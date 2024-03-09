Тур: 28. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Феличиани Эрманно
0'
0:1
8' ГолПессина Маттео
17' Желтая карточкаСабелли Стефано
0:2
18' ГолМота Дани
44' Желтая карточкаДжурич Милан
0:2
53' Не забитый пенальтиГудмундссон Альберт
1:2
53' ГолГудмундссон Альберт
Ход матча
8'
17'
18'
0:2
44'
53'
53'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
287 Количество передач 157
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Дженоа
Монца
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|10 (2)
|0.36
|Ретеги Матео
|6
|0.21
|Малиновский Руслан
|3
|0.11
|Экубан Калеб
|2
|0.07
|Дрэгушин Раду
|2
|0.07
|Бани Маттиа
|2
|0.07
|Френдруп Мортен
|1
|0.04
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Васкес Хоан
|1
|0.04
|Бираски Давиде
|1
|0.04
|Мессиас Жуниор
|1
|0.04
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|7
|0.25
|Пессина Маттео
|5 (3)
|0.18
|Мота Дани
|4
|0.14
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.14
|Карбони Валентин
|2
|0.07
|Гальярдини Роберто
|1
|0.04
|Кальдирола Лука
|1
|0.04
|Мальдини Даниэль
|1
|0.04
|Марич Мирко
|1
|0.04
|Карбони Андреа
|1
|0.04
|Бондо Уоррен
|1
|0.04
|Виньято Самуэле
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Джурич Милан II
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Бани Маттиа
|8
|0
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Бадель Милан
|5
|0
|Васкес Хоан
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Ретеги Матео
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Иццо Армандо
|5
|0
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Бондо Уоррен
|4
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|0
|Пессина Маттео
|3
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Монца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
2
Дженоа
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Монца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
10
14
Дженоа
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Монца
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
8
47%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
30%
61-75
2
12%
3
30%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
5
28%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
31%
5
28%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
15%
6
35%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
1
6%
5
29%
29%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
7
44%
5
29%
29%
76-90
Забито
30
27
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
3
10%
1
4%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
10
33%
7
26%
31-45
8
27%
1
4%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
4
13%
9
33%
76-90
Пропущено
32
35
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 17
3
9%
10
29%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
12
38%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4
Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0
Монца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0
Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0
Результаты матчей
Дженоа
Монца
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
49
311
112
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
67
311
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1710
720
621
126
423
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|42 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 30
|46
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|2:1 Заявка
|28
|10
|9
|9
|30 - 35
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|1:2 Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 35
|33
|13.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|15.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|25 - 44
|25
|16.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|17.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|18.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 36
|23
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|1:2 Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 18
|20
|13.
|2:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|2:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 18
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|13.
|1:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|16.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Монца
Исход игры
Дженоа
65.6% (82)
Ничья
30.4% (38)
Монца
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.37% (50)
Меньше
57.63% (68)
Обе команды забьют
Да
70.34% (83)
Нет
29.66% (35)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
34.4% (43)
1:1 Ничья
27.2% (34)
1:0 Дженоа
22.4% (28)
2:0 Дженоа
3.2% (4)
1:2 Монца
2.4% (3)
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