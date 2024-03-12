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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Ульсан Хёндэ
1:0
Второй тайм: 82'
Чонбук Моторс
0'
45' Желтая карточка
Пак Чжин Соб
1:0
45' Гол
Соль Ен У
45' Желтая карточка
Чжу Мин Кю
54' Желтая карточка
Дан Петреску

Ход матча

31'
Матеус де Салес
Ко Сын-Бом
 
45'
 
Пак Чжин Соб
45'
Соль Ен У
(Людвигсон Густав)
1:0
45'
Чжу Мин Кю
 
54'
 
Дан Петреску
57'
 
Ли Ен-Чжэ
Seong-Ung Mae
74'
 
Byung-Kwan Jeon
Ли Су-Бин
74'
 
Винисиус Маркус
Мун Сон-Мин
76'
Ким Мин-У
Людвигсон Густав
 
76'
Ли Дон-Ген
Эсака Атару
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
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Ульсан Хёндэ
Ничья
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21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
20
Сок
Хо
Хван
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
7
Ко
Сын-Бом
24
Ли
Джи-Сон
11
Ум
Вон-Сан
31
Эсака
Атару
17
Людвигсон
Густав
18
Чжу
Мин
Кю
1
Ким
Чжон-Хун
39
Тхэ-Хван
Ким
II
26
Хон
Чжон-Хо
4
Пак
Чжин
Соб
23
Чжин-Су
Ким
11
Ли
Дон-Чжун
16
Ли
Су-Бин
28
Seong-Ung
Mae
27
Мун
Сон-Мин
93
Tiago
Orobo
17
Мин-Кю
Сон
Ульсан Хёндэ
4-2-3-1
Чонбук Моторс
4-4-2

История личных встреч

Ульсан Хёндэ
Чонбук Моторс

27 матчей

51.9%
48.1%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
81.5%
12 побед 22 ничьи 0 побед

Второй тайм

48.1%
51.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед

33 матча

15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед

60 матчей

23.3%
30%
46.7%
14 побед 18 ничьих 28 побед

Первый тайм

20%
61.7%
18.3%
12 побед 37 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
33.3%
45%
13 побед 20 ничьих 27 побед

История матчей

ЛЧА
1:1
KЛ1
1:0
KЛ1
1:0
KЛ1
2:0
KЛ1
2:1
КЛ1ФЭ
2:1
К
1:2
KЛ1
1:1
KЛ1
1:3
KЛ1
0:1
КЛ1ФЭ
3:2
ЛЧА
2:3
KЛ1
0:0
KЛ1
2:4
KЛ1
0:0
К
2:1
К
1:1
KЛ1
0:1
KЛ1
2:1
KЛ1
0:2
KЛ1
1:1
KЛ1
3:0
KЛ1
1:1
KЛ1
2:1
KЛ1
3:1
KЛ1
2:2
KЛ1
0:2
KЛ1
2:0
KЛ1
1:2
KЛ1
0:1
KЛ1
4:0
KЛ1
0:0
KЛ1
0:0
KЛ1
1:1
KЛ1
2:1
KЛ1
0:0
KЛ1
2:0
KЛ1
2:1
KЛ1
1:2
KЛ1
0:0
KЛ1
1:0
KЛ1
2:0
KЛ1
1:0
KЛ1
2:2
KЛ1
2:1
3:3
1:3
1:1
2:1
2:1
1:2
0:0
1:0
0:1
1:2
0:1
1:0
КЛ
3:3
КЛ
2:1
2:1

Голы

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

0.94
1.07

Среднее время на гол

95
83

Всего голов

48
35

Голов в среднем за матч

1.78
1.06

Среднее время на гол

50
84

Всего голов

79
64

Голов в среднем за матч

1.32
1.07

Тотал матчей

2.5
53
Больше 88%
Меньше 12%
7
42
Больше 70%
Меньше 30%
18
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
11
Больше 18%
Меньше 82%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
57

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 5 (1) 0.5
Людвигсон Густав 3 0.3
Чжу Мин Кю 3 (1) 0.3
Ли Мен-Чжэ 2 0.2
Соль Ен У 2 0.2
Эсака Атару 1 0.1
Чжон Сын-Хен 1 0.1
Ким Чжи-Хен 1 0.1
Казаишвили Валерий 0 0
Ум Вон-Сан 0 0
Боянич Дарьян 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Чонбук Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Сон-Мин 4 0.4
Ли Дон-Чжун 2 0.2
Мин-Кю Сон 2 0.2
Ан Хен-Бом 1 0.1
Амано Дзюн 1 0.1
Хон Чжон-Хо 1 0.1
Хан Ге-Вон 1 0.1
Чжон Тхэ-Ук 1 0.1
Hernades 1 0.1
Чжин-Су Ким 0 0
Тхэ-Хван Ким II 0 0
Tiago Orobo 0 0
Пак Чжэ Ен 0 0

Карточки

Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 2 1
Чжон Сын-Хен 3 0
Ким Ён Гвон 2 0
Ли Джи-Сон 2 0
Ли Мен-Чжэ 1 0
Ко Сын-Бом 1 0
Ли Дон-Ген 1 0
Чжу Мин Кю 1 0
See-Young Jang 1 0
Чонбук Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжон Тхэ-Ук 1 1
Мун Сон-Мин 2 0
Ли Ен-Чжэ 1 0
Хон Чжон-Хо 1 0
Ким Чжон-Хун 1 0
Ли Дон-Чжун 1 0
Пак Чжин Соб 1 0
Ли Су-Бин 1 0
Tiago Orobo 1 0
Дан Петреску 1 0

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
Ульсан Хёндэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Чонбук Моторс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
10
Ульсан Хёндэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Чонбук Моторс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
18%
4
27%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 2:3 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 1:0 Вентфорет Кофу - Ульсан Хёндэ 1:2
Ульсан Хёндэ - Вентфорет Кофу 3:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1
Чонбук Моторс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сувон Сити - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:1
Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:0 Чонбук Моторс - Урарту 3:1 Чонбук Моторс - АГМК 1:0 Рига - Чонбук Моторс 2:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
Чонбук Моторс

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ульсан Хёндэ
Чонбук Моторс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
6
3
4
5
2.5
2
7
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
1 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
2 Йокогама Ф-Маринос
7 Аль-Айн
5 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Айн Рахими Суфиане 8 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 4
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Чжу Мин Кю получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Людвигсон Густав сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Соль Ен У бьет в цель!
  • 45'
    Jin-Seob Park получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Ко Сын-Бом уходит с поля. Матеус де Салес выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Ульсан Хёндэ.
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    Ульсан Хёндэ
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