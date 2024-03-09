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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Дженоа
1:2
Второй тайм: 59'
Монца
0'
0:1
8' Гол
Пессина Маттео
17' Желтая карточка
Сабелли Стефано
0:2
18' Гол
Мота Дани
44' Желтая карточка
Джурич Милан
0:2
53' Не забитый пенальти
Гудмундссон Альберт
1:2
53' Гол
Гудмундссон Альберт

Ход матча

8'
0:1
Пессина Маттео
(Кольпани Андреа)
17'
Сабелли Стефано
 
18'
0:2
Мота Дани
(Кольпани Андреа)
44'
 
Джурич Милан
46'
Оливейра Витор
Стротман Кевин
 
46'
Малиновский Руслан
Френдруп Мортен
 
46'
Спенс Джед
Фольякко Алессандро
 
53'
Гудмундссон Альберт
0:2
53'
Гудмундссон Альберт
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 287 Количество передач 157
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 125
Дженоа 65.6% (82)
X 30.4% (38)
Монца 4% (5)
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1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
13
Бани
Маттиа
4
Де
Винтер
Кони
20
Сабелли
Стефано
8
Стротман
Кевин
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
10
Мессиас
Жуниор
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
38
Бондо
Уоррен
28
Кольпани
Андреа
32
Пессина
Маттео
47
Мота
Дани
11
Джурич
Милан
II
Дженоа
3-5-2
Монца
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Монца

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 10 (2) 0.36
Ретеги Матео 6 0.21
Малиновский Руслан 3 0.11
Экубан Калеб 2 0.07
Дрэгушин Раду 2 0.07
Бани Маттиа 2 0.07
Френдруп Мортен 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Бираски Давиде 1 0.04
Мессиас Жуниор 1 0.04
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 7 0.25
Пессина Маттео 5 (3) 0.18
Мота Дани 4 0.14
Коломбо Лоренцо 4 0.14
Карбони Валентин 2 0.07
Гальярдини Роберто 1 0.04
Кальдирола Лука 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Марич Мирко 1 0.04
Карбони Андреа 1 0.04
Бондо Уоррен 1 0.04
Виньято Самуэле 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Джурич Милан II 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 7 1
Бани Маттиа 8 0
Малиновский Руслан 7 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Васкес Хоан 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Ретеги Матео 4 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Оливейра Витор 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Иццо Армандо 5 0
Биринделли Самуэле 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Бондо Уоррен 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Пессина Маттео 3 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Монца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
2
Дженоа
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Монца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

10
14
Дженоа
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Монца
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
8
47%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
30%
61-75
2
12%
3
30%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
5
28%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
31%
5
28%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
15%
6
35%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
1
6%
5
29%
29%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
7
44%
5
29%
29%
76-90

Забито

30
27
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
3
10%
1
4%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
10
33%
7
26%
31-45
8
27%
1
4%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
4
13%
9
33%
76-90

Пропущено

32
35
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 17
3
9%
10
29%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
12
38%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4
Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0
Монца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0
Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0

Результаты матчей

Дженоа
Монца

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
3
11
1
12
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
17
10
7
20
1.5
6
21
1
26
2.5
4
23
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Ювентус
 Заявка 27 17 6 4 42 - 21 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Монца
 2:1 Заявка 28 10 9 9 30 - 35 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 1:2 Заявка 28 8 9 11 30 - 35 33
13.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 7 14 22 - 41 25
15.
Лечче
 Заявка 27 5 10 12 25 - 44 25
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
18.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 1:2 Заявка 14 5 5 4 18 - 18 20
13.
Монца
 2:1 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
15.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 2:1 Заявка 14 5 4 5 13 - 18 19
7.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
13.
Дженоа
 1:2 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
17.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
18.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.4% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Дженоа 65.6% (82)
    X 30.4% (38)
    Монца 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Монца
    8.50
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    6.94
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Монца

    Исход игры
    Дженоа
    65.6% (82)
    Ничья
    30.4% (38)
    Монца
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.37% (50)
    Меньше
    57.63% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    70.34% (83)
    Нет
    29.66% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Дженоа
    34.4% (43)
    1:1 Ничья
    27.2% (34)
    1:0 Дженоа
    22.4% (28)
    2:0 Дженоа
    3.2% (4)
    1:2 Монца
    2.4% (3)
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