История личных встреч
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед
35 матчей
20%
25.7%
54.3%
7 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
28.6%
54.3%
17.1%
10 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
5.7%
40%
54.3%
2 победы 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.05
1.06
Среднее время на гол
85
85
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.94
1.67
Среднее время на гол
46
54
Всего голов
51
48
Голов в среднем за матч
1.46
1.37
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
61
65
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамдалла Абдерразак
|4
|0.44
|Ромариньо Рикардо
|2 (1)
|0.22
|Жота Серран
|1
|0.11
|Аль-Джамаан Салех
|1
|0.11
|Камара Арун
|1
|0.11
|Бензема Карим
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Аль-Шанкити Муханнад
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|8 (1)
|0.89
|Аль-Давсари Салем
|4
|0.44
|Малком Филипе
|2
|0.22
|Ричард Майкл
|2
|0.22
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.11
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.11
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0.11
|Неймар
|1
|0.11
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.11
|Невеш Рубен
|1
|0.11
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0.11
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.11
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
Карточки
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канте Н'Голо
|1
|1
|Хамдалла Абдерразак
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Аль-Джамаан Салех
|1
|0
|Аль-Сагурк Фаваз
|1
|0
|Ромариньо Рикардо
|1
|0
|Фархан Султан
|1
|0
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0
|Аль-Хавсави Закария
|1
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Фарадж Салман
|1
|1
|Кулибали Калиду
|2
|0
|Неймар
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Альвотаян Хабиб
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Иттихад Джидда
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Аль-Иттихад Джидда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
14
Аль-Иттихад Джидда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
14
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
2
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
7
50%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
10
24
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
3
30%
2
8%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
1
10%
12
50%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1
Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0
Результаты матчей
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
81
27
45
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|6 (2)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
Прогнозы на матч Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Иттихад Джидда
21.1% (8)
Ничья
13.2% (5)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
65.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
78.38% (29)
Нет
21.62% (8)
Популярный счёт
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
47.4% (18)
1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.9% (3)
1:1 Ничья
7.9% (3)
1:0 Аль-Иттихад Джидда
7.9% (3)
0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.9% (3)
2:2 Ничья
5.3% (2)
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