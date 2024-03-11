Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Команда Лацио имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Андерсон Фелипе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хюсай Эльсейд из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Перес Неуэн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Марио Хила из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Ловрич Санди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.

40' Удар от ворот произведет Удинезе

40' Андерсон Фелипе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Катальди Данило из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Лацио

37' Джанетти Лаутаро нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

37' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Хорошую попытку сделал Камара Ассан . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Ловрич Санди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Удинезе

35' Весино Матиас из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Лацио

33' Саррага Ойер не смог попасть в створ ударом издали

33' Ловрич Санди пробует нанести удар издали, но Иван Проведель ловит мяч

33' Камара Ассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Удинезе

31' Альберто Луис из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Удинезе

28' Оооо... вот это был удар! Дзакканьи Маттиа должен был забить с этой позиции.

28' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Марио Хила успешно блокирует удар.

27' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Марио Хила успешно блокирует удар.

24' Удар от ворот произведет Удинезе

23' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Удинезе

22' Марио Хила из команды Лацио наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

22' Альберто Луис из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Удинезе

10' Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали

10' Марио Хила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Феррейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Удинезе

4' Близко! Дзакканьи Маттиа нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

3' Марио Хила из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Товен Флорьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Камара Ассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удинезе начинает с центра поля