Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

45' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Удар от ворот произведет Ланс

43' Локо Брэдли из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

41' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

40' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

40' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

35' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Близко! Коста Давид нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

32' Г О О О О О О Л - Агилар Рубен из команды Ланс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

32' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Брест

31' Коста Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хорошую попытку сделал Эль-Айнауи Нейл . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Локо Брэдли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Хусанов Абдукодир нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

18' Менди Нампали из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Сотока Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хусанов Абдукодир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

1' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брест начинает с центра поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру