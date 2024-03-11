Тур: 28. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Аурелиано Джанлука
0'
44' Желтая карточкаПерес Неуэн
45' Желтая карточкаАндерсон Фелипе
0:1
47' ГолЛукка Лоренцо
1:1
49' Гол в свои воротаДжанетти Лаутаро
1:2
51' ГолСаррага Ойер
57' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
64' Желтая карточкаОкойе Мадука
83' Желтая карточкаБийол Яка
86' Желтая карточкаЛукка Лоренцо
88' Желтая карточкаСамарджич Лазар
90' Вторая желтая карточкаПерес Неуэн
90' Желтая карточкаВесино Матиас
90'+13
Ход матча
44'
45'
47'
0:1
49'
1:1
51'
1:2
64'
83'
86'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
11 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
566 Количество передач 255
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Хила
Марио
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
12
Камара
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лацио
Удинезе
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
35 матчей
54.3%
25.7%
20%
19 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
45.7%
14.3%
14 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.83
1.35
Среднее время на гол
49
66
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1
1.06
Среднее время на гол
90
85
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.43
1.2
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
75
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.21
|Альберто Луис
|4
|0.14
|Андерсон Фелипе
|3
|0.11
|Весино Матиас
|3
|0.11
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.11
|Кастельянос Валентин
|2
|0.07
|Гендузи Маттео
|2
|0.07
|Исаксен Густав
|2
|0.07
|Камада Даити
|1
|0.04
|Педро Родригес
|1
|0.04
|Патрик
|1
|0.04
|Катальди Данило
|1
|0.04
|Пеллегрини Лука
|1
|0.04
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|7
|0.25
|Товен Флорьян
|4 (1)
|0.14
|Самарджич Лазар
|3
|0.11
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.11
|Уолас Соуза
|2
|0.07
|Саррага Ойер
|2
|0.07
|Ловрич Санди
|1
|0.04
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.04
|Камара Ассан
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.04
|Земура Джордан
|1
|0.04
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|7
|0
|Пеллегрини Лука
|5
|1
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Альберто Луис
|6
|0
|Весино Матиас
|6
|0
|Романьоли Алессио
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|8
|0
|Перес Неуэн
|5
|1
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Уолас Соуза
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Пайеро Мартин
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|3
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Бийол Яка
|2
|0
|Самарджич Лазар
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Лацио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Удинезе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
13
13
Лацио
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Удинезе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
5
42%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
29%
8
40%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
2
14%
6
30%
76-90
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
4
25%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
20
22
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
4
18%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
5
25%
2
9%
61-75
4
20%
9
41%
76-90
Забито
30
28
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
5
17%
2
7%
1-15
5
17%
5
18%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
6
20%
10
36%
46-60
6
20%
5
18%
61-75
5
17%
2
7%
76-90
Пропущено
34
42
12 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
2
6%
4
10%
1-15
4
12%
4
10%
16-30
6
18%
14
33%
31-45
9
26%
1
2%
46-60
7
21%
4
10%
61-75
6
18%
15
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2
Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0
Удинезе
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1
Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Лацио
Удинезе
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лацио
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
59
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
199
919
721
325
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|33 - 31
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|31 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|28
|4
|15
|9
|28 - 42
|27
|14.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|16.
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|22 - 42
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 8