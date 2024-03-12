1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПак Чжин Соб
1:0
45' ГолСоль Ен У
45' Желтая карточкаЧжу Мин Кю
54' Желтая карточкаДан Петреску
90' Желтая карточкаХён-У Чо
90'+6
Ход матча
45'
45'
1:0
45'
54'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
489 Количество передач 444
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
20
Сок
Хо
Хван
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
11
Ум
Вон-Сан
24
Ли
Джи-Сон
18
Чжу
Мин
Кю
31
Эсака
Атару
26
Хон
Чжон-Хо
23
Чжин-Су
Ким
11
Ли
Дон-Чжун
16
Ли
Су-Бин
27
Мун
Сон-Мин
93
Tiago
Orobo
17
Мин-Кю
Сон
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
20 Сок Хо ХванЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
11 Ум Вон-СанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ли Джи-СонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Чжу Мин КюНападающий
-
31 Эсака АтаруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Ким Чжи-ХенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ким Мин-УПолузащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
- Защитник
-
23 Чжин-Су КимЗащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
-
16 Ли Су-БинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
-
93 Tiago OroboНападающий
-
17 Мин-Кю СонНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжон Мин КиВратарь
-
32 Чжон Ву ЧжеЗащитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
14 Ли ДжэикЗащитник
- Защитник
-
34 Ли Ен-ЧжэПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ли Джун ХоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Ульсан Хёндэ
Чонбук Моторс
27 матчей
51.9%
48.1%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
81.5%
12 побед 22 ничьи 0 побед
Второй тайм
48.1%
51.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед
33 матча
15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 28 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед
60 матчей
23.3%
30%
46.7%
14 побед 18 ничьих 28 побед
Первый тайм
20%
61.7%
18.3%
12 побед 37 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.7%
33.3%
45%
13 побед 20 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
0.94
1.07
Среднее время на гол
95
83
Всего голов
48
35
Голов в среднем за матч
1.78
1.06
Среднее время на гол
50
84
Всего голов
79
64
Голов в среднем за матч
1.32
1.07
Тотал матчей
2.5
53
Больше 88%
Меньше 12%
7
42
Больше 70%
Меньше 30%
18
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
11
Больше 18%
Меньше 82%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
Среднее время на гол
68
84
Бомбардиры внутри турнира
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адам Мартин
|5 (1)
|0.5
|Людвигсон Густав
|3
|0.3
|Чжу Мин Кю
|3 (1)
|0.3
|Ли Мен-Чжэ
|2
|0.2
|Соль Ен У
|2
|0.2
|Эсака Атару
|1
|0.1
|Чжон Сын-Хен
|1
|0.1
|Ким Чжи-Хен
|1
|0.1
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Ум Вон-Сан
|0
|0
|Боянич Дарьян
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Чонбук Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Сон-Мин
|4
|0.4
|Ли Дон-Чжун
|2
|0.2
|Мин-Кю Сон
|2
|0.2
|Ан Хен-Бом
|1
|0.1
|Амано Дзюн
|1
|0.1
|Хон Чжон-Хо
|1
|0.1
|Хан Ге-Вон
|1
|0.1
|Чжон Тхэ-Ук
|1
|0.1
|Hernades
|1
|0.1
|Чжин-Су Ким
|0
|0
|Тхэ-Хван Ким II
|0
|0
|Tiago Orobo
|0
|0
|Пак Чжэ Ен
|0
|0
Карточки
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тхэ-Хван Ким II
|2
|1
|Чжон Сын-Хен
|3
|0
|Ким Ён Гвон
|2
|0
|Ли Джи-Сон
|2
|0
|Ли Мен-Чжэ
|1
|0
|Хён-У Чо
|1
|0
|Ко Сын-Бом
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
|Чжу Мин Кю
|1
|0
|See-Young Jang
|1
|0
Чонбук Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжон Тхэ-Ук
|1
|1
|Мун Сон-Мин
|2
|0
|Ли Ен-Чжэ
|1
|0
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|Ким Чжон-Хун
|1
|0
|Ли Дон-Чжун
|1
|0
|Пак Чжин Соб
|1
|0
|Ли Су-Бин
|1
|0
|Tiago Orobo
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Ульсан Хёндэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Чонбук Моторс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
10
Ульсан Хёндэ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Чонбук Моторс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
17%
4
27%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
4
27%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 2:3 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 1:0 Вентфорет Кофу - Ульсан Хёндэ 1:2
Ульсан Хёндэ - Вентфорет Кофу 3:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1
Чонбук Моторс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сувон Сити - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:1
Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:0 Чонбук Моторс - Урарту 3:1 Чонбук Моторс - АГМК 1:0 Рига - Чонбук Моторс 2:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
Чонбук Моторс
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ульсан Хёндэ
Чонбук Моторс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
64
46
28
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|8 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|4
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2