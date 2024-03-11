Тур: 28. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Аурелиано Джанлука
0'
44' Желтая карточкаПерес Неуэн
45' Желтая карточкаАндерсон Фелипе
0:1
47' ГолЛукка Лоренцо
1:1
49' Гол в свои воротаДжанетти Лаутаро
1:2
51' ГолСаррага Ойер
57' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
64' Желтая карточкаОкойе Мадука
Ход матча
44'
45'
47'
0:1
49'
1:1
51'
1:2
64'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
282 Количество передач 139
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Хила
Марио
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
12
Камара
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лацио
Удинезе
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
35 матчей
54.3%
25.7%
20%
19 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
45.7%
14.3%
14 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.83
1.35
Среднее время на гол
49
66
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1
1.06
Среднее время на гол
90
85
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.43
1.2
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
75
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.21
|Альберто Луис
|4
|0.14
|Андерсон Фелипе
|3
|0.11
|Весино Матиас
|3
|0.11
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.11
|Кастельянос Валентин
|2
|0.07
|Гендузи Маттео
|2
|0.07
|Исаксен Густав
|2
|0.07
|Камада Даити
|1
|0.04
|Педро Родригес
|1
|0.04
|Патрик
|1
|0.04
|Катальди Данило
|1
|0.04
|Пеллегрини Лука
|1
|0.04
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|7
|0.25
|Товен Флорьян
|4 (1)
|0.14
|Самарджич Лазар
|3
|0.11
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.11
|Уолас Соуза
|2
|0.07
|Ловрич Санди
|1
|0.04
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.04
|Камара Ассан
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.04
|Земура Джордан
|1
|0.04
|Саррага Ойер
|1
|0.04
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|7
|0
|Пеллегрини Лука
|5
|1
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Альберто Луис
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Весино Матиас
|5
|0
|Романьоли Алессио
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|8
|0
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Уолас Соуза
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Перес Неуэн
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Пайеро Мартин
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|3
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Лукка Лоренцо
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Лацио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Удинезе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
13
13
Лацио
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Удинезе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
4
36%
8
40%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
4
25%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
20
22
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
4
18%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
5
25%
2
9%
61-75
4
20%
9
41%
76-90
Забито
30
25
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
5
17%
2
8%
1-15
5
17%
5
20%
16-30
3
10%
4
16%
31-45
6
20%
7
28%
46-60
6
20%
5
20%
61-75
5
17%
2
8%
76-90
Пропущено
31
42
12 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
2
6%
4
10%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
6
19%
14
33%
31-45
6
19%
1
2%
46-60
7
23%
4
10%
61-75
6
19%
15
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2
Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0
Удинезе
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1
Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Лацио
Удинезе
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
1
12 раз 44%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лацио
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
310
59
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
68
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
189
918
621
324
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|1:2 Заявка
|28
|12
|4
|12
|33 - 31
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|31 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|2:1 Заявка
|28
|4
|15
|9
|28 - 42
|27
|14.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|16.
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|22 - 42
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|1:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|2:1 Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|1:2 Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|12.
|2:1 Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 1:2 Удинезе
Исход игры
Лацио
87.8% (122)
Ничья
10.1% (14)
Удинезе
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.78% (67)
Меньше
43.22% (51)
Обе команды забьют
Да
63.56% (75)
Нет
36.44% (43)
Популярный счёт
2:1 Лацио
44.6% (62)
1:0 Лацио
18.7% (26)
2:0 Лацио
10.8% (15)
1:1 Ничья
7.2% (10)
3:0 Лацио
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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