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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Лацио
1:2
Конец матча
Удинезе
0'
44' Желтая карточка
Перес Неуэн
45' Желтая карточка
Андерсон Фелипе
0:1
47' Гол
Лукка Лоренцо
1:1
49' Гол в свои ворота
Джанетти Лаутаро
1:2
51' Гол
Саррага Ойер
57' Желтая карточка
Романьоли Алессио
64' Желтая карточка
Окойе Мадука
83' Желтая карточка
Бийол Яка
86' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
88' Желтая карточка
Самарджич Лазар
90' Вторая желтая карточка
Перес Неуэн
90' Желтая карточка
Весино Матиас
90'+13

Ход матча

44'
 
Перес Неуэн
45'
Андерсон Фелипе
 
46'
Исаксен Густав
Андерсон Фелипе
 
47'
0:1
Лукка Лоренцо
(Камара Ассан)
49'
Джанетти Лаутаро
1:1
51'
1:2
Саррага Ойер
(Товен Флорьян)
57'
Романьоли Алессио
 
60'
Кастельянос Валентин
Иммобиле Чиро
 
60'
Камада Даити
Катальди Данило
 
64'
 
Окойе Мадука
74'
 
Земура Джордан
Камара Ассан
74'
 
Самарджич Лазар
Пайеро Мартин
77'
 
Бийол Яка
Феррейра Жоау
81'
Педро Родригес
Альберто Луис
 
83'
 
Бийол Яка
86'
 
Лукка Лоренцо
88'
 
Самарджич Лазар
90'
 
Дэвис Кинан
Товен Флорьян
90'
 
Перес Неуэн
90'
Мандас Христос
Проведель Иван
 
90'
Весино Матиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 566 Количество передач 255
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 139
Лацио 87.8% (122)
X 10.1% (14)
Удинезе 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
5
Весино
Матиас
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
30
Джанетти
Лаутаро
18
Перес
Неуэн
37
Перейра
Роберто
4
Ловрич
Санди
6
Саррага
Ойер
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Лацио
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Удинезе

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

35 матчей

54.3%
25.7%
20%
19 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
45.7%
14.3%
14 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
К
1:0
СA
4:4
СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.83
1.35

Среднее время на гол

49
66

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
85

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.43
1.2

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.21
Альберто Луис 4 0.14
Андерсон Фелипе 3 0.11
Весино Матиас 3 0.11
Дзакканьи Маттиа 3 0.11
Кастельянос Валентин 2 0.07
Гендузи Маттео 2 0.07
Исаксен Густав 2 0.07
Камада Даити 1 0.04
Педро Родригес 1 0.04
Патрик 1 0.04
Катальди Данило 1 0.04
Пеллегрини Лука 1 0.04
Лаццари Мануэль 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.25
Товен Флорьян 4 (1) 0.14
Самарджич Лазар 3 0.11
Перейра Роберто 3 (1) 0.11
Уолас Соуза 2 0.07
Саррага Ойер 2 0.07
Ловрич Санди 1 0.04
Кабаселе Кристиан 1 0.04
Камара Ассан 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Джанетти Лаутаро 1 0.04
Земура Джордан 1 0.04
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 7 0
Пеллегрини Лука 5 1
Маурицио Сарри 5 1
Альберто Луис 6 0
Весино Матиас 6 0
Романьоли Алессио 6 0
Катальди Данило 6 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Хила Марио 3 1
Лаццари Мануэль 2 1
Гендузи Маттео 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Камада Даити 1 0
Казале Николо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 8 0
Перес Неуэн 5 1
Эбоселе Фести 5 1
Кабаселе Кристиан 5 0
Уолас Соуза 5 0
Перейра Роберто 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Пайеро Мартин 3 1
Товен Флорьян 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Джанетти Лаутаро 3 0
Камара Ассан 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Бийол Яка 2 0
Самарджич Лазар 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0

Результаты матчей

Лацио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Лацио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Удинезе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

13
13
Лацио
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Удинезе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
5
42%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
29%
8
40%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
2
14%
6
30%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
4
25%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

20
22
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
4
18%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
5
25%
2
9%
61-75
4
20%
9
41%
76-90

Забито

30
28
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
5
17%
2
7%
1-15
5
17%
5
18%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
6
20%
10
36%
46-60
6
20%
5
18%
61-75
5
17%
2
7%
76-90

Пропущено

34
42
12 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
2
6%
4
10%
1-15
4
12%
4
10%
16-30
6
18%
14
33%
31-45
9
26%
1
2%
46-60
7
21%
4
10%
61-75
6
18%
15
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2
Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0
Удинезе
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1
Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Лацио
Удинезе

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лацио
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
2
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
19
9
9
19
1.5
7
21
3
25
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 28 12 4 12 33 - 31 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Удинезе
 Заявка 28 4 15 9 28 - 42 27
14.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
15.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
16.
Эмполи
 Заявка 28 6 7 15 22 - 42 25
17.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
12.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
13.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Лечче Понграчич Марин 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 103'
    Удинезе заслуженно побеждает в отличном матче
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Лацио: 69%, Удинезе: 31%.
  • 102'
    Перейра Роберто ослабляет давление, выбив мяч.
  • 102'
    Марио Хила из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 102'
    Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 102'
    Бийол Яка из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Бийол Яка выиграл воздушное противоборство у Романьоли Алессио.
  • 102'
    Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 102'
    Бийол Яка ослабляет давление, выбив мяч.
  • 102'
    Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 101'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Контроль мяча: Лацио: 69%, Удинезе: 31%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 139
    Лацио 87.8% (122)
    X 10.1% (14)
    Удинезе 2.2% (3)
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