Тур: 25. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
7' Желтая карточкаХусанов Абдукодир
1:0
32' ГолАгилар Рубен
69' Желтая карточкаМаньетти Уго
90' Желтая карточкаСатриано Мартин
90'+5
Ход матча
32'
1:0
69'
72'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
367 Количество передач 537
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Коста ДавидНападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
-
31 Пуйи ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Брест
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
23 матча
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.45
1.17
Среднее время на гол
61
77
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.92
1.27
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.7
1.22
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|6
|0.24
|Сотока Флориан
|5 (2)
|0.2
|Вахи Элю
|5 (1)
|0.2
|Коста Давид
|3
|0.12
|Мачадо Дейвер
|3
|0.12
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.08
|Гилавоги Морган
|2
|0.08
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Томассон Адриен
|1
|0.04
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.04
|Кортес Оскар
|1
|0.04
|Гради Жонатан
|1
|0.04
|Дансо Кевин
|1
|0.04
|Диуф Энди
|1
|0.04
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.2
|Думбия Камори
|5
|0.2
|Камара Махди
|5 (1)
|0.2
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.16
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.16
|Мунье Стив
|3
|0.12
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.12
|Маньетти Уго
|2
|0.08
|Сатриано Мартин
|1
|0.04
|Лала Кенни
|1
|0.04
|Брассье Лилиан
|1
|0.04
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|9
|0
|Гради Жонатан
|7
|1
|Вахи Элю
|6
|1
|Дансо Кевин
|5
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Хусанов Абдукодир
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Менди Нампали
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Коста Давид
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|7
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|8
|0
|Камара Махди
|6
|0
|Мартен Жонас
|4
|0
|Лала Кенни
|4
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|1
|Мунье Стив
|2
|1
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Брест
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
3
Ланс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Брест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
11
17
Ланс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Брест
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
3
15%
8
53%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
3
21%
6
32%
31-45
4
29%
4
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
5
26%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
4
57%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
34
34
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
7
21%
8
24%
31-45
7
21%
12
35%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
7
21%
7
21%
76-90
Пропущено
24
20
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
4%
3
15%
1-15
4
17%
7
35%
16-30
8
33%
3
15%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
5
21%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1
Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1
ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1
Результаты матчей
Ланс
Брест
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
7 раз 28%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ланс
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
66
57
39
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
67
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
187
1015
1114
520
520
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|34 - 24
|42
|5.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|36 - 29
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 38
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 37
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|16.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 16
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 1:0 Брест
Исход игры
Ланс
58.3% (70)
Ничья
28.3% (34)
Брест
13.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
74.78% (86)
Нет
25.22% (29)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.2% (41)
1:1 Ничья
24.2% (29)
1:0 Ланс
13.3% (16)
1:2 Брест
10% (12)
2:0 Ланс
6.7% (8)
0:1 Брест
3.3% (4)
3:2 Ланс
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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