Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Монца , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Монца

49' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Дженоа

47' Мота Дани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Бани Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Джурич Милан II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Монца

43' Фольякко Алессандро из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фольякко Алессандро нанес удар головой, но Микеле Ди Грегорио спокойно отбил мяч.

38' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Монца

33' Жуниор Мессиас из команды Дженоа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

32' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Акпа-Акпро Жан-Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Бондо Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Стротман Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Монца

27' Удар от ворот произведет Дженоа

26' Мота Дани из команды Монца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Кольпани Андреа

25' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Монца

24' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Биринделли Самуэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Удар от ворот произведет Монца

21' Биринделли Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Г О О О О Л - Мота Дани точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

18' Кольпани Андреа из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Сабелли Стефано совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Биринделли Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фольякко Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Г О О О О О О Л - Пессина Маттео из команды Монца с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

7' Кольпани Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Мота Дани из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Удар от ворот произведет Монца

6' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Монца

5' Гудмундссон Альберт не смог попасть в створ ударом издали

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Ох, нехорошо это выглядит. Пессина Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Пессина Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дженоа начинает с центра поля