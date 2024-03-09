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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Ланс
1:0
Конец матча
Брест
0'
7' Желтая карточка
Хусанов Абдукодир
1:0
32' Гол
Агилар Рубен
69' Желтая карточка
Маньетти Уго
90' Желтая карточка
Сатриано Мартин
90'+5

Ход матча

7'
Хусанов Абдукодир
 
32'
Агилар Рубен
1:0
58'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Ле Дуарон Жереми
58'
 
Сатриано Мартин
Мунье Стив
69'
 
Маньетти Уго
71'
 
Мартен Жонас
Маньетти Уго
71'
 
Думбия Камори
Камара Махди
72'
Саид Уэсли
Вахи Элю
 
81'
 
Браими Билаль
Дель Кастильо Ромен
82'
Томассон Адриен
Коста Давид
 
82'
Абдул-Самед Салис
Менди Нампали
 
90'
 
Сатриано Мартин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 367 Количество передач 537
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Ланс 58.3% (70)
X 28.3% (34)
Брест 13.3% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
2
Агилар
Рубен
26
Менди
Нампали
23
Эль-Айнауи
Нейл
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
22
Ле
Дуарон
Жереми
9
Мунье
Стив
Ланс
3-4-3
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Брест

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
1:1
К
1:3
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:4
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
К
2:1
Л2
3:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.17

Среднее время на гол

61
77

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.27

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 6 0.24
Сотока Флориан 5 (2) 0.2
Вахи Элю 5 (1) 0.2
Коста Давид 3 0.12
Мачадо Дейвер 3 0.12
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.08
Гилавоги Морган 2 0.08
Агилар Рубен 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Томассон Адриен 1 0.04
Эль-Айнауи Нейл 1 0.04
Кортес Оскар 1 0.04
Гради Жонатан 1 0.04
Дансо Кевин 1 0.04
Диуф Энди 1 0.04
Фюльжени Анжело 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.2
Думбия Камори 5 0.2
Камара Махди 5 (1) 0.2
Лис-Мелу Пьерр 4 0.16
Ле Дуарон Жереми 4 0.16
Мунье Стив 3 0.12
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.12
Маньетти Уго 2 0.08
Сатриано Мартин 1 0.04
Лала Кенни 1 0.04
Брассье Лилиан 1 0.04
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Гради Жонатан 7 1
Вахи Элю 6 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Самба Брис 3 0
Хусанов Абдукодир 3 0
Томассон Адриен 1 1
Менди Нампали 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Агилар Рубен 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 7 1
Лис-Мелу Пьерр 8 0
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 4 0
Лала Кенни 4 0
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Маньетти Уго 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Бизот Марко 2 1
Мунье Стив 2 1
Ле Дуарон Жереми 2 0
Локо Брэдли 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Ланс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Брест
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
3
Ланс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Брест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

11
17
Ланс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Брест
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
3
15%
8
53%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
3
21%
6
32%
31-45
4
29%
4
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
5
26%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
4
57%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

34
34
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
7
21%
8
24%
31-45
7
21%
12
35%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
7
21%
7
21%
76-90

Пропущено

24
20
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
4%
3
15%
1-15
4
17%
7
35%
16-30
8
33%
3
15%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
5
21%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1
Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1
ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1

Результаты матчей

Ланс
Брест

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
7 раз 28%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ланс
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
5
7
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
18
7
10
15
1.5
11
14
5
20
2.5
5
20
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
6.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
7.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
8.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
9.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
10.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ланс вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 41%, Брест: 59%.
  • 94'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Брассье Лилиан выиграл воздушное противоборство у Сотока Флориан.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Брест пытается что-то создать.
    • 90'
      Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Ланс: 40%, Брест: 60%.
    • 89'
      Брест пытается что-то создать.
    • 89'
      Команда Ланс довольна результатом к этому моменту.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 88'
      Брест пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Ланс: 46%, Брест: 54%.
    • 47'
      Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Ланс контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 47%, Брест: 53%.
    • 45'
      Гради Жонатан из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Жереми Ле Дуарон.
    • 44'
      Брест контролирует мяч.
    • 44'
      Франковски Пшемыслав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Эль-Айнауи Нейл из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Маньетти Уго из команды Брест разыграл угловой с левого угла.
    • 43'
      Агилар Рубен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Локо Брэдли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Менди Нампали из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Брест пытается что-то создать.
    • 43'
      Камара Махди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 43'
      Локо Брэдли из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 42'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Брест контролирует мяч.
    • 41'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Ланс контролирует мяч.
    • 40'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Самба Брис ошибается в защите.
    • 40'
      Ланс контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 48%, Брест: 52%.
    • 39'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 38'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Брест контролирует мяч.
    • 36'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 35'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Хусанов Абдукодир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Брест пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Брест: 50%.
    • 35'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 33'
      Близко! Коста Давид нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 33'
      Агилар Рубен удалось забить из легкой позиции.
    • 32'
      Г О О О О О О Л - Агилар Рубен из команды Ланс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 32'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Мунье Стив.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 31'
      Коста Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 47%, Брест: 53%.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Эль-Айнауи Нейл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 29'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Брест пытается что-то создать.
    • 28'
      Лис-Мелу Пьерр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 27'
      Ланс контролирует мяч.
    • 27'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ланс начинает контратаку
    • 27'
      Хусанов Абдукодир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 26'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Локо Брэдли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 47%, Брест: 53%.
    • 25'
      Менди Нампали наказан за толчок Камара Махди
    • 25'
      Брест контролирует мяч.
    • 25'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 24'
      Мунье Стив из команды Брест толкнул локтем оппонента. Это Дансо Кевин заработал фол
    • 24'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 24'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 23'
      Брест контролирует мяч.
    • 23'
      Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 23'
      Брест контролирует мяч.
    • 23'
      Камара Махди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Брест пытается что-то создать.
    • 22'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 20'
      Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Брест пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 45%, Брест: 55%.
    • 20'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Ланс контролирует мяч.
    • 19'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Хусанов Абдукодир нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 18'
      Менди Нампали из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
    • 17'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 16'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Сотока Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Лис-Мелу Пьерр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 15'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Хусанов Абдукодир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Брест пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 40%, Брест: 60%.
    • 14'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Брест пытается что-то создать.
    • 13'
      Брест контролирует мяч.
    • 13'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Маньетти Уго наказан за толчок Гради Жонатан
    • 11'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 61%, Брест: 39%.
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 7'
      Хусанов Абдукодир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 7'
      Безумный фол. Хусанов Абдукодир грубо играет против соперника. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 7'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Мунье Стив.
    • 7'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Дансо Кевин из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Камара Махди заработал фол
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Шардонне Брендан успешно блокирует удар.
    • 6'
      Вахи Элю нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Брест: 50%.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Ланс контролирует мяч.
    • 3'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Брест пытается что-то создать.
    • 2'
      Брест контролирует мяч.
    • 1'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Ланс 58.3% (70)
    X 28.3% (34)
    Брест 13.3% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланс 1:0 Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:0 Брест

    Исход игры
    Ланс
    58.3% (70)
    Ничья
    28.3% (34)
    Брест
    13.3% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    34.2% (41)
    1:1 Ничья
    24.2% (29)
    1:0 Ланс
    13.3% (16)
    1:2 Брест
    10% (12)
    2:0 Ланс
    6.7% (8)
    0:1 Брест
    3.3% (4)
    3:2 Ланс
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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