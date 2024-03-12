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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Иттихад Джидда
 
Позже
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Прогнозы 130
Аль-Иттихад Джидда 13.1% (17)
X 12.3% (16)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 74.6% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Иттихад Джидда
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4.80
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1
Аль-Маюф
Абдулла
37
Аль-Сагурк
Фаваз
5
Луис
Фелипе
26
Хегази
Ахмед
33
Аль-Олайан
Мадаллах
99
Хамдалла
Абдерразак
16
Аль-Гамди
Файсал
8
Фабиньо
Энрике
27
Альгамди
Ахмед
90
Ромариньо
Рикардо
17
Аль-Сахафи
Марван
21
Аль-Овайс
Мохаммед
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
22
Милинкович-Савич
Сергей
8
Невеш
Рубен
7
Аль-Фарадж
Салман
77
Малком
Филипе
9
Митрович
Александар
29
Аль-Давсари
Салем
Аль-Иттихад Джидда
4-4-2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-3-3

История личных встреч

Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

35 матчей

20%
25.7%
54.3%
7 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

28.6%
54.3%
17.1%
10 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.7%
40%
54.3%
2 победы 14 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЧА
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ККАЧ
1:3
ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ЛЧА
3:1
ЛЧА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ЛЧА
3:1
SL
1:2
SL
0:0
СА
0:1
ЛЧА
0:1
СА
0:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.05
1.06

Среднее время на гол

85
85

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.94
1.67

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

51
48

Голов в среднем за матч

1.46
1.37

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

61
65

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 4 0.44
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.22
Жота Серран 1 0.11
Аль-Джамаан Салех 1 0.11
Камара Арун 1 0.11
Бензема Карим 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Аль-Шанкити Муханнад 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 8 (1) 0.89
Аль-Давсари Салем 4 0.44
Малком Филипе 2 0.22
Ричард Майкл 2 0.22
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.11
Аль-Булаихи Али 1 0.11
Аль-Хамдан Абдулла 1 0.11
Неймар 1 0.11
Милинкович-Савич Сергей 1 0.11
Невеш Рубен 1 0.11
Аль-Малки Абдуллела 1 0.11
Аль-Шехри Салех 1 0.11
Абдулхамид Сауд 0 0
Аль-Давсари Нассер 0 0

Карточки

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канте Н'Голо 1 1
Хамдалла Абдерразак 2 0
Луис Фелипе 2 0
Аль-Джамаан Салех 1 0
Аль-Сагурк Фаваз 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Аль-Хавсави Закария 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 1 1
Кулибали Калиду 2 0
Неймар 1 0
Митрович Александар 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Невеш Рубен 1 0
Малком Филипе 1 0
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Альвотаян Хабиб 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Аль-Иттихад Джидда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
14
Аль-Иттихад Джидда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
14
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
2
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
7
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

10
24
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
3
30%
2
8%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
1
10%
12
50%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1
Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
8
1
2
7
2.5
4
5
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
2 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
2 Йокогама Ф-Маринос
7 Аль-Айн
5 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Айн Рахими Суфиане 8 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 4
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов АФК, в котором сыграют команды из Саудовской Аравии: «Аль-Иттихад» из Джидды и «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2024, осталось 5 минут.



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Прогнозы 130
Аль-Иттихад Джидда 13.1% (17)
X 12.3% (16)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 74.6% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Иттихад Джидда
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд

Исход игры
Аль-Иттихад Джидда
13.1% (17)
Ничья
12.3% (16)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
74.6% (97)
Тотал 2.5
Больше
73.73% (87)
Меньше
26.27% (31)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
53.8% (70)
0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
9.2% (12)
1:1 Ничья
8.5% (11)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:1 Аль-Иттихад Джидда
3.8% (5)
1:0 Аль-Иттихад Джидда
3.1% (4)
1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.3% (3)
0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.3% (3)
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