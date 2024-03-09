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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Ланс
1:0
Второй тайм: 49'
Брест
0'
7' Желтая карточка
Хусанов Абдукодир
1:0
32' Гол
Агилар Рубен

Ход матча

7'
Хусанов Абдукодир
 
32'
Агилар Рубен
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 232 Количество передач 260
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 120
Ланс 58.3% (70)
X 28.3% (34)
Брест 13.3% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Брест
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
2
Агилар
Рубен
26
Менди
Нампали
23
Эль-Айнауи
Нейл
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
22
Ле
Дуарон
Жереми
9
Мунье
Стив
Ланс
3-4-3
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Брест

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
1:1
К
1:3
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:4
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
К
2:1
Л2
3:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.17

Среднее время на гол

61
77

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.27

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 6 0.24
Сотока Флориан 5 (2) 0.2
Вахи Элю 5 (1) 0.2
Коста Давид 3 0.12
Мачадо Дейвер 3 0.12
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.08
Гилавоги Морган 2 0.08
Агилар Рубен 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Томассон Адриен 1 0.04
Эль-Айнауи Нейл 1 0.04
Кортес Оскар 1 0.04
Гради Жонатан 1 0.04
Дансо Кевин 1 0.04
Диуф Энди 1 0.04
Фюльжени Анжело 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.2
Думбия Камори 5 0.2
Камара Махди 5 (1) 0.2
Лис-Мелу Пьерр 4 0.16
Ле Дуарон Жереми 4 0.16
Мунье Стив 3 0.12
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.12
Маньетти Уго 2 0.08
Сатриано Мартин 1 0.04
Лала Кенни 1 0.04
Брассье Лилиан 1 0.04
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Гради Жонатан 7 1
Вахи Элю 6 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Самба Брис 3 0
Хусанов Абдукодир 3 0
Томассон Адриен 1 1
Менди Нампали 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Агилар Рубен 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 7 1
Лис-Мелу Пьерр 8 0
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 4 0
Лала Кенни 4 0
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Бизот Марко 2 1
Мунье Стив 2 1
Маньетти Уго 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Локо Брэдли 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Ланс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Брест
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
3
Ланс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Брест
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

11
17
Ланс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Брест
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
8
53%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
3
21%
6
32%
31-45
4
29%
4
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
5
26%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
4
57%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

33
34
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
6
18%
8
24%
31-45
7
21%
12
35%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
7
21%
7
21%
76-90

Пропущено

24
19
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
4%
3
16%
1-15
4
17%
7
37%
16-30
8
33%
2
11%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
5
21%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1
Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1
ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1

Результаты матчей

Ланс
Брест

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ланс
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
5
1.5
5
7
3
8
2.5
3
9
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
6
6
2
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
18
6
10
14
1.5
11
13
5
19
2.5
5
19
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 0:1 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Ланс
 1:0 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 0:1 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 1:0 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 0:1 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 1:0 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
6.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
7.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
8.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
9.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
10.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Брест контролирует мяч.
    • 52'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Агилар Рубен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Брест пытается что-то создать.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 51'
      Оооо... вот это был удар! Сотока Флориан должен был забить с этой позиции.
    • 51'
      Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Ланс: 45%, Брест: 55%.
    • 50'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Брест контролирует мяч.
    • 49'
      Брест пытается что-то создать.
    • 49'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Ланс: 46%, Брест: 54%.
    • 47'
      Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Ланс контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 47%, Брест: 53%.
    • 45'
      Гради Жонатан из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Жереми Ле Дуарон.
    • 44'
      Брест контролирует мяч.
    • 44'
      Франковски Пшемыслав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Эль-Айнауи Нейл из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Маньетти Уго из команды Брест разыграл угловой с левого угла.
    • 43'
      Агилар Рубен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Локо Брэдли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Менди Нампали из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Брест пытается что-то создать.
    • 43'
      Камара Махди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 43'
      Локо Брэдли из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 42'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Брест контролирует мяч.
    • 41'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Ланс контролирует мяч.
    • 40'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Самба Брис ошибается в защите.
    • 40'
      Ланс контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 48%, Брест: 52%.
    • 39'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 38'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Брест контролирует мяч.
    • 36'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 35'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Хусанов Абдукодир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Брест пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Брест: 50%.
    • 35'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 33'
      Близко! Коста Давид нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 33'
      Агилар Рубен удалось забить из легкой позиции.
    • 32'
      Г О О О О О О Л - Агилар Рубен из команды Ланс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 32'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Мунье Стив.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 31'
      Коста Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 47%, Брест: 53%.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Эль-Айнауи Нейл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 29'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Брест пытается что-то создать.
    • 28'
      Лис-Мелу Пьерр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 27'
      Ланс контролирует мяч.
    • 27'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ланс начинает контратаку
    • 27'
      Хусанов Абдукодир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 26'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Локо Брэдли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 47%, Брест: 53%.
    • 25'
      Менди Нампали наказан за толчок Камара Махди
    • 25'
      Брест контролирует мяч.
    • 25'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 24'
      Мунье Стив из команды Брест толкнул локтем оппонента. Это Дансо Кевин заработал фол
    • 24'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 24'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 23'
      Брест контролирует мяч.
    • 23'
      Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 23'
      Брест контролирует мяч.
    • 23'
      Камара Махди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Брест пытается что-то создать.
    • 22'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 20'
      Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Брест пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 45%, Брест: 55%.
    • 20'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Ланс контролирует мяч.
    • 19'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Хусанов Абдукодир нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 18'
      Менди Нампали из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
    • 17'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 16'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Сотока Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Лис-Мелу Пьерр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 15'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Хусанов Абдукодир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Брест пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 40%, Брест: 60%.
    • 14'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Брест пытается что-то создать.
    • 13'
      Брест контролирует мяч.
    • 13'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Маньетти Уго наказан за толчок Гради Жонатан
    • 11'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 61%, Брест: 39%.
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 7'
      Хусанов Абдукодир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 7'
      Безумный фол. Хусанов Абдукодир грубо играет против соперника. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 7'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Мунье Стив.
    • 7'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Дансо Кевин из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Камара Махди заработал фол
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Шардонне Брендан успешно блокирует удар.
    • 6'
      Вахи Элю нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Брест: 50%.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Ланс контролирует мяч.
    • 3'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Брест пытается что-то создать.
    • 2'
      Брест контролирует мяч.
    • 1'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.2% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Ланс 58.3% (70)
    X 28.3% (34)
    Брест 13.3% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Брест
    2.19
    4.30
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    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:0 Брест

    Исход игры
    Ланс
    58.3% (70)
    Ничья
    28.3% (34)
    Брест
    13.3% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    34.2% (41)
    1:1 Ничья
    24.2% (29)
    1:0 Ланс
    13.3% (16)
    1:2 Брест
    10% (12)
    2:0 Ланс
    6.7% (8)
    0:1 Брест
    3.3% (4)
    3:2 Ланс
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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