби Франческо 2 0.07
Санчес Алексис 1 (1) 0.04
Аслани Кристьян 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Де Врей Стефан 1 0.04
Бастони Алессандро 1 0.04
Биссекк Янн-Аурель 1 0.04
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фергюсон Льюис 7 0
Пош Штефан 7 0
Фройлер Ремо 6 0
Эбишер Мишель 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Зиркзее Джошуа 5 0
Калафьори Рикардо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Одгор Йенс 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Барелла Николо 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Болонья
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Интер Милан
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
7% (1)
93% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

1
2
Болонья
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Интер Милан
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
8

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

13
34
Болонья
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
26% (7)
15% (4)
Интер Милан
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

14
36

Голы по времени матча

Забито

24
32
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
2
8%
4
13%
1-15
5
21%
3
9%
16-30
1
4%
5
16%
31-45
4
17%
7
22%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
9
38%
8
25%
76-90

Пропущено

9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
35
9 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
17 Не забивали 14
2
13%
5
14%
1-15
5
31%
5
14%
16-30
2
13%
10
29%
31-45
2
13%
4
11%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
2
13%
8
23%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
4
50%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

40
67
17 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 25
5 Не забивали 1
4
10%
9
13%
1-15
10
25%
8
12%
16-30
3
8%
15
22%
31-45
6
15%
11
16%
46-60
6
15%
8
12%
61-75
11
28%
16
24%
76-90

Пропущено

25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 11
4
16%
0
0%
1-15
8
32%
3
20%
16-30
4
16%
3
20%
31-45
4
16%
5
33%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0
Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0
Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3

Результаты матчей

Болонья
Интер Милан

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
4
7 раз 26%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Болонья
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
1.5
11
3
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
14
13
1.5
20
7
3
24
2.5
11
16
2
25
3.5
9
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 27 23 3 1 69 - 13 72
2.
Ювентус
 Заявка 27 17 6 4 42 - 21 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 27 14 9 4 41 - 24 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Наполи
 Заявка 27 12 7 8 42 - 31 43
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 27 9 10 8 25 - 25 37
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 27 8 9 10 29 - 33 33
13.
Эмполи
 Заявка 27 6 7 14 22 - 41 25
14.
Лечче
 Заявка 27 5 10 12 25 - 44 25
15.
Фрозиноне
 Заявка 27 6 6 15 35 - 56 24
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
18.
Кальяри
 Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
19.
Сассуоло
 Заявка 27 5 5 17 32 - 55 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Наполи
 Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
15.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
16.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2024, осталось 1 день 9 часов 33 минуты.

    Главный судья: Пайретто Лука

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    • Прогнозы 65
    Болонья 1.5% (1)
    X 18.5% (12)
    Интер Милан 80% (52)
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    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Интер Милан
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    Прогнозы на матч Болонья - Интер Милан

    Исход игры
    Болонья
    1.5% (1)
    Ничья
    18.2% (12)
    Интер Милан
    80.3% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.73% (37)
    Меньше
    41.27% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    74.6% (47)
    Нет
    25.4% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    43.9% (29)
    1:1 Ничья
    15.2% (10)
    0:1 Интер Милан
    15.2% (10)
    0:2 Интер Милан
    9.1% (6)
    2:3 Интер Милан
    3% (2)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    2:4 Интер Милан
    3% (2)
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